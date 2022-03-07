О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе

О плане Киева на случай убийства Владимира Зеленского проговорились в Госдепе. Глава американского ведомства Энтони Блинкен сначала заявил, что не будет раскрывать хоть какие-то детали, но тут же позволил себе небольшое уточнение.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен в эфире CBS проговорился о плане Киева на случай убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Государственный секретарь США сначала подчеркнул, что не намерен раскрывать детали, однако тут же уточнил, что руководство Незалежной придумало, как обеспечить "непрерывность власти" при таком трагическом сценарии.

Кроме того, Блинкен прокомментировал призывы украинского лидера ввести бесполётную зону над его страной. Руководитель Госдепа заверил, что Вашингтон уже сделал больше, чем мог, для Киева.

Что касается этого требования, его удовлетворить в нынешних обстоятельствах невозможно, поскольку власти США не намерены вступать в прямую военную конфронтацию с Россией.