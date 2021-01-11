О ком и о чем может думать замминистра транспорта Владимир Токарев, принимая управленческие решения

Некоторые компании придерживаются правила: сотрудники, уволенные по любой причине, вторично на работу не принимаются, вследствие возможной утраты лояльности. Правильно ли, что в России чиновники федерального уровня могут уходить на время в бизнес, а потом возвращаться обратно. Например, сегодняшний глава Федерального агентства железнодорожного транспорта. Порассуждаем вместе.

Сюжет: Компромат

Узаконить по суду

В продолжение сказанного ранее. Собрать данные было нелегко, сложнее всего было найти связующие цепочки. Но, как выразился остроумный российский писатель, экс-квнщик Андрей Кнышев: «Кто ищет, тот что-то знает». Эта фраза поддерживала нашу настойчивость, и теперь нам есть, чем поделиться. Информация взята из открытых источников.

Не будем утомлять читателя подробностями поиска, если кто-то захочет, мы прорисовали короткий путь к нашим выводам во второй половине статьи. Сначала тезисы.

1. Возможно, руководитель Росжелдора (он же зам главы Минтранса) Владимир Токарев действительно позволил супруге некоторое время находиться в браке, похожем на фиктивный, с Александром Ивановым. Вероятно, это было устроено с целью узаконить средства, полученные от деятельности компаний, аффилированных с Токаревым, которым он мог помогать административным ресурсом.

К такой точке зрения подталкивает рассмотрение результатов судебных тяжб между Ириной Токаревой и Александром Ивановым. По одному из судов Иванов хотел оспорить несправедливое распределение между супругами после расторжения брака совместно нажитого имущества: квартиры, двух машиномест и денежных средств, хранящихся на счетах нескольких финансовых учреждений. Суд убедился, что перечисленное имущество и деньги действительно принадлежат бывшей супруге Иванова Ирине Токаревой, но в удовлетворении иска отказал, недвусмысленно сославшись на брачный договор, который «никем из сторон не оспаривался».

Логичным было бы последовать «совету» суда и оспорить брачный договор, заключенный, возможно, на кабальных условиях (иначе как супруг при разводе лишился всего?). Но этого не последовало. Почему? Возможно, потому что цель операции была достигнута. Денежные средства и имущество Ирины Токаревой были узаконены судом. Что это значит – поясним примером. Есть в Сибири бизнесмен, который как-то рассказал, что, приобретя землю или объект коммерческой недвижимости, он сразу же инициирует против себя как покупателя судебный процесс с целью оспорить сделку. Понятно, что серьезных оснований к оспариванию прав никто в таком случае не представит. Зато, по российским законам, суд в отношении одного и того же предмета не проходит дважды. Если твое право утверждено судом, повторно его уже никто оспаривать не сможет. Лайфхак, как говорится. По многим признакам – аналог суда Иванов-Токарева.

В следующем суде против Токаревой Иванов оспорил свое отцовство. Успешно. То есть, как мы полагаем (публикация определения суда запрещена), отказался от отцовства ребенка Ирины Токаревой. Не потому, что у кого-то были возражения, а потому, что, согласно законодательству, такой отказ может быть произведен только через суд. Гештальт закрыт, Гвиневера и Ланселот могут воссоединиться.

Цепи и ниточки

2. Что же «заработанное непосильным трудом» могла отнять, воспользовавшись ловким брачным договором, Ирина Токарева у кратковременного супруга, г-на Иванова? Иск о разделе имущества поступил от Иванова в суд 16 апреля 2018 года. Посмотрим, что незадачливый экс-супруг мог заработать до этого времени. Выясняется, что, с большой долей вероятности, именно он являлся учредителем (прямым или через принадлежащие ему фирмы) не менее 14 компаний, с совокупной выручкой за 2015-2016 годы более 2 млрд 980 млн рублей (подсчет был произведен нами с использованием ресурса rusprofile ). Юридически самой значимой компанией Александра Иванова мы назвали бы ООО «УК «Траст Капитал» (ИНН 7709844631), а лидирующей по выручке за указанные годы ООО «Главстройинвест» (ИНН 7709611588) с показателем 1 млрд 193 млн рублей. При обороте почти в три миллиарда, полагаем, у собственника компаний была возможность накоплений (наивно сохраняемых на счетах супруги). Отметим, что, по заявлению физического лица, многие из указанных сведений об адресах, руководителях и собственниках компаний из списка Иванова отмечены как недостоверные. Но ранее данные были именно такими, пока перестали кому-то нравиться. Других не представлено.

