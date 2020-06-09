О несостоятельности попыток реабилитации изменников Родины • 47 • Аналитика

История России прошедшего столетия не раз становилась объектом манипуляции со стороны исследователей, пытающихся представить «альтернативную» точку зрения на события минувших дней. Не прекращаются настойчивые попытки принизить или вовсе перечеркнуть роль советского народа в победе над фашистской Германией, а также в целом во Второй мировой войне. И, вероятно, неслучайно отечественная "внесистемная оппозиция" подхватывает и вводит в поле общественной дискуссии те тезисы, что разрабатывают представители этой новой исторической школы.





Примером подобной деятельности может служить цикл лекций кандидата исторических наук Кирилла Александрова, посвященных истории коллаборационистского движения генерала Власова, которые проводятся при поддержке «Новой газеты».



В своих работах К. Александров пытается доказать, что поступление на службу советских граждан в немецкую армию объясняется перманентно продолжавшейся гражданской войной, в ходе которой руководство СССР вплоть до прихода «немецких освободителей» осуществляло искоренение инакомыслия и политический террор. Массовая вербовка советских военнослужащих в ряды Русской освободительной армии генерала Власова объясняется К. Александровым категориями высокого порядка: ответственностью за судьбу Родины, ненавистью к большевизму либо личными счетами с советской властью. В целом К. Александров склонен романтизировать образ «офицера РОА», придавать ему оттенки рыцарской доблести и безрассудного бесстрашия перед лицом кровавой советской репрессивной машины. Подтверждением этому, по мнению автора, служит анализ судеб советских генералов, сохранивших верность присяге в немецком плену, большинство из которых благополучно пережили войну и продолжили дальнейшую службу после освобождения. В свою очередь, по мнению автора, солдаты и офицеры РОА приняли на себя более тяжелую ношу и были в большинстве своем идейно мотивированы.



В результате своих исследований автор приходит к мысли о том, что феномен появления РОА объясняется не бесчеловечными условиями содержания военнопленных в концентрационных лагерях, о чем свидетельствуют показания большинства членов РОА, а некоей формой социального протеста бывших советских граждан против большевистской системы.



Рассматривая судьбы высшего генеральского и офицерского состава РОА, К. Александров настойчиво предлагает читателю встать на их место, понять и принять выбор, который они сделали. И в данном случае пример некоторых бывших офицеров РККА, имевших до немецкого плена безупречную личную характеристику, сумевших отличиться в боях либо попавших под маховик сталинских довоенных репрессий, действительно может ввести в заблуждение отдельного читателя, не знакомого с иными исследованиями данного вопроса.



Следует в первую очередь отметить, что данный автор с 1989 года является членом Народно-трудового союза, созданного в двадцатые годы прошлого столетия белоэмигрантами для борьбы с советской властью, т.е. организации, последовательно использовавшейся польской и германской разведкой, а после Второй мировой войны также спецслужбами США и Великобритании. При этом издание «Новая газета», при поддержке которой проводятся лекции К. Александрова, получает финансирование точно не из бюджета Российской Федерации, что может свидетельствовать о целенаправленной работе по подрыву устоявшихся оценок итогов Великой Отечественной войны в целях последующего внесения изменений в образовательные стандарты. В этом контексте примечательным является тот факт, что в ряде своих заявлений К. Александров выступает с критикой единого учебника истории, разработанного Министерством образования РФ, в связи с тем, что он не отражает демографические изменения в советском обществе до нападения Германии на СССР (убыль населения в результате коллективизации), которые, по его мнению, являются одной из причин зарождения РОА.



Комментируя содержание Пражского манифеста – программного документа Конгресса освобождения народов России, организации, созданной Власовым при поддержке немцев на завершающем этапе войны как некоего политического центра будущей свободной России, К. Александров проводит прямые параллели данного документа с действующей Конституцией Российской Федерации, в результате чего пособникам нацизма фактически приписывается достижение некоторых прав и свобод после распада СССР.



