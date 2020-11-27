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О лжи пенсионной реформы вслух заявили в Госдуме: "Коллеги, подумайте, у кого мы забираем..."

27 ноября 2020, 15:05  •  99 • Политика
В Госдуме вскрыли ключевую ложь в так называемой пенсионной реформе. Депутаты с трибуны озвучили, сколько денег они вынимают из карманов жителей России. "Коллеги, подумайте, у кого мы забираем…" - призвал один из них.
Во время заседания, посвящённого принятию бюджета, зашёл разговор о молодых жителях России, которые сейчас работают или учатся, следовательно, пытаются сформировать свои будущие пенсионные накопления. В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько подчеркнул, что всех этих людей поджидают очередные манипуляции и разочарования.
Депутат Госдумы Валерий Гартунг в ходе своего выступления показал законопроект, который сформулирован всего двумя строчками. Он сообщил: подсчитал, во что это выльется пенсионеру, получающему среднюю пенсию.
"Вот этим законопроектом у среднего пенсионера вынимается из кармана 380 рублей в месяц. А если учесть, что до этого из кармана работающих пенсионеров навынимали 125 тысяч рублей за пять лет, у неработающих пенсионеров - 50 тысяч рублей… И продолжаем это делать вот такими маленькими законопроектиками. Коллеги, подумайте, у кого мы забираем эти 380 рублей в месяц? У Кого?!" - произнёс Гартунг.
Депутат Алексей Куринный напомнил, что, когда реализовывалась Пенсионная реформа, гражданам обещали пенсию гораздо большую.
"Но в частности, если анализировать стратегически: доля ВВП, которая ежегодно направляется на пенсионное обеспечение граждан, в предстоящие три года будет только снижаться, - произнёс политик. - По доходам в 2020 году она составляет 8,4%, а к 2023 году - 8%. По расходам ещё хуже: 8,6% в 2020-м и 7,9% в 2023 году. То есть доля, национального дохода, идущая на формирование пенсий, снижается".

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