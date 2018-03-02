О национальной дискриминации поляков в Литве

Польша и Литва пытаются склепать антироссийский стратегический союз. Согласие Вильнюса на укрепление сотрудничества должен был подтвердить недавний двухдневный визит в Варшаву председателя парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса.

Пранцкетис заявил, что в Литве созданы все необходимые условия для обеспечения культурных запросов польского нацменьшинства, и подчеркнул, что Польша и Литва «находятся в одной лодке в смысле геополитической безопасности».

Председателям Сейма и Сената Польши Михалу Кухчинскому и Станиславу Карчевскому пришлось делать вид, будто всё так и есть, и литовские поляки ни в чём не нуждаются.

Однако оппозиция молчать не стала. Лидер Народного движения Роберт Винницкий подверг национальную политику Литвы разгромной критике. В обращении к депутатам Сейма Винницкий дал краткий обзор нарушения Вильнюсом прав польского нацменьшинства:

1) в начале 1990-х литовские власти, опасаясь польской автономии, разогнали органы местного самоуправления, которые начали создаваться в местах компактного проживания литовских поляков;

2) ассимиляция поляков остаётся краеугольным камнем литовской политики. После реформы образования в 2011 г. у поляков меньше возможностей получать образование на родном языке – для польских школ и гимназий действуют более жёсткие правила аккредитации. Полякам запрещено под угрозой штрафа вывешивать таблички с названиями улиц и учреждений на польском языке даже в районах, где их численность составляет 80%;

3) опираясь на закон о реприватизации незаконно отчуждённого имущества 1996 года, литовцы отсуживают у поляков недвижимость, нанося им финансовые потери. Границы избирательных округов кроят с таким умыслом, чтобы в каждом из них этнические поляки были в меньшинстве. С 2010 г. Литва живёт без закона о нацменьшинствах, так как литовские политики откладывают его рассмотрение;

«Не может быть и речи о стратегическом, экономическом, политическом и военном сотрудничестве с Литовской Республикой, пока она не пойдёт на конкретные шаги и не гарантирует соблюдение прав польского меньшинства. Любой другой подход в отношениях с Вильнюсом будет предательством», –подчеркнул Винницкий.

Так называемая восточная политика Польши, когда ради союза против России Варшава терпит притеснения этнических поляков в Литве, Белоруссии или на Украине, дорого обходится польской диаспоре. Ещё пару десятков лет такой политики и от поляков в Литве почти ничего не останется.