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«О конституции и правах граждан забыть»: В указе Порошенко предусмотрели отсрочку выборов президента
26 ноября 2018, 19:39 • 59 • В мире
В тексте документа, опубликованном на сайте украинского парламента, говорится, что на время действия военного положения в стране допустима отмена выборов президента в будущем году. В частности, говорится, что внесенный в Раду президентский указ допускает приостановку статьи конституции о правах граждан избирать и быть избранными.
Президентский указ, подписанный Петром Порошенко, включает в себя отсрочку на избрание лидера Украины в 2019 году. В частности, как сказано в документе, на время действующего военного положения допустима приостановка действия статьи о правах граждан избирать и быть избранными.
Согласно указу военное положение будет действовать, как говорится в тексте документа, до 15:00 мск 25 января 2019 года.
При этом решение СНБО о военном положении содержит 12 пунктов, из них последний с грифом «Тайно».
Отметим, что статья 38 конституции Украины предполагает право граждан «участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления».
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