О незаконной оккупации и честности: Асад сделал комплимент Трампу и одновременно обличил президента

Президент Сирии Башар Асад считает президента США Дональда Трампа лучшим американским президентом. Подобное заявление он озвучил в беседе с телеканалом SANA, отметив, что Трамп отличается честностью формулировок. Впрочем, это не только комплимент, но и "шпилька". Ведь речь шла о незаконном присутствии США в Сирии - оккупации сирийских территорий и помехах в возобновлении мирной жизни в стране, которыми также стали американцы.

Одной рукой США получают Нобелевские "премии мира", а другой - разрушают тот самый мир, проводя военные операции в разных его точках, напомнил Башар Асад. Трамп же просто объясняет мотивы действий американцев - как добавляет Асад, делая это весьма честно. Ведь президент США говорит "нам нужна нефть" или "мы хотим избавиться от...", а затем так все и происходит.

Все сказанное - не более чем реальность американской политики, которую нужно принимать к сведению, подчеркнул Башар Асад.