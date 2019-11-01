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О незаконной оккупации и честности: Асад сделал комплимент Трампу и одновременно обличил президента
01 ноября 2019, 12:39 • 32 • Политика
Башар Асад в интервью сирийским журналистам высказался о Трампе, сделав ему комплимент и одновременно обличив президента. Лидер Сирии напомнил о незаконной оккупации США сирийских территорий, добавив, что по крайней мере Трамп честен.
Президент Сирии Башар Асад считает президента США Дональда Трампа лучшим американским президентом. Подобное заявление он озвучил в беседе с телеканалом SANA, отметив, что Трамп отличается честностью формулировок. Впрочем, это не только комплимент, но и "шпилька". Ведь речь шла о незаконном присутствии США в Сирии - оккупации сирийских территорий и помехах в возобновлении мирной жизни в стране, которыми также стали американцы.
Одной рукой США получают Нобелевские "премии мира", а другой - разрушают тот самый мир, проводя военные операции в разных его точках, напомнил Башар Асад. Трамп же просто объясняет мотивы действий американцев - как добавляет Асад, делая это весьма честно. Ведь президент США говорит "нам нужна нефть" или "мы хотим избавиться от...", а затем так все и происходит.
Все сказанное - не более чем реальность американской политики, которую нужно принимать к сведению, подчеркнул Башар Асад.
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