Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт о "чесотке" чиновников изменить пенсионную систему России: &qu...
Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской
Эффективны менеджеры по утилизации РФ. М. Делягин. И. Шишкин
Министров Порошенко попросили на выход: Украина от них устала
Главная / Политика

О молодом поколении решили подумать: В России займутся развитием детских лагерей

30 августа 2019, 00:24  •  57 • Политика
В правительстве России решили подумать о молодом поколении, занявшись развитием детских лагерей.
В России может появиться программа по развитию детских лагерей. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как заявили в Министерстве просвещения, речь идет о создании проекта целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей". Как указано в ответе на запрос депутатов Госдумы, в рамках данной инициативы будут проведены работы по модернизации лагерей и созданию новых мест для отдыха детей.
"В том числе посредством государственно-частного партнёрства, повышение доступности услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - указано в документе.
Отметим, что вопрос о качестве детского отдыха вновь был поднят после трагедии в Хабаровском крае в июле 2019 года. Тогда в результате пожара на территории палаточного лагеря погибли несколько детей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 11:24
"Ядерный" мир обсудят за тем же столом, что и Сирию? Назарбаев сделал России и США предложение по переговорам
29 августа 2019, 12:39
Помощники конгрессменов США на экскурсии в Совфеде интересовались охватом интернета в РФ
29 августа 2019, 09:24
Суд отказался снять мэра Новосибирска Локотя с выборов по иску одного из кандидатов
30 августа 2019, 00:24
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили на заявления "гордого" Кикабидзе
29 августа 2019, 21:09
Нардеп под крики Зеленского "Меньше эсэмэсок" засветила переписку о планах Порошенко устроить путч
30 августа 2019, 00:24
Запутались в цифрах: Эксперт заподозрил США в занижении числа жертв в Сирии и Ираке
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 00:09
Путь на Восток: началось заполнение газопровода «Сила Сибири»
30 августа 2019, 00:24
В России почти не бывают: Как устроились дети и внуки Горбачёва и Ельцина
30 августа 2019, 00:09
«Подбор по уровню преданности»: на Украине назначили новый кабинет министров
30 августа 2019, 00:09
СМИ: В «Слуге народа» заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
30 августа 2019, 00:24
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуацию в попытке стать невидимой
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.