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О народе, среде обитания и главной угрозе: Важнейшие тезисы послания Путина Федеральному собранию
01 марта 2018, 15:09 • 183 • Политика
Телеканал Царьград приводит главные тезисы первой части послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Телеканал Царьград приводит основные тезисы послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в течение первой его части. Владимир Путин говорил о целях социально-экономического развития страны, ставил цели на блиайшие годы и почеркнул, что Россия нуждается в создании лучших условиях жизни для каждого.
Главная угроза
Самая главная угроза, враг России - это отставание, полагает Путин. Мы не должны ради собственной устойчивости допускать самоуспокоение. Владимир Путин призывает постоянно развиваться - во всех сферах нашей жизни.
Рост доходов и сбережение народа
Увеличение реальных доходов граждан России - вот задача №1, говорит президент. Мы должны увеличить уверенный долгосрочный рост дохода граждан, и за шесть лет вдвое уменьшить уровень бедности.
"В основе всего - сбережение народа России", - подчеркивает Путин.
Вопросы демографии
Демографический рост страны - еще одна долгосрочная цель. Помимо увеличения показателей рождаемости, следует подумать о сохранении населения. Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет.
Пенсии
Рост выплат пенсионерам - долгосрочная задача, которая должна исполняться повсеместно. Путин требует регулярно проводить индексацию пенсий, а также постепенно уменьшать разрыв между пенсионными выплатами и заработной платой.
Главный экономический показатель
Внутренний валовый продукт (ВВП) к 2025 году должен вырасти в полтора раза, говорит Владимир Путин. В то же время, улучшение экономических показателей должны прочувствовать на себе простые граждане. Так, например, следует сделать более доступными банковские продукты, например, ипотечное кредитование.
Кроме того, следует вернуться к вопросу о налоге на имущество физических лиц.
Бардак в кадастре
Владимир Путин обратил внимание на существенную разницу между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости, с которой столкнулись в этом году большинство граждан страны. Президент потребовал разобраться с "этим бардаком".
Квартирный вопрос
Обеспечение населения жильем - актуальная задача любого времени. Владимир Путин призывает выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшают свои жилищные условия. Добиться такиз показателей можно за счёт увеличения доходов населения, снижения ипотечной ставки до 7-8%, увеличения предложения на рынке.
В то ж время, следует отказаться от долевого строительства. В качестве замены должно устояться проектное строительство со снижением рисков для граждан России.
Среда обитания
Организация общественного пространства - задача властей на местах. Региональные власти, муниципалитеты должны обеспечить современную среду для жизни. Каждому в России необходима современная инфраструктура. В качестве примеров такой успешной организации пространства Путин привел Казань и Владивосток. Нужно "прошить" всю территорию России современными коммуникациями, добавляет президент.
Дороги
Состояние дорог должно быть в центре внимания, нужно наращивать объёмы строительства автодорог. В то же время, региональные власти должны работать над снижением числа ДТП на местах.
Здоровье
Владимир Путин раскритиковал политику в органах здравоохранения России в связи с закрытием региональных больниц. Таким образом, люди в России оставались без медпомощи. Путин полагает, что на местех "увеликлись администрированием". А это большая ошибка, если на кону оказались жизнь граждан.
Флот
К 2025 году грузопоток по Северному морскому пути должен будет возрасти не менее чем в десять раз. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что "арктический флот был, остается и будет самым мощным в мире". И все его возможности должны быть использованы.
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