О кризисе, созданном Порошенко, и не только: Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин пообщался с представителями Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Как говорится в сообщении Кремля, российский лидер затронул с ними широкий спектр вопросов.

В частности, политики обсудили ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики Петра Порошенко и смены властей страны. Отмечается, что в разговоре было "выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", передает Nation News.

Путин выразил недоумение Макрону и Меркель по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон "О языке" на Украине, противоречащий Минску-2.

Отметим, что накануне российский постпред в ООН Василий Небензя также указал, что страны ООН попросту игнорируют данный вопрос. Он подчеркивал, что блокировка обсуждения вызвана тем, что данный вопрос для ООН неудобен и неприятен.

Помимо ситуации на Украине, в телефонном разговоре Путина с представителями Франции и Германии был затронут вопрос о Сирии.

В частности, шло обсуждение многочисленных нарушений радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе, передает ТАСС.

В свою очередь Путин "проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы".

Также Россия, Германия и Франция затронули вопросы о важности сохранения иранской ядерной сделки и приверженность сотрудничеству с Ираном, а также обсудили линию на восстановление в полном объеме прав делегации России в ПАСЕ.