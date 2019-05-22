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О кризисе, созданном Порошенко, и не только: Путин провел телефонные переговоры с Макроном и Меркель

22 мая 2019, 01:54  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики Порошенко и смены властей страны. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии, иранскую сделку и конфликт России и ПАСЕ.
Президент России Владимир Путин пообщался с представителями Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Как говорится в сообщении Кремля, российский лидер затронул с ними широкий спектр вопросов.
В частности, политики обсудили ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики Петра Порошенко и смены властей страны. Отмечается, что в разговоре было "выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", передает Nation News.
Путин выразил недоумение Макрону и Меркель по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон "О языке" на Украине, противоречащий Минску-2.
Отметим, что накануне российский постпред в ООН Василий Небензя также указал, что страны ООН попросту игнорируют данный вопрос. Он подчеркивал, что блокировка обсуждения вызвана тем, что данный вопрос для ООН неудобен и неприятен.
Помимо ситуации на Украине, в телефонном разговоре Путина с представителями Франции и Германии был затронут вопрос о Сирии.
В частности, шло обсуждение многочисленных нарушений радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе, передает ТАСС.
В свою очередь Путин "проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы".
Также Россия, Германия и Франция затронули вопросы о важности сохранения иранской ядерной сделки и приверженность сотрудничеству с Ираном, а также обсудили линию на восстановление в полном объеме прав делегации России в ПАСЕ.

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