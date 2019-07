О миротворческой деятельности Китая • 76 • Аналитика Участие в миротворческих операциях ООН — одно из направлений обеспечения безопасности КНР

Военно-политическое руководство Китайской Народной Республики рассматривает участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве одного из направлений обеспечения своей безопасности за счет сотрудничества на региональном и международном уровне. В рамках мандата ООН в составе миротворческих сил китайские военнослужащие выполняют следующие основные задачи: наблюдение за прекращением огня; оказание помощи конфликтующим сторонам при реализации мирных соглашений; обеспечение безопасности при доставке гуманитарных грузов; организация демобилизации бывших участников военных конфликтов и возвращении их к мирной жизни; разминирование местности; наблюдение за проведением выборов; подготовка полицейских; контроль за соблюдением прав человека.









В официальном документе КНР «Белая книга по национальной обороне», изданном в 2015 году, определены основополагающие принципы участия Китая в миротворческой деятельности ООН. В нем отмечается, что

«в новый исторический период китайская армия должна эффективно выполнять задачи по защите мира в регионах и во всем мире: оказывать помощь в случае опасности; активно расширять сотрудничество в области военной безопасности». Кроме того, отмечается, что «с целью выполнения своих международных обязательств Китай будет поддерживать мирные инициативы ООН, использовать права в Совете Безопасности (СБ), заниматься мирным разрешением конфликтов, содействовать развитию, восстановлению, защите регионального мира и безопасности. Постоянно укрепляя национальную мощь, вооруженные силы Китая будут увеличивать активность своего участия в международных миротворческих мероприятиях, международной помощи, реализации принципов гуманизма и других сферах».



Указанные положения нашли продолжение в официальном документе «Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», изданном в 2017 году, где раскрываются взгляды руководства КНР на сотрудничество с зарубежными странами, в том числе и в военной сфере, в целях укрепления мира и стабильности. Особое внимание в документе уделяется необходимости организации взаимодействия с другими государствами в рамках миротворческой деятельности, акцентируется внимание на активизации многостороннего международного сотрудничества при укреплении мира и стабильности в «горячих точках».



Китайские военные специалисты отмечают, что современные подходы страны к участию в миротворческой деятельности ООН учитывают традиционную позицию Пекина по вопросам национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств в соответствии с пятью принципами мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное развитие. Данные принципы записаны в Конституцию КНР в 1982 году и стали основополагающими установками при развитии дружественных отношений с зарубежными странами.



Участие КНР в миротворческой деятельности в рамках ООН началось в 1981 году, когда Пекин поддержал резолюцию СБ № 4952, которая продлевала мандат ООН по поддержанию мира на Кипре. В следующем году Китай принял участие в финансировании миротворческих операций.



Китай — член Специального комитета ООН по миротворческим операциям

С 1988 года КНР стала членом Специального комитета Организации Объединенных Наций по миротворческим операциям. Китайские военные специалисты отмечают, что начало участия страны в миротворческих операциях связано с изменениями внешней политики после прихода к власти Дэн Сяопина. По результатам анализа миротворческой деятельности, решением Центрального военного совета КНР от 22.03.2012 года утверждены «Правила выполнения миротворческих миссий НОАК».



Фактически КНР стала направлять своих военных специалистов для участия в миротворческих операциях с 1989 года. Так, в соответствии с Конституцией и придерживаясь принципов и положений Устава ООН, подтверждающих законность военных операций за рубежом, они входили в состав миротворческих миссий в Африке. По информации западных военных экспертов, военнослужащие НОАК приняли участие в миротворческих операциях ООН в Демократической Республике Конго, Либерии, Южном Судане, Ливане, Мали, Мозамбике и др. При этом они выполняли задачи военных наблюдателей, наблюдателей на выборах, военной полиции, участвовали в ремонте дорог, мостов, обезвреживании мин, оказании медицинской помощи, перевозке грузов. Стоит отметить, что продолжительность пребывания контингента в данных государствах не превышала восьми месяцев. По мнению командования НОАК, выполнение задач военнослужащими в экстремальных условиях позволяет получить опыт боевой работы.



В декабре 2001 года в Министерстве обороны КНР сформирован отдел по миротворческой деятельности, в обязанности которого включено осуществление координации участия НОАК в миротворческих операциях ООН. По данным отдела, за 30 лет участия в миротворческих операциях Китай отправил более 13 тыс. человек, из них 10 тыс. военнослужащих, 1,4 тыс. военных наблюдателей, 1,6 тыс. полицейских. В настоящее время по количеству личного состава КНР занимает 15-е место из 114 стран, участвующих в миротворческих операциях ООН. Китайские инвестиции в ООН составляют 10 процентов бюджета операций и по величине уступают только американским: в 2018-м КНР вложила в общий бюджет более 192 млн долл.



Стоит отметить, что в сентябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин на миротворческом саммите ООН отметил необходимость создания контингента резервных миротворческих сил численностью 8 тыс. человек и подготовки 2 тыс. миротворцев. Председатель КНР также предложил предоставить безвозмездную военную помощь в размере 100 млн долл. США Африканскому союзу. Благодаря данным усилиям Китай в 2017 году завершил регистрацию своего контингента резервных миротворческих сил указанной численностью и подготовил 1,6 тыс. миротворцев.



