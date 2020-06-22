О концепции сверхзвукового лайнера: Россия делает шаг вперёд или повторяет ошибки Ту-144? • 95 • Аналитика

Как уже сообщало "Военное обозрение" со ссылкой на НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», начата разработка нового российского сверхзвукового гражданского самолета. К концу 2021 года разработка концепции авиалайнера должна быть завершена.





В Минпромторге задумались о сверхзвуковой пассажирской авиации

Заказчиком концепции выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Цель программы – создать такой самолет, который бы имел крейсерскую скорость около 2 тысяч километров в час, что обеспечит преимущества над дозвуковыми самолетами, используемыми гражданской авиацией в настоящее время.



Понятно, что разработка концепции авиалайнера, а затем, если она окажется успешной, и его проекта, осуществляется с целью обеспечить России конкурентоспособное место на мировом рынке гражданской авиации. Сейчас на нем, как известно, лидируют Boeing и Airbus, оставляя далеко позади отечественные самолеты.



Пока, как утверждает руководитель Института Андрей Дутов, инженерам предстоит определить пути решения проблем высокого уровня шума, большого расхода топлива, загрязнения окружающей среды, безопасности перевозок. О цене будущего самолета в институте не распространяются, но можно предположить, что он будет значительно дороже существующих самолетов, используемых российской гражданской авиацией.



Также напомним, что не столь давно министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о собственном видении сверхзвукового самолета: это может быть суперджет, рассчитанный на 16-19 мест. Затем, по мере развития технологий, могут быть созданы самолеты для перевозки большего количества пассажиров - примерно 30-50 человек.



Но вопрос в том, будет ли подобный самолет рентабелен с финансовой точки зрения и потянет ли российская авиационная промышленность расходы на создание подобной машины? Пока известно, что сумма контракта на 2020 год составила 213 млн рублей, на 2021 год - 504,7 млн рублей.



Короткая история Ту-144

Между тем, сама идея разработки отечественного сверхзвукового авиалайнера отсылает нас к знаменитому самолету Ту-144 полувековой давности. Напомним, что первый в мире сверхзвуковой самолет Ту-144 был разработан КБ Туполева еще в 1960-е годы. 31 декабря 1968 года Ту-144 совершил первый испытательный полет, опередив на два месяца британско-французский Concorde (этот самолет поднялся в воздух 2 марта 1969 года). В 1975 году началась коммерческая эксплуатация нового самолета, однако долго она не продлилась и уже в 1978 году была прекращена.



На Ту-144 в то время возлагались очень большие надежды. Сначала рассчитывали на совершение новым лайнером беспосадочных рейсов из Москвы в Хабаровск, а также рейсов с посадкой по маршруту Париж – Новосибирск – Токио. Но ни тот, ни другой рейсы так и не были запущены. Всю непродолжительную историю своей эксплуатации Ту-144 летал между Москвой и Алма-Атой.





23 мая 1978 года Ту-144, совершавший испытательный полет, загорелся. Летчикам – испытателям удалось посадить лайнер на поле в районе города Егорьевск Московской области. К сожалению, при пожаре погибли два бортинженера О.А.Николаев и В.Л.Венедиктов. Эта авария стала серьезным поводом для пересмотра отношения к самолету.



К тому же, выяснилось, что он очень дорог в эксплуатации и сложен в техническом обслуживании. Было решено продолжить совершенствование машины, однако после смерти Леонида Брежнева советское руководство от идеи эксплуатации сверхзвукового пассажирского лайнера отказалось. В 1983 году было издано соответствующее постановление правительства.



История «Конкорда» оказалась более успешной: самолет эксплуатировали с 1976 по 2003 годы. За это время рейсами с использованием «Конкордов» было перевезено до 3 млн пассажиров. Поводом же для отказа от эксплуатации лайнера стало повышение цен на топливо. То есть, по сути и советский Ту-144, и европейский «Конкорд» в разное время, но были признаны нерентабельными.



ЖК-экраны для обзора и экологически чистое топливо

Но от идеи создания сверхзвукового лайнера мировой авиапром не отказался. Сейчас над проектами сверхзвуковых самолетов очень активно работают в США. Компания Boom Supersonic разрабатывает программу XB-1. Сверхзвуковой демонстратор ХВ-1 Baby Boom впервые представили 15 ноября 2016 года в Денвере.







Заявленные характеристики: длина – 21 метр, размах крыльев – 5,2 метра, максимальная взлетная масса – 6,1 тонна, крейсерская скорость – 2,2 числа Маха, дальность полета - 1,9 тысячи километров. Но еще более интересно то, что компания Boom Supersonic придерживается углеродо-нейтральной концепции при создании нового авиалайнера, то есть собирается использовать экологически чистые виды топлива. Также у лайнера не будет окон – их заменят ЖК-экраны.



Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев еще год назад говорил о своем видении нового российского сверхзвукового лайнера. Как и у разрабатываемого американцами самолета, у новой российской машины также может не быть окон. Для нормального обзора в салоне по бокам и на потолке разместят ЖК-экраны.



Говорил Чернышев и о не менее оригинальной аэродинамической компоновке: самолет может иметь крыло в виде двойного поперечного V. Также на авиалайнере будущего может быть установлен перспективный авиадвигатель ПД-14.



