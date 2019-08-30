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О молодом поколении решили подумать: В России займутся развитием детских лагерей
30 августа 2019, 00:24 • 57 • Политика
В правительстве России решили подумать о молодом поколении, занявшись развитием детских лагерей.
В России может появиться программа по развитию детских лагерей. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как заявили в Министерстве просвещения, речь идет о создании проекта целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей". Как указано в ответе на запрос депутатов Госдумы, в рамках данной инициативы будут проведены работы по модернизации лагерей и созданию новых мест для отдыха детей.
"В том числе посредством государственно-частного партнёрства, повышение доступности услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - указано в документе.
Отметим, что вопрос о качестве детского отдыха вновь был поднят после трагедии в Хабаровском крае в июле 2019 года. Тогда в результате пожара на территории палаточного лагеря погибли несколько детей.
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