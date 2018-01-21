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О переговорах Макрона и Меркель в Париже

21 января 2018, 14:39  •  187 • В мире
Состоявшаяся в Париже встреча лидеров Франции и Германии аннонсировалась как подготовка к празднованию 21 января 55-й годовщины подписания Елисейского договора между двумя странами. Однако обсуждение двусторонних отношений в контексте перспектив Европейского союза связано не столько с этим формальным поводом, сколько с очевидной необходимостью реформ ЕС, которые вывели бы Евросоюз из продолжительного кризиса.
Сегодня существует единственный план реформирования европейских институтов, и его автором считается французский президент. План охватывает европейский бюджет, совместную оборону, унификацию (части) налогов и социального законодательства, интеграцию образования. Он основан на концепции «Европы разных скоростей», которая допускает присоединение к предлагаемому плану только желающих и оставляет открытой возможность возвращения в Евросоюз Великобритании.
План Макрона получил поддержку Германии: министр иностранных дел Зигмар Габриэль (СДПГ) уверил: Париж «может на нас рассчитывать». Проблема, однако, в том, что в Берлине до сих пор не сформировано правительство, и Брюссель пока вынужден считать Германию «ограниченно дееспособной». Вместе с тем в Евросоюзе считают, что теперь самое подходящее время для реформ. С одной стороны, сложилась благоприятная экономическая конъюнктура: стабильна динамика ВВП, на сравнительно низком уровне безработица, а индексы деловых ожиданий, напротив, довольно высоки. С другой стороны, окно возможностей останется открытым не так уж долго: на проведение реформ авторитетные экономисты отводят 6-9 месяцев. Такое мнение высказывает, к примеру, президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель. За этот период, пока не стартовали выборы в Европарламент и не вступили в завершающую фазу переговоры об условиях Брекзита, Германия и Франция «должны вместе поставить Европу на ноги».
Свои общие предложения по реформам Берлин и Париж намерены представить к мартовскому саммиту ЕС. До саммита правительство Германии останется техническим, оно и занимается выработкой предложений. Если на съезде СДПГ 21 января социал-демократы не заблокируют создание очередной «большой коалиции» с христианскими демократами, то в основе деятельности нового кабинета будет лежать Декларация, принятая по итогам предварительных консультаций СДПГ, ХДС и ХСС. Из неё следует, что в вопросах реформирования еврозоны немцы пошли навстречу некоторым французским идеям (суть которых – в расширении режима наднационального управления в ядре ЕС и усилении «периферийности» стран-членов ЕС, движущихся на «второй скорости»).
«Французскому президенту нужна Германия», – подчёркивает швейцарская Neue Züricher Zeitung. Разумеется, нужна, чтобы Макрон мог утвердить за собой статус «главного реформатора» Евросоюза. А Ангеле Меркель нужно, чтобы было, наконец, сформировано правительство большинства с нею во главе. Способ достижения такой цели – коалиция с СДПГ. Недвусмысленно высказанная французским президентом поддержка такому варианту развития событий очень кстати, чтобы убедить делегатов съезда за него проголосовать.
По материалам СМИ

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