В любом случае, идея создания сверхзвукового пассажирского самолета в России представляется достаточно интересной. Даже если ее осуществление займет куда большее время, чем рассчитывает Минпромторг, сам факт подобных разработок подчеркивает принадлежность нашей страны к числу лидеров мировых авиационных технологий. Как уже сообщало "Военное обозрение" со ссылкой на НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», начата разработка нового российского сверхзвукового гражданского самолета. К концу 2021 года разработка концепции авиалайнера должна быть завершена.Заказчиком концепции выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Цель программы – создать такой самолет, который бы имел крейсерскую скорость около 2 тысяч километров в час, что обеспечит преимущества над дозвуковыми самолетами, используемыми гражданской авиацией в настоящее время.Понятно, что разработка концепции авиалайнера, а затем, если она окажется успешной, и его проекта, осуществляется с целью обеспечить России конкурентоспособное место на мировом рынке гражданской авиации. Сейчас на нем, как известно, лидируют Boeing и Airbus, оставляя далеко позади отечественные самолеты.Пока, как утверждает руководитель Института Андрей Дутов, инженерам предстоит определить пути решения проблем высокого уровня шума, большого расхода топлива, загрязнения окружающей среды, безопасности перевозок. О цене будущего самолета в институте не распространяются, но можно предположить, что он будет значительно дороже существующих самолетов, используемых российской гражданской авиацией.Также напомним, что не столь давно министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о собственном видении сверхзвукового самолета: это может быть суперджет, рассчитанный на 16-19 мест. Затем, по мере развития технологий, могут быть созданы самолеты для перевозки большего количества пассажиров - примерно 30-50 человек.Но вопрос в том, будет ли подобный самолет рентабелен с финансовой точки зрения и потянет ли российская авиационная промышленность расходы на создание подобной машины? Пока известно, что сумма контракта на 2020 год составила 213 млн рублей, на 2021 год - 504,7 млн рублей.Между тем, сама идея разработки отечественного сверхзвукового авиалайнера отсылает нас к знаменитому самолету Ту-144 полувековой давности. Напомним, что первый в мире сверхзвуковой самолет Ту-144 был разработан КБ Туполева еще в 1960-е годы. 31 декабря 1968 года Ту-144 совершил первый испытательный полет, опередив на два месяца британско-французский Concorde (этот самолет поднялся в воздух 2 марта 1969 года). В 1975 году началась коммерческая эксплуатация нового самолета, однако долго она не продлилась и уже в 1978 году была прекращена.На Ту-144 в то время возлагались очень большие надежды. Сначала рассчитывали на совершение новым лайнером беспосадочных рейсов из Москвы в Хабаровск, а также рейсов с посадкой по маршруту Париж – Новосибирск – Токио. Но ни тот, ни другой рейсы так и не были запущены. Всю непродолжительную историю своей эксплуатации Ту-144 летал между Москвой и Алма-Атой.23 мая 1978 года Ту-144, совершавший испытательный полет, загорелся. Летчикам – испытателям удалось посадить лайнер на поле в районе города Егорьевск Московской области. К сожалению, при пожаре погибли два бортинженера О.А.Николаев и В.Л.Венедиктов. Эта авария стала серьезным поводом для пересмотра отношения к самолету.К тому же, выяснилось, что он очень дорог в эксплуатации и сложен в техническом обслуживании. Было решено продолжить совершенствование машины, однако после смерти Леонида Брежнева советское руководство от идеи эксплуатации сверхзвукового пассажирского лайнера отказалось. В 1983 году было издано соответствующее постановление правительства.История «Конкорда» оказалась более успешной: самолет эксплуатировали с 1976 по 2003 годы. За это время рейсами с использованием «Конкордов» было перевезено до 3 млн пассажиров. Поводом же для отказа от эксплуатации лайнера стало повышение цен на топливо. То есть, по сути и советский Ту-144, и европейский «Конкорд» в разное время, но были признаны нерентабельными.Но от идеи создания сверхзвукового лайнера мировой авиапром не отказался. Сейчас над проектами сверхзвуковых самолетов очень активно работают в США. Компания Boom Supersonic разрабатывает программу XB-1. Сверхзвуковой демонстратор ХВ-1 Baby Boom впервые представили 15 ноября 2016 года в Денвере.Заявленные характеристики: длина – 21 метр, размах крыльев – 5,2 метра, максимальная взлетная масса – 6,1 тонна, крейсерская скорость – 2,2 числа Маха, дальность полета - 1,9 тысячи километров. Но еще более интересно то, что компания Boom Supersonic придерживается углеродо-нейтральной концепции при создании нового авиалайнера, то есть собирается использовать экологически чистые виды топлива. Также у лайнера не будет окон – их заменят ЖК-экраны.Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев еще год назад говорил о своем видении нового российского сверхзвукового лайнера. Как и у разрабатываемого американцами самолета, у новой российской машины также может не быть окон. Для нормального обзора в салоне по бокам и на потолке разместят ЖК-экраны.Говорил Чернышев и о не менее оригинальной аэродинамической компоновке: самолет может иметь крыло в виде двойного поперечного V. Также на авиалайнере будущего может быть установлен перспективный авиадвигатель ПД-14.В любом случае, идея создания сверхзвукового пассажирского самолета в России представляется достаточно интересной. Даже если ее осуществление займет куда большее время, чем рассчитывает Минпромторг, сам факт подобных разработок подчеркивает принадлежность нашей страны к числу лидеров мировых авиационных технологий. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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