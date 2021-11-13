О новой шляхте и бодливой корове

Европа получает заслуженное

Может быть, Уинстон Черчилль был не очень точен, когда назвал Польшу «гиеной Европы». Дело было перед Второй мировой войной, и польское правительство отчаянно маневрировало, чтобы и под немецкий молот не попасть, и Советскому Союзу войну с Германией обеспечить. А заодно у Чехословакии Тешинскую область отхватить. Однако бодливой корове Бог рога не дал. Хоть при разделе Чехословакии Варшава Тешин откусила, зато потом вермахт переехал танковыми гусеницами Варшаву и отправился на войну с СССР. Казалось бы, неплохой исторический урок получила польская шляхта, которой победа над Советской Россией в 1920 году помутила рассудок до того, что она возомнила себя европейской сверхдержавой.

И вот опять на западных границах российско-белорусского Союзного государства появилась бодливая корова. На глазах у всего мира Варшава принялась выкручивать руки президенту Белоруссии Александру Лукашенко, подводя его к «цветной революции». Если бы год назад в Белоруссии произошла «цветная революция», сегодня доблестные польские борцы за демократию добивали бы остатки «диктатуры».

Однако все пошло не по плану. Лукашенко остановил «цветную революцию», за что был немилосердно обложен санкциями. Западный проект потерпел провал и спасибо, что не пошли на Батьку войной, как в случае с Ираком и Ливией. По итогам свержения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, вторжения в Афганистан, развязывания преступной войны в Сирии Европа получила заслуженное. Теперь она переходит в глухую оборону против волн беженцев, грозящих пустить на распыл ее прежнюю благополучную жизнь. Первые волны мигрантов шли через Италию и Турцию по «балканскому коридору». Их удалось локализовать, но теперь они нашли путь через Белоруссию. Беженцы из «демократизированных» стран прибывают, по утверждениям Варшавы, самолетами белорусских, российских и турецких авиакомпаний в Минск и Гродно, затем двигаются к белорусско-польской границе.

По словам польского президента Анджея Дуды, сегодня на границе Беларуси и Польши находятся около тысячи мигрантов. По данным комиссии ЕС, их вдвое больше, и приток не останавливается. Дуда называет попытки мигрантов перейти границу «актами агрессии», которым Польша должна противопоставить силу. Якобы Польшу обязывает ее статус члена Евросоюза. На самом деле бывший музыкант Дуда не совсем честен. Остановить мигрантов нужно потому, что их приток является следствием политики Лукашенко, наносящего Варшаве поражение в политической схватке.

Высокомерное отношение новой польской шляхты к «диктатору» Лукашенко и нежелание рассматривать его в качестве достойного противника завели Польшу в тупик. Либо эта «демократическая и свободная держава» примет несчастных беженцев и подпишется под проигрышем «диктатору», либо будет избивать их дубинками и вышвыривать назад в Белоруссию, уподобившись нацистам. Между тем белорусы в сравнении с поляками обходятся с беженцами вполне корректно.

Евросоюз обвиняет Лукашенко в том, что он намеренно завозит мигрантов с Ближнего Востока и направляет на границу с Польшей и Литвой, чтобы таким образом отомстить за санкции, наложенные на Белоруссию. Варшава даже обвинила правоохранительные структуры Минска в намерении дестабилизировать положение в Польше. Белорусы-де ведут стрельбу поверх голов мигрантов и гонят их к границе, а заодно снабжают приспособлениями для преодоления колючей проволоки. Польские пограничники насчитали уже более 300 попыток прорыва на территорию Польши. При этом было арестовано 17 мигрантов, преимущественно иракских курдов.

Всё это очень обижает польские власти. Войны с Белоруссией они не вели, памятников там не крушили, а беженцы к ним все прут и прут. Не успеваешь отбиваться. Польский премьер Моравецкий подозревает, что за происками Лукашенко стоит Путин: он-де является заказчиком белорусских происков на границе. При этом Моравецкий предупредил, что Польша будет беспощадна к мигрантам, которые проникнут на ее территорию с белорусской помощью.

Президент Дуда вообще договорился до того, что имеют место «беспримерные нападки белорусского режима на Польшу». А официальный представитель польского правительства заявил, что Варшава вынуждена будет обратиться за международной помощью. Моравецкий устроил поездку в пограничный район, чтобы лично поддержать пограничников и полицейских. Евросоюз не остался в стороне и пригрозил Минску новыми санкциями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введённые ранее против Белоруссии. Кроме того, США пообещали давить на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия».

В ответ Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу. Через республику идет магистральный экспортный газопровод «Ямал – Европа», причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. А после заявления Лукашенко цены на газ на европейском рынке поднялись на 2 %.

Руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель уже выступил с «дневником военного планирования», в котором недвусмысленно предсказывается вариант нападения НАТО на Беларусь. Правда, в Москве это заявления не пропустили и на следующий день направили в воздушное пространство РБ два стратегических ТУ-160, которые выполнили над границей РБ и Польши учебные маневры. Люди понимающие сразу сделали выводы.