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О несостоятельности польского государства в 1939 году

18 сентября 2021, 13:55  •  16 • Украина
Для властей Польши правда об Освободительном походе РККА нестерпима
Власти Польши разозлены правдивым изложением российским внешнеполитическим ведомством фактов об Освободительном походе РККА в Западную Украину и Западную Белоруссию в сентябре 1939 года.«Не было никакого "освободительного похода" – это была агрессия, осуществленная в сговоре с нацистской Германией», – заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
На официальной страничке МИД России в "Твиттере" говорится: «Попытки ученых и СМИ стран Запада подать эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты... 17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием».
МИД России напомнил, что Западная Украина и Западная Белоруссия были захвачены Польшей по итогам советско-польской войны 1920 года, по приказу Пилсудского войска перешли советско-польскую границу без объявления войны, воспользовавшись вторжением иностранных интервентов на Украину, Белоруссию, Молдавию, Дальний Восток, Кавказ, Сибирь и европейскую часть России.
1 сентября 1939 года на Польшу напала Германия. С 16 на 17 сентября послу Польши в СССР Вацлаву Гжибовскому в Наркомате иностранных дел СССР зачитали ноту: «Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать».
Перед Москвой стоял выбор: бездейственно наблюдать за приближением танковых колонн вермахта к границам Советского Союза или выдвинуться навстречу. Москва выбрала второе. Если бы имел место сговор Сталина с Гитлером, советское командование не медлило бы 17 дней для ввода советских войск, не отказалось бы от совместного с немцами штурма Львова, а Москва не предлагала бы Варшаве антигитлеровский союз, что Польша, склонявшаяся к альянсу с Гитлером, отвергала.
Соб. корр. ФСК

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