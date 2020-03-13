О нищете и поголовном пьянстве в независимой Литве

По прогнозам Eurostat, к 2100 году литовцы как народ исчезнут

Алкоголиков в независимой Литве больше, чем было 30 лет назад в Литовской Советской Социалистической Республике. «На заре свободы медики надеялись, что ситуация кардинально изменится. Мол, старые советские алкоголики умрут, а новые не появятся. Увы, выросли дети алкоголиков и даже дети детей», – говорит Стяпонас Пукялис, заведующий отделением алкогольных психозов республиканской психиатрической больницы. И действительно: на смену «старым советским алкоголикам» в Литве выросла ещё более могучая поросль «молодых постсоветских алкоголиков».

Всё это пришло на ум 11 марта, когда в республике отмечали юбилей – 30 лет со дня провозглашения независимости. В 1990 году депутаты Верховного совета Литовской ССР, позднее переименованного в Восстановительный сейм, приняли акт «О восстановлении Литовского государства». Литва стала первой из 15 советских республик, воспользовавшейся правом на отделение от СССР. После выхода из Советского Союза скорейшее вступление в НАТО и Европейский союз стало для официального Вильнюса idée fixe.

Среди причин смертности в Литве алкоголизм обосновался на самой высокой ступени пьедестала. Чуть ниже стоят самоубийства, далее – преступления, бытовое насилие, безработица, нищета. 24,5% всех смертей в государстве так или иначе связано с чрезмерным употреблением алкоголя, браги домашнего производства и спиртосодержащих жидкостей.

Журналисты литовского оппозиционного сетевого издания ekspertai в канун 11 марта поделились с читателями новостями, объединёнными под заголовком «Нищета и социальная несправедливость в Литве – это наследие советской оккупации». Оказывается, из-за нищеты и социальной разобщённости Европейская комиссия называет ситуацию в Литве «кризисной». В 1999 году население республики насчитывало 3,54 млн человек. По состоянию на 1 января 2020 года осталось 2,78 млн. Народ исчезает. Как отмечает профессор Дануте Гайлене, в 1985 году защитившая кандидатскую диссертацию по психологии в МГУ, «в 1999 году нищенствовало около 600 тыс. человек, примерно 17% от всех жителей. В 2019 за чертой бедности находилось 650 тыс., это 22,9%, без малого ¼ населения».

По неофициальной статистике, Литву навсегда покинул примерно миллион жителей, по официальной – около 700 тыс. При этом почти 80% эмигрантов составляет молодёжь в возрасте 21-35 лет и люди от 36 до 49 лет. То есть бегут из нового независимого государства наиболее трудоспособные мужчины и женщины репродуктивных возрастов.

"Литва - литовцам!" - любимый лозунг литовских экстремистов. Фото news.tts,lt

Уже в 2015 году Литва испытала острую нехватку рабочих рук. Националистам пришлось снять с повестки дня лозунг «Чемодан – вокзал – Россия» и ввозить трудовых мигрантов из славянских стран. В первую очередь с Украины и из Белоруссии. При этом уровень безработицы в Литве никогда не опускается ниже 10%.

Что касается демографической ситуации, то, по прогнозам Eurostat, к 2050 году в Литве останется около 2 млн жителей, а к 2100 году литовцы как народ исчезнут. Европейская статистика свидетельствует: Литва прочно занимает первое место в Евросоюзе по употреблению алкоголя на душу населения (на одного жителя старше 15 лет приходится, по разным данным, от 13,13 до 19,96 литров чистого алкоголя), по количеству самоубийств (32,7 самоубийства на 100 тысяч граждан), по аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП (61 гибель на 1 млн жителей). По количеству бездомных и детей-сирот (3,1% от всех детей) Литва опережает в Европе только Румынию, по количеству абортов – лидирует в Европейском союзе.

Профессор Гайлене убеждена: «Все нынешние беды корнями уходят во времена русской оккупации». К слову, об оккупации и оккупантах 11 марта в Литве не говорил только ленивый. Тот исторический факт, что Литва была «прибалтийской витриной» Советского Союза, страной индустриальной, с предприятиями мирового уровня и передовыми технологиями, давно забыт. Говорить такое даже опасно – за добрые слова о Советском Союзе и отрицание оккупации Уголовным кодексом Литвы предусмотрена ответственность вплоть до тюремного заключения.

Зато 11 марта много прозвучало красивых слов о Литве и литовцах. Бывший премьер Александрас Абишела в экстазе даже назвал республику «такой великой, что нашим европейским партнёрам многому у неё нужно поучиться». Однако, как показал опрос, проведённый перед этим авторитетной компанией Vilmorus, только 58% жителей довольны результатами минувших 30 лет, почти 29% недовольны, а 13,5% респондентов затруднились оценить прошедшее время.

Чесловас Юршенас, бывший спикер парламента. Фото ru.delfi.lt

Энциклопедист Чесловас Юршенас, сподвижник покойного коммуниста Альгирдаса Бразаускаса, оглянулся назад и посмотрел на прошедшее 30-летие критическим взглядом. Юршенаса можно упрекнуть в том, что он отошёл от прежних взглядов, скатился на позиции левых либералов. Как сам он говорит, «в либеральное болото.» Однако среди его заслуг – разработка основополагающих государственных документов, включая конституцию. По отношению к своей стране он всегда был честен.

Юршенас считает, что все беды сегодняшней Литвы – в поспешных решениях, к которым ни советская власть, ни «оккупанты» не имеют никакого отношения. «За 30 лет можно было успеть больше, а многое сделать лучше. Псевдореволюционеры блуждали в темноте, мало считаясь с интересами больших групп людей. В сравнении с такими странами, как Болгария, Румыния и даже Польша, Литва сумела более длинный путь пройти быстрее. Но с очень большими потерями, с острыми переживаниями людей, с гигантской фрустрацией, из которых как раз проистекают самоубийства, алкоголизм, разрушения семей, преступность, демографический кризис и эмиграция», ведущие к необратимому исчезновению.