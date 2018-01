О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе» • 476 • Аналитика Если исходить из учебников по экономике, то богатейшей страной, по крайней мере всего Западного полушария, следовало бы счесть Венесуэлу. Бог наделил её громадными ресурсами углеводородного сырья – нефти и природного газа. По их запасам она занимает первое место в мире (табл. 1). А США, которым Трамп обещал вернуть титул великой нефтяной державы, отстают от Венесуэлы по запасам чёрного золота почти в 8 раз. Табл. 1. Ведущие страны мира по запасам нефти (2014 год). Место Страна Доказанные запасы, млрд. т Доля в мировых запасах, % 1 Венесуэла 46,6 17,5 2 Саудовская Аравия 36,7 15,7 3 Канада 27,9 10,2 4 Иран 21,7 9,3 5 Ирак 20,2 8,8 6 Россия 14,1 6,1 7 Кувейт 14,0 6,0 8 ОАЭ 13,0 5,8 9 США 5,9 2,9 10 Ливия 5,3 2,8 Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2015 Государственный переворот как метод американской дипломатии Интересен также рейтинг стран по общей стоимости запасов нефти и природного газа. У меня под рукой рейтинг на начало текущего десятилетия, но показатель весьма инерционен, картина на сегодняшний день должна оставаться примерно такой же. Приведу топ-15 (трлн. долл.): 1) Венесуэла – 33,22; 2) Саудовская Аравия – 30,75; 3) Иран – 26,55; 4) Россия – 23,53; 5) Канада – 19,22; 6) Ирак – 16,32; 7) ОАЭ – 12,31; 8) Кувейт – 11,34; 9) Катар – 10,58; 10) Туркменистан - 7,79; 11) США – 5,97; 12) Нигерия – 5,57; 13) Ливия – 5,47; 14) Казахстан – 3,78; 15) Алжир – 2,72. И тут самой богатой страной в мире по запасам углеводородного сырья оказывается Венесуэла, которая превосходит Саудовскую Аравию. А вот США не попали в первую десятку, они оказались на одиннадцатом месте, пропустив вперёд Туркмению. Знакомясь с этой статистикой, лишний раз понимаешь, какие углеводородные богатства оказались за пределами нашей страны после развала СССР (только Туркмения и Казахстан дают примерно 50% от добычи современной России). До развала Советский Союз занимал первую строчку рейтинга ведущих углеводородных держав мира. А рейтинг первой десятки стран по стоимости запасов нефти и природного газа в расчёте на душу населения (на начало текущего десятилетия) выглядел следующим образом (млн. долл.): 1) Катар – 6,01; 2) Кувейт – 4,14; 3) ОАЭ – 1,64; 4) Туркменистан – 1,55; 5) Венесуэла – 1,17; 6) Саудовская Аравия – 1,12; 7) Ливия – 0,86; 8) Канада – 0,57; 9) Бруней – 0,52; 10) Ирак – 0,52. Из экономически развитых стран в первую десятку попала лишь Канада. Даже хвалёная Норвегия, о которой складывают легенды как об «углеводородном Эльдорадо», заняла в рейтинге лишь 13-е место (284 тыс. долл.). России досталось 17-е место (165 тыс. долл.), а Соединённым Штатам – лишь 30-е место (19 тыс. долл.). Без права на сосуществование Однако если мы оторвёмся от этих рейтингов и переключим внимание на социально-экономическую статистику, то увидим совсем другую картину. По оценкам МВФ, Венесуэла в 2016 году занимала лишь 44-е место в мире по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности валют. По этому показателю она отставала от многих стран Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили). Ещё более впечатляет такой показатель, как ВВП в расчёте на душу населения: здесь, согласно оценкам МВФ, Венесуэла находилась лишь на 86-м месте. Казалось бы, по показателю добычи и экспорта чёрного золота Венесуэла должна занимать первые строчки мировых рейтингов, но в 2016 году она находилась лишь на 10-м месте с объёмом добычи 121,1 млн. т. Для сравнения: на первом месте была Саудовская Аравия (585,7 млн. т); на втором – Россия (554,3 млн. т); на третьем – США (543,0 т) (BP Statistical Review of World Energy, June 2017). Что ещё неприятнее: в последние годы экономика Венесуэлы падала. По данным МВФ, в 2014 году ВВП Венесуэлы был равен 542 млрд. долл., в 2015 году показатель снизился до 514 млрд. долл., а в 2016 году – до 435 млрд. долл. То же самое и с показателем ВВП на душу населения: в 2015 году он составлял 16,8 тыс. долл., а в 2016 году упал до 14,0 тыс. долл. За этими цифрами скрывается социальная катастрофа. Ещё в 2014 году уровень безработицы в Венесуэле составлял 6,7%, а в 2017 году он вырос до 26,4%. По данным опроса, проведенного тремя ведущими университетами Венесуэлы, уровень бедности в стране увеличился с 48% в 2014 году до 82% в 2016 году. Применительно к Венесуэле и некоторым другим странам, богатым углеводородным сырьем, стали использовать образ ресурсного, или сырьевого проклятия (resource curse). Его разновидность – нефтяное проклятие. Объясняют «проклятие» по-разному: снижением конкурентоспособности других (несырьевых) секторов экономики в результате увеличения обменного курса, связанного с притоком в страну доходов от ресурсов; высокой изменчивостью доходов от продажи ресурсов на мировом рынке; ошибками в государственном регулировании, связанными с притоком «лёгких» денег в экономику; продажей сырого продукта, то есть производством с «убывающей отдачей» и «малым мультипликатором» и т. п. Все подобные объяснения поверхностны. Ведь есть страны, которые живут за счёт углеводородов, но не становятся жертвой «проклятия». Норвегия за счёт доходов от экспорта нефти создала свой суверенный фонд, активы которого достигли в сентябре 2017 года 1 триллиона долларов. Никакого «проклятия» не испытывают (пока) Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар. Тот же Катар по показателю ВВП на душу населения, согласно оценкам МВФ, находится