г.Москва, ул.Мишина, 22, стр.1. Это двухэтажное нежилое кирпичное строение 2012 года постройки, общей площадью 976 кв.м. Там же находилась компания ООО «Яуза Эстейт», руководителем которой до 29 мая 2017 года была Ирина Токарева, 29 марта 2017 года «юридический адрес изменен с 127083, город Москва, улица Мишина, дом 22 строение 1 на 105005, город Москва, улица Радио, дом 24 корпус 1, помещение VI комната 4». Кстати, собственник «Яузы Эстейт» - бывший начальником Северной железной дороги с октября 2002 по май 2015 года Василий Билоха (можно только догадываться, как познакомилась с ним экс-супруга бывшего с 2005 по 2008 год заместителя руководителя Росжелдора Владимира Токарева). Точно также с ул.Мишина, 22, стр.1 на ул.Радио, 24к1 в конце октября 2016 года «переехала» дочка «Яузы Эстейт» - ООО «Туполев Эстейт 4». Таким образом, Александр Иванов и Ирина Токарева работали какое-то время под одной крышей. (фото - Яндекс) Теперь о связях. 8 из приписываемых Александру Иванову компаний имели или имеют регистрацию по адресу:Это двухэтажное нежилое кирпичное строение 2012 года постройки, общей площадью 976 кв.м. Там же находилась компания, руководителем которой до 29 мая 2017 года была Ирина Токарева, 29 марта 2017 года «юридический адрес изменен с 127083, город Москва, улица Мишина, дом 22 строение 1 на 105005, город Москва,, помещение VI комната 4». Кстати, собственник «Яузы Эстейт» - бывший начальником Северной железной дороги с октября 2002 по май 2015 года(можно только догадываться, как познакомилась с ним экс-супруга бывшего с 2005 по 2008 год заместителя руководителя Росжелдора Владимира Токарева). Точно также с ул.Мишина, 22, стр.1 на ул.Радио, 24к1 в конце октября 2016 года «переехала» дочка «Яузы Эстейт» -. Таким образом, Александр Иванов и Ирина Токарева работали какое-то время под одной крышей.

А Владимир Токарев с Александром Ивановым, вполне могли встретиться в начале 2016 в институте «Гидропроект», стопроцентно подконтрольном «РусГидро». Токарев до 3 февраля 2016 года был генеральным директором АО «УК ГидроОГК» (дочки «РусГидро») и одновременно членом правления и первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро». Судя по всему, именно упоминаемый выше Иванов, в свою очередь, через ООО УК «Траст Капитал» владел ООО «Главстройинвест», которое 5 февраля и 8 февраля 2016 года стало победителем в конкурсах на выполнение работ по ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 на суммы 188 млн и 372 млн рублей. Контракты серьезные, которые готовятся не за два дня, и, будь Владимир Токарев хорошим руководителем (на что мы надеемся), он должен был знать потенциальных исполнителей работ. Уже в конце 2016 года институт «Гидропроект» пытался взыскать по суду с ООО «Главстройинвест» более 2 млрд рублей. Так вот посотрудничали. Впрочем, закончилось все принятием мирового соглашения.

На улице Радио, 24к1, куда переехали компании, связанные с Ириной Токаревой, с августа 2016 года обосновалась и фирма еще одного удачливого в бизнесе экс-чиновника федерального масштаба Юрия Рейльяна ООО «Спецтрансстрой», где с 2016 по 2018 год первым заместителем генерального директора работал Владимир Токарев.

Интересен и тот факт, что 85% белгородской компании ООО «УК «ТЮС», где в 2018 году на короткий срок генеральным директором стал Токарев, «Спецтрансстрой» выкупил в декабре 2016 – январе 2017, когда Токарев был первым замом гендиректора и мог влиять на управленческие решения. Напомним, замминистра уроженец Белгорода.