Всего, по официальным данным ООН, по состоянию на 1 января 2019 года, в операциях ООН участвуют более 1030 китайских военнослужащих: 410 человек во Временных силах ООН в Ливане (United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL); 395 человек в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA);



365 человек в операции ООН в Дарфуре, (United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID); 218 человек в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (United Nations Organization Stabilization Mission in the DR Сongo (MONUSCO); 13 человек в Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO); шесть человек в составе Контингента ООН по поддержанию мира на Кипре (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), шесть человек в составе Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (United Nations Truce Supervision Organization UNTSO).



По данным китайских источников, за время участия ВС КНР в миротворческих операциях в странах пребывания отремонтировано и построено более 8,7 тыс. км автомобильных дорог, 270 мостовых эстакад, обезврежено девять тыс. противопехотных мин, перевезено более 600 тыс. т грузов, оказана медицинская помощь 80 тыс. мирным жителям.





Обучение и подготовка

Командование НОАК придает особое значение подготовке направляемых за рубеж военнослужащих. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. Основное внимание уделяется наличию определенных морально-психологических качеств, профессиональных навыков по требуемой специальности, а также состоянию здоровья. Конкурс составляет около пяти военнослужащих на место. При отборе кандидатов учитываются результаты выполнения поставленных задач, степень боевой слаженности и морально-психологический климат в коллективе.



Обучение будущих миротворцев осуществляется в два этапа: первый этап – учебный центр миротворческих сил, второй – полевой лагерь. В ходе начальной подготовки основное внимание уделяется изучению района предстоящих действий китайских миротворцев, социально-культурных особенностей местного населения, истории возникновения конфликтной ситуации, правам и обязанностям сотрудников миротворческих контингентов. Представители ООН регулярно посещают пункты подготовки миротворцев в КНР, поддерживают тесное взаимодействие с китайскими коллегами.



На взгляд ВПР КНР, китайские миротворцы кроме непосредственного участия в миротворческих операциях могут быть задействованы и для выполнения других задач, связанных с защитой интересов Китая за рубежом. Так, в марте 2015 года они были задействованы для проведения операции по обеспечению безопасности китайского дипломатического корпуса и охраны более чем 600 китайских специалистов, которых эвакуировали из Йемена. Эвакуация проводилась фрегатами Северного флота ВМС НОАК «Линь И» (бортовой номер «547») и «Вэйфан» (бортовой номер «550») проекта 054А из состава китайских сил, ведущих антипиратское патрулирование у берегов Сомали, из йеменских портов Аден и Ходейда.



Операции по сопровождению судов

В соответствии с резолюцией СБ ООН Китай с декабря 2008 года на постоянной основе направляет отряды кораблей ВМС НОАК в Аденский залив и территориальные воды Сомали для конвоирования судов и охраны навигации. В экипажи кораблей включены военнослужащие НОАК, которые принимают активное участие в операциях по сопровождению судов с целью содействия укреплению международного сотрудничества и выполнения международных обязательств КНР.



По состоянию на начало 2019 года Китаем в общей сложности направлено в Аденский залив около 26 отрядов кораблей, которые осуществили конвоирование свыше 6,4 тыс. китайских и зарубежных судов, обнаружили и досмотрели около трех тыс. подозрительных водных транспортных средств. В данных условиях военнослужащие НОАК решают следующие задачи: высадка на подозрительное судно; досмотр верхней палубы, надстроек и внутренних помещений; освобождение судна от морских пиратов; экстренное реагирование и спасение в случае ЧП; эвакуация находящихся за рубежом граждан; участие в межнациональных учениях и др. Всего в районе Африканского рога в операции по обеспечению безопасности международного судоходства задействовано около 500 китайских военнослужащих.



Оказание гуманитарной помощи

Помимо выполнения миротворческих операций, китайские военнослужащие принимают участие в оказании гуманитарной помощи. Регулярно проводятся операции с задействованием госпитальных судов из состава ВМС НОАК, где экипаж и медицинский персонал выполняют задачи по оказанию врачебной помощи. Например, в период с 2016 по 2018 годы оказана помощь гражданам Джибути, Кении, Танзании, Сейшел, Бангладеш, Брунея, Пакистана, Мальдив, Индии и др. В ходе гуманитарной операции более 30 тыс. человек получили врачебную помощь, проведено более 300 хирургических операций.



Западные военные эксперты отмечают, что в настоящее время Китай является важным партнером по участию в миротворчестве, поскольку его деятельность повышает эффективность операций ООН по поддержанию мира. Анализ китайских СМИ позволяет сделать вывод, что данный факт обусловлен следующими причинами: экономической, политической и культурной значимостью страны; возможностью влиять на процесс принятия решений, включая активность КНР на африканском континенте; формирующимся образом Китая как защитника стран, отстающих в своем развитии (основная задача миротворческих операций ООН); широким кругом китайских интересов в странах африканского континента (три четверти китайских миротворцев размещены в Африке, что отражает приоритеты миротворческой деятельности ООН).



