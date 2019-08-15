О «холодной гражданской войне» в Польше – обострение к 80-летию начала Второй мировой

Варшава в состоянии вообразить себя даже центром мира

1 сентября Польша отметит 80-летие начала Второй мировой войны, и уже несколько месяцев из-за памятных мероприятий по случаю нападения на эту страну Германии и разгрома польской армии происходят скандалы и полыхают страсти. Польские власти очень хотят использовать историческую годовщину, чтобы подчеркнуть вес Речи Посполитой в международных делах.

В начале августа заместитель министра культуры Ярослав Селлин поделился ожиданиями от предстоящего: «…приезд нескольких глав государств 1 сентября, в том числе Трампа и Ангелы Меркель, на 80-ю годовщину начала войны покажет, что Польша… станет центром мира». Спесь, нелепая до смешного, но Варшава готова приподнять своё значение хотя бы так.

Трампа несколько месяцев уговаривали посетить Польшу, и наконец он согласился. В польских СМИ по этому поводу началось ликование. Ещё бы! Американский президент наверняка сделает пару заявлений в своём стиле. Например: «Польша наш большой друг». Или: «Не могу дождаться. Люблю эту нацию».

Будут и представители Германии, напавшей 80 лет назад на Польшу и очень быстро разгромившей её, – президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель. Кстати, немецким гостям в Варшаве готов «подарочек». В Сейме несколько лет работала специальная комиссия, выяснявшая размеры ущерба, нанесенного Германией Польше в годы войны. То, что комиссия наработала, обещают опубликовать к 1 сентября. Убытки могут оценить в триллион долларов.

А ещё в польской прессе судачат, встанет ли Штайнмайер на колени на тротуаре в Велюни? В 1939-м этот город первым подвергся налету немецкой авиации, и в дни 80-летия его должны посетить президенты Польши и Германии. Публичного покаяния от Штайнмайера потребовал профессор Войцех Полак – один из руководителей Польского института национальной памяти (ПИНП) и видный деятель партии «Право и справедливость». Всё это придаёт визиту в Варшаву президента и федерального канцлера ФРГ явно двусмысленный характер. Однако как отказаться от посещения Польши, если туда едет Трамп?

Президенту России в этом плане проще – его в Варшаву не пригласили. И это хорошо: случись иначе, ему пришлось бы участвовать в антироссийском шоу, какое поляки устраивают из 80-летия начала Второй мировой войны. Торжественно-траурные мероприятия начнутся 23 августа, в день подписания Договора о ненападении между СССР и Германией (пакта Молотова – Риббентропа); окончание действа назначено на 17 сентября – дату «советской оккупации» Западной Украины и Западной Белоруссии («восточных земель» Польши). И почти месяц польская пропаганда будет громыхать на тему «сговора двух диктатур» и «преступлений тоталитарного сталинского режима».

Вокруг приглашения или не приглашения президента РФ в Варшаве около полугода разворачивалась феерическая интрига, пока, наконец, в июле из правительственных кругов не прозвучала фраза о «стране-агрессоре», главу которой на юбилей звать нельзя (понимай так, что Германия, расколошматившая в сентябре 39-го польскую армию за две недели, – не агрессор). Канцелярия президента Польши попробовала сбавить обороты и пустилась в объяснения: мы, мол, ждём представителей НАТО, Европейского союза и участников «Восточного партнёрства», а Россия в их число не входит. Потом пришла новость о том, что Путина ждут на 75-летие освобождения Освенцима (его отметят в 2020 году). Пресс-секретарь президента Блажей Спихальский подчеркнул: освобождение концлагеря советскими войсками является неоспоримым фактом, и здесь поляки хотят сотрудничать. Как говорится, и хочется, и колется.

Вообще, в Польше распространяются страхи перед возможным улучшением отношений между Россией и Западом. Некоторые СМИ захлёбываются по поводу угрозы новой «перезагрузки». 8 августа замминистра иностранных дел Марцин Пшидач в интервью агентству Reuters назвал попытку наладить диалог с Москвой «неправильной».

Есть у 80-летия начала Второй мировой и внутрипольское измерение. Партии «Право и справедливость» (правящая) и «Гражданская платформа» (оппозиционная) бодаются друг с другом всё более жёстко. Оппозиция добилась отставки маршала Сейма Марека Кухцинского, обвинив его в неправомерном использовании правительственного авиапарка и нанесении убытков казне. За этим по инициативе председателя партии «Право и справедливости» Ярослава Качиньского последовал ответный ход – смена главы МВД: вместо Эльжбеты Витек исполняющим обязанности министра назначили более жёсткого Мариуша Каминского.

И было бы странным, если бы годовщина начала Второй мировой войны не стала новым яблоком раздора между властью и оппозицией. Конфликт действительно разгорелся.

Обычно центром мемориальных мероприятий являлся Гданьск, но теперь приморский город задвинули на задний план, перенеся главные церемонии в Варшаву и Велюнь.

2016 год, Анджей Дуда в Гданьске. Фото: bbn.gov.pl

В основе этого решения – все те же разногласия между «Правом и справедливостью» и «Гражданской платформой». Две партии по-разному видят будущий музей на полуострове Вестерплатте, где в 1939 году польские солдаты стойко отбивались от немецкого десанта. С обеих сторон широко льются взаимные обвинения. Блажей Спихальский предложил властям Гданьска проверить, есть ли у тех совесть.

А дело вот в чём. Узнав, что торжественно-траурные мероприятия у Гданьска отбирают, власти города пригласили к себе мэров городов, ставших символами Второй мировой войны, и собрались провести шествие «Марш жизни», которое должно символизировать примирение поляков и немцев. А в тексте пресс-релиза, посвящённого маршу, появились такие слова, как «радостное шествие», «совместное празднование»…

Пост президента (мэра) города занимает Александра Дулькевич («Гражданская платформа)». На мэрию Гданьска немедленно обрушился шквал уничтожающей критики. Дальше других пошёл Кшиштоф Вышковский, советник главы Поморского воеводства и член коллегии Института национальной памяти, написавший в «Твиттере»: «Дулькевич даже не знает, кто отец ее дочери, поэтому неудивительно, что для своего злого безумия к годовщине войны она выбрала немецкого проходимца и еврейского афериста…»

Кшиштоф Вышковский. wiadomosci.Фото: gazeta.pl

Основанием для выходки Вышковского стало то, что президент Гданьска имеет ребёнка и не состоит в браке. Институт национальной памяти был вынужден дистанцироваться от члена своей коллегии, тому пришлось извиниться и запись в «Твитттере» удалить, но в адрес Дулькевич продолжаются выпады (например: «Послы Германии и России заплатят ей алименты как компенсацию за геноцид поляков»). Прозвучали угрозы физической расправы над Дулькевич. В Гданьске на это реагируют болезненно: предыдущий мэр Павел Адамович был смертельно ранен во время благотворительного концерта. Маршал Поморского воеводства Мечислав Струк обратился с открытым письмом к Ярославу Качиньскому, Анджею Дуде, членам правительства, католическим епископам и руководителям СМИ с призывом положить конец травле.

Александра Дулькевич и Мечислав Струк. Фото: fakt.pl

Сама президент Гданьска держится уверенно. После её интервью польской версии журнала Newsweek начались разговоры о том, что партия Качиньского боится гданьского мэра, поскольку в следующем году пани Александру выдвинут кандидатом в президенты от «Гражданской платформы».