О перспективной системе борьбы с гиперзвуковым оружием: по следам заявления Путина • 118 • Аналитика

Помимо собственного гиперзвукового оружия, Россия создает и средства для борьбы с гиперзвуковым оружием потенциального противника. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в одном из своих недавних интервью. Попытаемся пройти по следами президентского заявления в этом плане.





Успехи российского государства в создании гиперзвуковых ракет хорошо известны. Россия, по словам Путина, находится сегодня в уникальном положении, поскольку остается единственной страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. О появлении первого гиперзвукового оружия именно у России также заявлял и президент США Дональд Трамп. Однако другие страны не прекращают работ над его созданием и рано или поздно оно у них появится, поэтому готовиться к его появлению необходимо.



Что понимается под «противогиперзвуковым» оружием?

Разумеется, это будут противоракеты, способные перехватывать ракеты, движущиеся как минимум в 5-6 раз быстрее звука. В настоящее время российская система противоракетной обороны может эффективно противостоять баллистическим ракетам, которые не способны маневрировать. Для того, чтобы приспособить систему ПРО еще и для противостояния гиперзвуковому ударному оружию, потребуются очень серьезные разработки. Но раз президент анонсировал скорое появление таких средств, в том, что эти разработки ведутся, можно не сомневаться.



Не исключено, что системы противодействия гиперзвуковому оружию будут полностью автоматизированы. Поскольку скорость гиперзвуковых ракет очень большая, для оператора не останется времени для быстрой проверки информации, её анализа и принятия конечного решения об уничтожении такой ракеты. Соответственно, эту задачу придется доверить компьютеру.



То есть, вся система управления противогиперзвуковым оружием будет автоматизирована. Возникнет необходимость и в разработке системы наведения противоракет, которая позволит действовать против целей, летящих на очень больших скоростях. Управление и наведение, таким образом, станут главными направлениями модернизации противоракетной обороны для противостояния гиперзвуковому оружию.



Что же касается самих противоракет, то к ним также будут предъявляться более серьезные требования, чем к обычным противоракетам. Ведь гиперзвуковая скорость и, тем более, маневрирование на ней, подразумевают очень высокие нагрузки на саму ракету. Это означает, что предстоит найти (или уже найдено, но пока об этом не сообщают) новое решение относительно используемых при создании противоракеты материалов. Конечно, потребуются для создания и новые двигатели.





В начале 2020 г. стало известно о принятом решении по разработке многофункционального ракетного комплекса дальнего перехвата (МФРК ДП), который сможет уничтожать гиперзвуковые цели. Такой комплекс будет устанавливаться на уже стоящих на вооружении ВКС истребителях МиГ-31 и перспективных МиГ-41. Действующие в условиях единого информационного пространства самолеты будут лишь выпускать сверхдальнобойные ракеты в необходимый район. Обнаружение целей – задача наземных радаров и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.



Кстати, разработка средств уничтожения гиперзвуковых ракет в настоящее время начинается и в США. Этим вопросом занимается DARPA (управление Министерства обороны США, отвечающее за перспективные исследовательские проекты). Пока на разработку противогиперзвукового оружия выделено лишь несколько миллионов долларов, но понятно, что это – лишь старт в долгом и непростом пути по созданию системы защиты от новейших ракет.



Одно из направлений развития противогиперзвукового оружия - боевые лазерные системы. Речь в перспективе идёт о создании своеобразной лазерной "сети", проходя через которую либо у гиперзвукового ракетного модуля будет "выгорать" электроника, либо будет нарушаться пространственная ориентация боеприпаса. Помимо собственного гиперзвукового оружия, Россия создает и средства для борьбы с гиперзвуковым оружием потенциального противника. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в одном из своих недавних интервью. Попытаемся пройти по следами президентского заявления в этом плане.Успехи российского государства в создании гиперзвуковых ракет хорошо известны. Россия, по словам Путина, находится сегодня в уникальном положении, поскольку остается единственной страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. О появлении первого гиперзвукового оружия именно у России также заявлял и президент США Дональд Трамп. Однако другие страны не прекращают работ над его созданием и рано или поздно оно у них появится, поэтому готовиться к его появлению необходимо.Разумеется, это будут противоракеты, способные перехватывать ракеты, движущиеся как минимум в 5-6 раз быстрее звука. В настоящее время российская система противоракетной обороны может эффективно противостоять баллистическим ракетам, которые не способны маневрировать. Для того, чтобы приспособить систему ПРО еще и для противостояния гиперзвуковому ударному оружию, потребуются очень серьезные разработки. Но раз президент анонсировал скорое появление таких средств, в том, что эти разработки ведутся, можно не сомневаться.Не исключено, что системы противодействия гиперзвуковому оружию будут полностью автоматизированы. Поскольку скорость гиперзвуковых ракет очень большая, для оператора не останется времени для быстрой проверки информации, её анализа и принятия конечного решения об уничтожении такой ракеты. Соответственно, эту задачу придется доверить компьютеру.То есть, вся система управления противогиперзвуковым оружием будет автоматизирована. Возникнет необходимость и в разработке системы наведения противоракет, которая позволит действовать против целей, летящих на очень больших скоростях. Управление и наведение, таким образом, станут главными направлениями модернизации противоракетной обороны для противостояния гиперзвуковому оружию.Что же касается самих противоракет, то к ним также будут предъявляться более серьезные требования, чем к обычным противоракетам. Ведь гиперзвуковая скорость и, тем более, маневрирование на ней, подразумевают очень высокие нагрузки на саму ракету. Это означает, что предстоит найти (или уже найдено, но пока об этом не сообщают) новое решение относительно используемых при создании противоракеты материалов. Конечно, потребуются для создания и новые двигатели.В начале 2020 г. стало известно о принятом решении по разработке многофункционального ракетного комплекса дальнего перехвата (МФРК ДП), который сможет уничтожать гиперзвуковые цели. Такой комплекс будет устанавливаться на уже стоящих на вооружении ВКС истребителях МиГ-31 и перспективных МиГ-41. Действующие в условиях единого информационного пространства самолеты будут лишь выпускать сверхдальнобойные ракеты в необходимый район. Обнаружение целей – задача наземных радаров и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.Кстати, разработка средств уничтожения гиперзвуковых ракет в настоящее время начинается и в США. Этим вопросом занимается DARPA (управление Министерства обороны США, отвечающее за перспективные исследовательские проекты). Пока на разработку противогиперзвукового оружия выделено лишь несколько миллионов долларов, но понятно, что это – лишь старт в долгом и непростом пути по созданию системы защиты от новейших ракет.Одно из направлений развития противогиперзвукового оружия - боевые лазерные системы. Речь в перспективе идёт о создании своеобразной лазерной "сети", проходя через которую либо у гиперзвукового ракетного модуля будет "выгорать" электроника, либо будет нарушаться пространственная ориентация боеприпаса. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





118 Источник Похожие новости Противостояние США и Китая в Европе Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ Генетика – наше всё? Биологическая инициатива президента Путина МВФ позаботился о стабильном будущем Украины США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия" "Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России Новости партнеров