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О некоторых темах очередной Мюнхенской конференции по безопасности

12 февраля 2018, 16:54  •  120 • Война
В Мюнхене продолжается подготовка к ежегодной конференции по безопасности, которая пройдёт 16-18 февраля. Центральными темами обсуждения организаторы назвали военные конфликты, терроризм и миграционный кризис. Запланирована специальная встреча по украинскому кризису. Глава Мюнхенской конференции, бывший дипломат Вольфганг Ишингер заявил по этому поводу, что он надеется на более активное участие в Минском процессе Соединённых Штатов и Евросоюза.
Как ожидается, в числе 600 участников дискуссий в Мюнхен приедут 20 глав государств и правительств, 40 министров иностранных дел и столько же министров обороны. Кроме того, в конференции примут участие представители бизнеса – 50 руководителей крупных компаний. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.
В составе американской делегации прибудут министр обороны Джеймс Мэттис (глава делегации), министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, десять сенаторов, а также бывший вице-президент Джо Байден и бывший госсекретарь Джон Керри. Европейский союз будут представлять Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Франции Эдуар Филипп; из Великобритании приедет Тереза Мэй. В конференции впервые примет участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым намерен посвятить своё выступление операции «Оливковая ветвь» и затронуть острый вопрос о поставках оружия из стран НАТО курдским повстанцам. «Нам нужны хорошие отношения с Турцией», – подчеркнул Ишингер, сообщая о темах предстоящих в Мюнхене дискуссий. И в последнее время американские политики уже предприняли ряд шагов в этом направлении: 11 февраля в Стамбуле прошли переговоры Герберта Макмастера с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном; в ближайшее время ожидается визит в Турцию Рекса Тиллерсона, которого примет его коллега Мевлют Чавушоглу.
Конференцию в Мюнхене откроют женщины – министры обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и Франции Флоранс Парли. Запланировано участие министров действующего технического правительства Германии Зигмара Габриэля (и. о. министра иностранных дел) и Томаса де Мезьера (и. о. министра внутренних дел). Пока неизвестно, состоится ли выступление Ангелы Меркель.
Соб. корр. ФСК

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