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О неонацистах и сатанистах в армии США

02 июля 2020, 01:00  •  78 • Война
Моральное разложение и духовная деградация
В конце июня Министерство юстиции США распространило информацию, согласно которой 22-летний военнослужащий армии США Этан Мелцер, арестованный ФБР, планировал убийство своих сослуживцев. Ему инкриминируется террористическая деятельность и грозит пожизненное заключение. Подозреваемый входил в группировку «Орден девяти углов» (Order of the Nine Angles, O9A) – неонацистскую организацию с оккультной идеологией. Мотивом действий Мелцера была расовая ненависть.
По данных Министерства юстиции США, организация O9A исповедует неонацизм, антисемитизм, придерживается сатанинских обрядов. Адепты ордена почитают Гитлера и Усаму бен Ладена. Члены организации совершают акты насилия, включая убийства.
Подозреваемый Мелцер полностью признал свою вину, подтвердив, что массовое убийство планировалось как акт «джихада». На допросе он назвал себя предателем.
В Интернете достаточно много информации об «Ордене девяти углов». Организация была основана в Великобритании в 1960-е годы, а в 80-х годах её филиалы распространились по всему миру. Согласно данным российских специалистов по сектоведению, эта структура входит в тройку наиболее влиятельных сатанинских организаций международного уровня наряду с «Церковью Сатаны» и «Храмом Сета».
«Церковь Сатаны», основанная неким Антоном Шандором ЛаВеем, стала одним из олицетворений американского материализма. Что касается «Храма Сета», то деятельность этой организаций в контексте истории Вооружённых сил США интереснее, так как основатель секты Майкл Акино являлся армейским офицером и разработчиком пособия по «религиозной толерантности» для ВС США.
Акино служил в военной разведке и специализировался на информационных операциях. Состоял в «Церкви Сатаны» ЛаВея. Будучи командирован во Вьетнам, где он участвовал в программе «Феникс», Акино написал трактат «Дьяволикон» и в 1975 г. основал «Храм Сета». По возвращении в США он продолжил заниматься психологическими операциями и работой по манипуляции сознанием.
В начале 1980-х гг. Акино проводил обряды в немецком замке Вевельсбург, который являлся штаб-квартирой «Аненербе» – организации, созданной гитлеровцами для изучения традиций нордической расы. Утверждалось, что Акино ввёл в своей организации оккультно-нацистские ритуалы. В 1987 г. он обвинялся в педофилии и насилии над детьми, но за отсутствием доказательств дело было прекращено.
При этом Акино оставался на военной службе, являлся профессором одного из университетов Калифорнии, а в 1994 г. был даже награждён медалью «За заслуги».
В 1999 г. ряд христианских организаций в США выступили с заявлением о необходимости бойкота американских военных, оказывающих поддержку сатанинским сектам, но им было указано, что Конституция США запрещает дискриминацию на религиозной основе.
Поддержка деструктивных сект в Вооружённых силах США приняла широкие размеры. В 2011 г. стало известно, что ВВС США выделят 80 тыс. долл. для строительства центра в стиле Стоунхенджа, чтобы последователи язычества, религии друидов и викка из числа будущих офицеров могли там совершать свои церемонии.
В конце 2019 г. в Академии ВМС США в Аннаполисе начала работу исследовательская группа по сатанинским ритуалам. Речь идёт об адептах секты «Храм Сатаны», которая известна тем, что в США за её счет была изготовлена бронзовая статуя Бафомета с детьми по обе стороны, что стало причиной скандала.
Для ритуальных нужд военных язычников и сатанистов созданы специальные места на 13 базах армии США, 12 базах ВВС, 11 базах ВМС и двух базах морской пехоты, в том числе в Катаре, Японии, Южной Корее, Афганистане и на нескольких авианосцах. Для американских военных существуют специальное языческое благословение и особый шеврон. Ветераны ВС США из числа язычников и поклонников культа викка состоят в ассоциации «Орден Пентакля».
Адвокатскую помощь американским сатанистам из числа военных оказывает созданный в 2005 г. Фонд военной религиозной свободы. Его основатель Майк Вайнштейн заявляет, что мишенью фонда являются «банды христианских монстров-фундаменталистов, которые терроризируют сограждан, навязывая искаженную версию христианства своим беспомощным подчиненным в вооруженных силах нашей страны». То есть речь идёт о травле католиков и протестантов.
В 2013 г. организация «Семейный совет по исследованиям» издала доклад, в котором сообщалось о «растущей враждебности» к христианству среди американских военных. В октябре 2017 г. четверо военнослужащих ВВС США были арестованы за то, что изрисовали сатанинскими знаками действующий христианский храм в Южной Каролине. В 2018 г. на авиабазе ВВС Уорден (штат Вайоминг) согласно распоряжению командующего было запрещено использование Библии.
На что указывают все эти факты, если не на моральное разложение и духовную деградацию Америки?
Заглавное фото: REUTERS
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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