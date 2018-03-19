О пищевом расизме Евросоюза

Некачественное продовольствие ЕС сбрасывает на восток

Если верить бумагам брюссельских бюрократов, граждане 28 стран-членов Евросоюза поголовно едят пищу высочайшего качества. Качество пищи последовательно контролируется от фермы до прилавка, заверяет последнее исследование Еврокомиссии, опубликованное на прошлой неделе. А комплексная политика продовольственной безопасности (Food Safety policy) в ЕС «обеспечивает эффективную контрольную систему и оценивает соответствие стандартам качества и безопасности пищи, здоровья, содержания, питания животных и здоровья растений в самом ЕС и третьих странах в связи с их экспортом в ЕС».

Ну как тут не снять шляпу? Ведь «каждый европейский житель имеет право знать, как та пища, которую он ест, произведена, обработана, упакована, промаркирована и продана». И за всем этим строго следит Европейская комиссия продовольственной безопасности. Как она сообщает, из бюджета ЕС на такую безопасность и контроль за 287 тысячами производителей пищи до 2020 года будет потрачено 1,89 миллиарда евро.

Все эти детали важны, так как достаточно плотно прикрывают неприглядную картину, говорящую о том, что далеко не каждый житель объединённой Европы имеет на столе нормальную еду. И дело не только в анекдоте под названием «глифосат», который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), широко используется для борьбы с сорняками, с одной стороны, и является канцерогеном – с другой. «Анекдот» в том, что Еврокомиссия, «жёстко контролирующая» качество продовольствия, предложила запретить канцерогенный гербицид … через 10 лет. Спасибо, Европарламент сократил этот срок до конца 2022 года…

Очередной анекдот о «здоровой пище» родился в Великобритании. The Guardian сообщила, что две трети проверенных Агентством пищевых стандартов (Food Standards Agency – FSA) мясокомбинатов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии (всего их было проверено 890) нарушали правила безопасности на производстве. Анализ выявил, что каждую неделю в последние три года мясники нарушали главные инструкции безопасности в среднем по 16 раз. Они преуспели в тривиальной антисанитарии, перекрестном бактериальном заражении, нарушении температурного режима и отсутствии пищевой гигиены. Грязнее всех оказался мясокомбинат, принадлежавший Расселу Хьюму (Russell Hume), который однажды уже был в центре такого скандала.

Инспектор по мясу с 30-летним стажем и заместитель генерального секретаря Европейской ассоциации инспекторов продовольствия и мяса (EWFC) Рон Спелман (Ron Spellman) заявил: «Что вызвало мое беспокойство, так это позиция компании, которая обвиняет FSA в намерении добиться краха компании, это похоже на отсутствие желания признать свою ответственность».

Однако даже не это впечатляет больше всего. Брюссель давно втихомолку поделил территорию Европейского союза на свою и не очень свою. И Восточная Европа заговорила о «пищевом расизме» Брюсселя, которому помогает общий рынок – сбрасывает товары низкого качества на восток. Венгерская службы контроля за безопасностью продуктов питания (NEBIH) первая догадалась сравнить качество продуктов питания в своих магазинах и магазинах Западной Европы. Оказалось, одни и те же товары на Западе гораздо качественнее «восточных».

Разницу в составах продуктов в последние полгода стали замечать жители Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии: там животные жиры были заменены на растительные, а вместо натурального сахара добавлялись опасные для здоровья подсластители. В Чехии, к примеру, в напитке Sprite, кроме искусственных подсластителей, содержится ещё и фруктоза, и сироп глюкозы, а в Германии в состав лимонада входит только натуральный сахар. Süddeutsche Zeitung подозревает, что словаки, чехи, поляки и венгры «чувствуют дискриминацию в супермаркете». Польская Gazeta Prawna рассуждает о «пищевом расизме». Глава кабинета премьер-министра Венгрии Янош Лазар считает, что «это один из крупнейших скандалов последнего времени». Заместитель премьер-министра Польши Беата Шидло говорит: «Мы не признаём и никогда не признаем разделения стран внутри ЕС». Вышеградская четвёрка в полном составе (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) намерена добиваться соблюдения в ЕС единых стандартов качества продуктов питания. Их поддержали Болгария и Румыния.

В общем, европейские производители продуктов кормят жителей Восточной Европы, подменяя натуральные ингредиенты дешевыми аналогами. О «пищевом расизме» было срочно доложено в Брюссель, но там заметили, что потребителям известен состав продукта (он печатается на этикетке), и если он их не устраивает, они могут отказаться от покупки. Председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, конечно, легко шутить, но что делать румынам, чехам и прочим, которым прописаны диеты, исключающие растительные жиры? Экспертизы показывают, что в колбасе, купленной в Германии, есть только качественный животный жир, а не растительный, как в такой же колбасе в Румынии. Что уж говорить о такой мелочи, как разбавленный обычным мелом стиральный порошок в Варшаве?

И когда французская компания Lactalis, производящая детское питание, заражает сальмонеллой 12 миллионов своих продуктов, отправляемых в 83 страны, – уже не вопрос местного значения. Как пишет Deutsche Welle, «с завода компании в городе Краон на западе Франции будут изъяты все единицы продукции, а не только детское молочное питание и хлопья для завтрака, произведенные после 15 февраля 2017 года, как было решено ранее». А ведь Lactalis – мировой лидер в производстве сыров и молочной продукции. Её Galbani, Parmalat, Lactel, Dukat, Salakis, President продаются в 149 странах, а в России есть «Лакталис Восток».

Euronews методично забрасывает в информационное пространство «успокоительные пилюли» вроде интервью с Бернардом Урлом, исполнительным директором Европейского агентства по безопасности продуктов питания. «Я думаю, мы можем сообщить хорошие новости европейским потребителям. Они могут быть совершенно уверены в том, что потребляемые ими пищевые продукты доброкачественны. Безопасности питания уделяют большое внимание государственные органы, производители продовольствия, европейские институты», – утверждает Урл.

Ему в ответ – последний анекдот про «здоровую пищу», переданный тем же агентством Euronews: «Закрыто крупнейшее в Бельгии мясоперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Вервье, его продукция изъята из магазинов. Ранее выборочная проверка обнаружила там в говяжьем фарше и бычьих хвостах компании Veviba костную ткань, предназначенную на корм животным и запрещённую к употреблению в пищу человеком».