«О локдауне речи не идёт»: российские власти не планируют введение жёстких ограничений в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что власти не собираются вводить серьёзные ограничения в системе образования в связи с эпидемией коронавируса. Он пояснил, что принимаемые в школах меры безопасности различаются от региона к региону в зависимости от эпидемиологической ситуации. Министр также заявил, что речи о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году пока не идёт. За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заболевания COVID-19, 5377 человек выздоровели, 185 — скончались.

Российские власти не намерены вводить жёсткие ограничения в системе образования в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, при принятии решений, касающихся организации учебного процесса в школах, должен рассматриваться каждый конкретный случай, поскольку меры от региона к региону различаются в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения», — заявил Кравцов.

Он сообщил, что в России сейчас порядка 100—110 школ закрыты на карантин из-за COVID-19 (это около 0,31% от общего числа школ в стране). При этом в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппа закрыты 88 учебных заведений (0,22%).

Глава Минпросвещения рассказал, что после начала плановой вакцинации от коронавируса учителям будет предложено в добровольном порядке сделать прививку. Речи об отстранении педагогов от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 или гриппа не идёт, подчеркнул министр. Он добавил, что решение о необходимых объёмах проведения тестирования на коронавирус среди учителей принимается на региональном уровне.

«Учитывая, что ситуация по стране разная, подобные меры определяют на местах. Но, поверьте, задача защитить здоровье — сейчас номер один, и, прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных педагогов», — подчеркнул Кравцов.

Министр также сообщил, что переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году пока не планируется.

За минувшие сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 14 922 и 15 150). С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1 399 334 случая, 24 187 человек умерли (185 — за сутки), 1 070 576 пациентов выздоровели (5377 — за сутки).

В Роспотребнадзоре сообщили, что накануне в стране было проведено 544 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 304 284 человека.

В десяти субъектах РФ за сутки выявлено не менее 200 новых случаев заболевания. Это Москва (4610), Санкт-Петербург (674), Московская (460), Нижегородская (289), Ростовская (288), Свердловская (243) и Воронежская (233) области, Красноярский край (222), Архангельская область (218) и Ханты-Мансийский автономный округ (200).

По информации столичного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, число новых зарегистрированных в Москве случаев за неделю выросло на 20%.

«За сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека», — сообщили в оперштабе.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

В Минздраве РФ рассказали, что ведомство ведёт постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных препаратов, в том числе используемых для лечения COVID-19. По оценке Минздрава, в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптеках, однако ситуация стабильна.

«Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем учёные из Ливерпульского университета опубликовали результаты проведённого на мышах исследования, согласно которым заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом повышает риск смерти.

«В совокупности данные свидетельствуют о том, что концепция «двойного заражения» болезнетворна, следует принять шаги по недопущению негативных последствий в рамках всеобъемлющей общественной работы по борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в материале, опубликованном на портале bioRxiv.

В свою очередь, специалисты из Имперского колледжа Лондона выяснили, что проблемы с почками являются фактором, увеличивающим риск летального исхода при заболевании COVID-19. Предполагается, что это может быть связано с воздействием, которое оказывает коронавирусная инфекция на организм в целом, с «перекрёстной связью» между лёгкими и почками, а также с использованием токсичных средств при лечении инфекции.

А учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета сообщили, что одним из симптомов заболевания коронавирусом может быть изменение слуха, передаёт издание Express. Отмечается, что несколько пациентов, у которых был выявлен COVID-19, жаловались на звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Также известны случаи, когда у переболевших в тяжёлой форме этот симптом в дальнейшем приводил к полной потере слуха.