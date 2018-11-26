«О конституции и правах граждан забыть»: В указе Порошенко предусмотрели отсрочку выборов президента

В тексте документа, опубликованном на сайте украинского парламента, говорится, что на время действия военного положения в стране допустима отмена выборов президента в будущем году. В частности, говорится, что внесенный в Раду президентский указ допускает приостановку статьи конституции о правах граждан избирать и быть избранными.

Президентский указ, подписанный Петром Порошенко, включает в себя отсрочку на избрание лидера Украины в 2019 году. В частности, как сказано в документе, на время действующего военного положения допустима приостановка действия статьи о правах граждан избирать и быть избранными.

Согласно указу военное положение будет действовать, как говорится в тексте документа, до 15:00 мск 25 января 2019 года.

При этом решение СНБО о военном положении содержит 12 пунктов, из них последний с грифом «Тайно».

«В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины», - говорится в тексте указа.

Отметим, что статья 38 конституции Украины предполагает право граждан «участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления».