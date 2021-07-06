О лицемерии лозунгов защиты природы

Бунтующая Миннесота

В июне полиция США арестовала более ста общественных активистов и представителей индейских общин, протестовавших против строительства в Миннесоте новой линии трубопровода Line 3, принадлежащего канадской корпорации Enbridge.

Трубопровод был построен в 1960-е годы. Он ведет от залежей битуминозных песков в Канаде к городу Сьюпириор в США (штат Висконсин). В 1991 году на нем случилась одна из самых крупных катастроф в истории Соединенных Штатов: в районе города Гранд-Рапидс произошла утечка 1,7 млн галлонов сырой нефти.

В 2014 году руководство Enbridge заявило о намерении проложить новую линию трубопровода Line 3, которая позволила бы существенно увеличить объем перекачки нефти. Однако эти планы вошли в противоречие с обязательствами, которые Вашингтон несет перед индейским народом оджибве. Когда оджибве передавали свои племенные земли в состав Соединённых Штатов, американские власти гарантировали, что индейцы получат право беспрепятственно охотиться, рыбачить и собирать рис на ряде территорий в штате Миннесота. Теперь на этих территориях строится Line 3, и после первого же разлива нефти (они на трубопроводах Enbridge происходят регулярно) заниматься хозяйством на этих землях станет невозможно.

Свыше 300 миль (более 500 км) Line 3 проходит по нетронутым водным и болотным угодьям Миннесоты, пересекая около 200 водоемов. Эти источники питают Миссисипи.

«Шестьдесят восемь миллионов человек полагаются на эту воду, которая поступает отсюда, в Северной Миннесоте, и идет вплоть до Мексиканского залива. По пути есть города – здесь люди пьют прямо из реки», – цитируют Nbc news активистку Таню Обид.

В связи со строительством Line 3 у местного населения возникли и сопутствующие проблемы, в частности рост случаев насилия над женщинами-индианками со стороны рабочих. Помимо этого, при планировании строительства земельные участки не были должным образом исследованы на предмет наличия объектов культурного наследия, принадлежащих индейским народам. Всё это сейчас всплывает.

В знак протеста против строительства новой трубы индейские активисты начали разбивать лагеря в районе Line 3, организуя акции протеста. К ним примкнули члены экологических организаций, но власти не терпят не санкционированных ими инициатив. Строительство было продолжено. Line 3 уже готов на 60%, а к концу года Enbridge планирует закончить всё и ввести трубу в эксплуатацию.

Сейчас количество протестующих в Миннесоте достигло тысячи человек. К ним присоединились широко известные личности, например двукратный лауреат премии «Оскар» актриса Джейн Фонда.

«В течение многих лет мы пытались отстаивать свой суверенитет и выступать против линии 3. У нас еще есть время, чтобы спасти наши священные воды и землю – источники нашей жизни», – говорит Дон Гудвин, соучредитель коалиции RISE, которая выступает против проекта.

«Наши предки договорились вместе навсегда позаботиться об этой воде и земле, и сейчас наше время сделать это», – приводит Guardian слова Вайноны ЛаДюк из организации Honor the Earth.

Блокирование дороги протестующими

В июне участники протестов перешли к более решительным мерам. Они перекрыли дорогу на одну из стройплощадок, использовав конструкцию из лодки, бамбука и металлического троса, ворвались на одну из насосных станций трубопровода.

После этого полиция получила команду подавить протест. По разным данным, от ста до двухсот активистов были задержаны. Теперь противникам трубопровода остается надеяться лишь на иски, которые они подали в суды, но эта надежда призрачна.

Хотя в Миннесоте многие сочувствуют и индейцам, и экологам, такое сочувствие ничего не даёт. Вашингтон игнорирует протесты. Хотя Джо Байден победил на выборах под лозунгами защиты природы, утвердившись в Белом доме он отказался останавливать работу другого скандального трубопровода Dakota Access Pipeline, проходящего через земли индейцев лакота. И с Line 3 по-другому не будет.