Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - исто...
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
Главная / Политика

О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе

07 марта 2022, 01:30  •  203 • Политика
О плане Киева на случай убийства Владимира Зеленского проговорились в Госдепе. Глава американского ведомства Энтони Блинкен сначала заявил, что не будет раскрывать хоть какие-то детали, но тут же позволил себе небольшое уточнение.
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен в эфире CBS проговорился о плане Киева на случай убийства президента Украины Владимира Зеленского.
Государственный секретарь США сначала подчеркнул, что не намерен раскрывать детали, однако тут же уточнил, что руководство Незалежной придумало, как обеспечить "непрерывность власти" при таком трагическом сценарии.
Кроме того, Блинкен прокомментировал призывы украинского лидера ввести бесполётную зону над его страной. Руководитель Госдепа заверил, что Вашингтон уже сделал больше, чем мог, для Киева.
Что касается этого требования, его удовлетворить в нынешних обстоятельствах невозможно, поскольку власти США не намерены вступать в прямую военную конфронтацию с Россией.
Если вы объявляете эту зону бесполётной, а российские самолёты летают, мы должны их сбивать, - пояснил американский госсекретарь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


203
Источник
Похожие новости
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
06 марта 2022, 20:15
Удар по Виннице. Почему Зеленский снова соврал?
06 марта 2022, 20:15
Путин пресёк незаконное обогащение чиновников одной подписью
06 марта 2022, 22:00
Кадыров предложил Зеленскому "единственный шанс" на спасение: "Готов лично просить Путина"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентаг...
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
06 марта 2022, 22:00
Кадыров предложил Зеленскому "единственный шанс" на спасение: "Готов л...
06 марта 2022, 21:25
Киев создает концлагеря для российских пленных? [CТРИМ в 18.00]
06 марта 2022, 23:45
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
01 марта 2022, 16:45
Минобороны: удары высокоточным оружием нанесены по объектам СБУ и ПСО в Киеве
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.