сегодня на первом месте в мире: 125 тыс. долл. (2016 год). Жители этой страны богаче тех, кто живёт в Люксембурге или Швейцарии (эти страны долго были лидерами мировых рейтингов). Правда, летом 2017 года что-то не заладилось у Катара с «экономическим чудом», по итогам 2017 года он может потерять первое место. О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем В то же время почему-то под «проклятием» кроме Венесуэлы находятся Ливия, Ирак, Иран, Нигерия. В этот список, вероятно, следует добавить и Российскую Федерацию. В 2016 году ВВП в расчёте на душу населения в России составлял, по оценкам МВФ, 26,9 тыс. долл. (47-е место в мировом рейтинге). Конечно, этот показатель выше, чем у Венесуэлы, но в 1990 году СССР по показателю душевого ВВП находился на 28-м месте. Если в России произойдёт обвал валютного курса рубля, подобный тому, какой имел место в декабре 2014 года, то страна по показателю душевого ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС) рубля, может «улететь» в шестой-седьмой десяток стран мирового рейтинга. «Научные» рассуждения о причинах «проклятия» сплошь и рядом противоречат реальным фактам. Например, не выдерживает критики утверждение о том, что сырьевой экспорт ведёт к росту валютного курса национальной денежной единицы, который (рост) в свою очередь подрывает международную конкурентоспособность несырьевых секторов экономики. В экономической литературе эту теорию называют «голландской болезнью». В большинстве стран, экспортирующих нефть, газ и иное сырьё, наращивание такого экспорта сопровождается не ростом, а, наоборот, падением валютного курса национальной денежной единицы. Это хорошо видно на примере Венесуэлы. То же и в России: экспорт страны преимущественно сырьевой (особенно нефть и природный газ), а рубль имеет заниженный валютный курс. Занижение по отношению к курсу, рассчитанному по ППС, в настоящее время является как минимум двукратным. О причинах такого «парадокса» я сейчас говорить не буду, но ответ на него в учебниках, написанных либеральными экономистами, вы не найдёте. Другой «парадокс»: несмотря на заниженный курс рубля, экспорт промышленной продукции (несырьевых товаров) почему-то не растёт. «Лихие 90-е» для Аргентины Либеральные экономисты окончательно запутались, пытаясь объяснить причины «экономических чудес» и «сырьевых проклятий». Какая-то неведомая сила одним странам даёт богатство и процветание, другим (имеющим примерно такие же природные ресурсы, численность населения, климат и т. п.) – кризисные социально-экономические явления. Правда, «неведомая сила» иногда меняет по неведомым нам причинам судьбу страны. Например, Саудовская Аравия ещё в середине ХХ века была захолустной, покрытой песками территорией, а сегодня это одна из богатейших стран мира. И обратная метаморфоза: некогда Венесуэла была самой процветающей страной Латинской Америки. Например, в середине прошлого века она по доходам в расчёте на душу населения занимала четвёртое место в мире! Душевой показатель ВВП в США в 1950 году был равен 9.573 долл. (первое место в мировом рейтинге), а в Венесуэле – 7.424 долл. Одно время в ООН обсуждался вопрос о том, чтобы перевести Венесуэлу из категории «развивающихся стран» в категорию «экономически развитых». Такое процветание Венесуэлы продолжалось до 1980-х годов. А потом страна пошла на снижение. Нашлось объяснение: мол, цены на чёрное золото сильно просели. Однако просевшие цены не отразились на положении Саудовской Аравии и целого ряда других стран-экспортёров нефти. Разворот в судьбе страны может произойти в одночасье. Тот же Катар, который был, как многим казалось, моделью для подражания, летом 2017 года начал терять благодать «неведомой силы». Корейская Олимпиада Васи Булкина Я думаю, любой грамотный и здравомыслящий человек понимает, что скрывается за «неведомой силой», способной творить «чудеса» и посылать «проклятия» странам и народам. Такой «неведомой силой» являются хозяева денег, стремящиеся к власти над миром. Борьба за контроль над природными ресурсами и мировыми рынками уже больше ста лет зовётся империализмом. Мы хорошо знаем этот феномен. Первая мировая война неспроста называлась империалистической. Это была борьба кланов финансовой олигархии за передел территорий, природных ресурсов и рынков сбыта на планете. Сегодня борьба продолжается, причём произошел «естественный отбор» империй. Самой сильной, занявшей монопольные позиции в мире, стала империя под названием USA. Однако это лишь вывеска, за которой скрываются те, кто предпочитают оставаться «неведомой силой». Это опять-таки хозяева денег – главные акционеры Федеральной резервной системы. Америка была захвачена хозяевами денег более ста лет назад, когда им в последние дни 1913 года удалось протащить в Конгрессе закон об учреждении ФРС. С тех пор США стали плацдармом, с которого хозяева денег продолжают борьбу за мировое господство. Эффективность этой борьбы в значительной мере зависит от того, насколько хозяевам денег удаётся оставаться «неведомой силой». Ради этого они покупают СМИ, чиновников от образования, университеты, академическую науку. Неудивительно, что большинство экономических публикаций переполнены «парадоксами», «экономическими чудесами», «сырьевыми проклятиями», «виртуальными активами», «цифровыми инструментами» и прочей мистикой. В заключение скажу, что Венесуэла является, пожалуй, наиболее ярким примером того, как «неведомая сила» пытается поставить под свой контроль суверенное государство, его природные ресурсы и его граждан. Об этом – в следующий раз. 