И еще, 27.06.2018 года, в день, когда Владимир Токарев перестал быть гендиректором – «лицом, имеющим право действовать от имени ООО «УК «ТЮС» без доверенности», он переуступает 100% доли в ООО «Туполев Эстейт 7», 100% доли в ООО «Радио 3» и 99% доли в ООО «Радио 2» своей экс-супруге (закончившей к тому времени брак с Ивановым). Такой вот поступок, который можно истолковать как факт удивительного всепрощения по отношению к женщине. О факте показательной честности через другой поступок Токарева мы писали в первой части.

Во власти

В 2018 году Токарев покидает руководящие должности в «Спецтрансстрое» и УК «ТЮС» с совокупной выручкой за 2017 год около 28 млрд рублей и становится заместителем министра транспорта РФ. Может быть затем, чтобы уже к концу октября 2019 года добиться утвержденного приказом Минтранса решения о переходе с 1 января 2021 в обязательном порядке с использования на грузовых вагонах роликовых подшипников на кассетные. Затею, стоимостью для российского бизнеса, по разным оценкам, до 300 млрд рублей, остановили вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

Если не брать в расчет не безупречное экономическое обоснование такого шага и, тем более, его явно провальную стратегическую составляющую (так как Россия не владеет пока технологией изготовления кассетных подшипников), прямую финансовую выгоду получили бы от него всего три компании: российско-американское СП «ЕПК-Бренко» из Саратова, шведская SKF из Твери и американская Timken из Тихвина. И работают на трех заводах, которые должны были произвести «подшипниковую революцию» в нашей немаленькой стране всего 250 человек! Спишем этот факт показательного бескорыстия в принятии решений в чужую пользу на загруженность Владимира Токарева, а именно его многие считают главным пропагандистом отмененных нововведений, бытовыми заботами, все-таки человек один, без супруги, воспитывает двоих детей. С 29 мая 2020 года Токарев назначен руководителем Росжелдора, пересмотрел ли он свои взгляды на кассетные подшипники – покажет время.

В сложившейся картинке, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев предстает в окружении многочисленных коммерческих связей, как с компаниями, в которых он лично был владельцем и руководителем, так и с компаниями через аффилированных лиц (руководителей и владельцев): возможно, бывших родственников, иногда – прямых и косвенных подчиненных и коллег по госслужбе, иногда – других лиц, с которыми судьба сводила Токарева в различные моменты его жизни. Именно массовость подобных данных подталкивает к размышлениям о возможном конфликте интересов в деятельности чиновника, влияющего на распределение колоссальных бюджетных средств, а в некоторых случаях не только бюджетных.

Суммы закупок за последние два года в Росжелдоре бывали немалые, но рассмотрим некоторые небольшие контракты, заключенные при Токареве. Например ООО «777» по договору от 01.12.2020 года поставило Росжелдору медицинские маски и перчатки на сумму 270 000 рублей. Собственником предприятия является Ерванд Саакян, который вполне мог бы купить маски по 5 рублей в кассах московского метро, где они свободно продаются по такой цене, а потом перепродать их Росжелдору с накруткой в 100%, по 10 рублей, 15 000 штук, как указано в конкурсной документации. Кстати, 25 декабря 2020 года это же предприятие договорилось о поставке МХАТу им. А.П.Чехова по закупке №1771005992520000216 15 500 медицинских масок уже по цене 5 рублей 03 копейки за штуку. Сразу видно, какое предприятие богаче, и чьи руководители ездят на метро. А 24 декабря 2020 года ООО «777» выиграло конкурс на поставку для Росжелдора кожного антисептика на сумму 200 тысяч рублей. Цену мы не мониторили.

Пошел ли на пользу Владимиру Токареву поход в бизнес? Все мы люди, от дворника до министра, каждый с достоинствами и недостатками. У каждого есть свои личные заботы и своя личная жизнь: дети, супруги, друзья и соперники. Вправе ли мы требовать от кого-то больше, чем от остальных, ибо ему больше дано? Всё же, наверное, да. Ведь хочется верить, что человек, допущенный до государственного управления, и ум имеет, прежде всего, государственный, то есть о долге и отечестве думает больше, чем о себе, своих близких и собственном обогащении.