Таким образом, деятельность таких "историков" наносит ущерб конституционному строю, создает условия для дальнейшего обеления и прославления пособников нацизма. История России прошедшего столетия не раз становилась объектом манипуляции со стороны исследователей, пытающихся представить «альтернативную» точку зрения на события минувших дней. Не прекращаются настойчивые попытки принизить или вовсе перечеркнуть роль советского народа в победе над фашистской Германией, а также в целом во Второй мировой войне. И, вероятно, неслучайно отечественная "внесистемная оппозиция" подхватывает и вводит в поле общественной дискуссии те тезисы, что разрабатывают представители этой новой исторической школы.Примером подобной деятельности может служить цикл лекций кандидата исторических наук Кирилла Александрова, посвященных истории коллаборационистского движения генерала Власова, которые проводятся при поддержке «Новой газеты».В своих работах К. Александров пытается доказать, что поступление на службу советских граждан в немецкую армию объясняется перманентно продолжавшейся гражданской войной, в ходе которой руководство СССР вплоть до прихода «немецких освободителей» осуществляло искоренение инакомыслия и политический террор. Массовая вербовка советских военнослужащих в ряды Русской освободительной армии генерала Власова объясняется К. Александровым категориями высокого порядка: ответственностью за судьбу Родины, ненавистью к большевизму либо личными счетами с советской властью. В целом К. Александров склонен романтизировать образ «офицера РОА», придавать ему оттенки рыцарской доблести и безрассудного бесстрашия перед лицом кровавой советской репрессивной машины. Подтверждением этому, по мнению автора, служит анализ судеб советских генералов, сохранивших верность присяге в немецком плену, большинство из которых благополучно пережили войну и продолжили дальнейшую службу после освобождения. В свою очередь, по мнению автора, солдаты и офицеры РОА приняли на себя более тяжелую ношу и были в большинстве своем идейно мотивированы.В результате своих исследований автор приходит к мысли о том, что феномен появления РОА объясняется не бесчеловечными условиями содержания военнопленных в концентрационных лагерях, о чем свидетельствуют показания большинства членов РОА, а некоей формой социального протеста бывших советских граждан против большевистской системы.Рассматривая судьбы высшего генеральского и офицерского состава РОА, К. Александров настойчиво предлагает читателю встать на их место, понять и принять выбор, который они сделали. И в данном случае пример некоторых бывших офицеров РККА, имевших до немецкого плена безупречную личную характеристику, сумевших отличиться в боях либо попавших под маховик сталинских довоенных репрессий, действительно может ввести в заблуждение отдельного читателя, не знакомого с иными исследованиями данного вопроса.Следует в первую очередь отметить, что данный автор с 1989 года является членом Народно-трудового союза, созданного в двадцатые годы прошлого столетия белоэмигрантами для борьбы с советской властью, т.е. организации, последовательно использовавшейся польской и германской разведкой, а после Второй мировой войны также спецслужбами США и Великобритании. При этом издание «Новая газета», при поддержке которой проводятся лекции К. Александрова, получает финансирование точно не из бюджета Российской Федерации, что может свидетельствовать о целенаправленной работе по подрыву устоявшихся оценок итогов Великой Отечественной войны в целях последующего внесения изменений в образовательные стандарты. В этом контексте примечательным является тот факт, что в ряде своих заявлений К. Александров выступает с критикой единого учебника истории, разработанного Министерством образования РФ, в связи с тем, что он не отражает демографические изменения в советском обществе до нападения Германии на СССР (убыль населения в результате коллективизации), которые, по его мнению, являются одной из причин зарождения РОА.Комментируя содержание Пражского манифеста – программного документа Конгресса освобождения народов России, организации, созданной Власовым при поддержке немцев на завершающем этапе войны как некоего политического центра будущей свободной России, К. Александров проводит прямые параллели данного документа с действующей Конституцией Российской Федерации, в результате чего пособникам нацизма фактически приписывается достижение некоторых прав и свобод после распада СССР.Таким образом, деятельность таких "историков" наносит ущерб конституционному строю, создает условия для дальнейшего обеления и прославления пособников нацизма. Андрей Волохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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