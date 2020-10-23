О ходе спецоперации «Вирус "Повидло"»

Расползание «Повидла», думающие поперёк и… снова Навальный

Мой фюрер! Сообщаю, что в подготовке утверждённой Вами спецоперации «Вирус "Повидло"» складывается критическая ситуация.

С одной стороны, во исполнение плана операции министерство правды и его ведущие издания предпринимают активные усилия для создания объективной картины чумы ХХ века, что необходимо для управления поведением населения рейха. Мы публикуем в режиме нон-стоп сведения о катастрофической ситуации с вирусом «Повидло» в рейхе и в мире. За последние сутки мы сообщали: в каждом третьем округе рейха превышен порог заражения; бывший президент Уругвая Хосе Мухика покинул пост из страха перед пандемией; в итальянской Ломбардии установлен ночной комендантский час; авиакомпании сокращают тысячи рабочих мест из-за остановки полётов; суперкорпорация «Амазон» вводит удалённый режим работы; первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп не будет участвовать в избирательной кампании мужа по причине сильного кашля и т. д. Эта подготовка общественного мнения позволила вбросить информацию о том, что 17 миллиардов евро фонда Европейского союза для предоставления кредитов пострадавшим от «Повидла» оказалось недостаточно, так как спрос в 14 раз превышает предложение. Потребуется ещё 233 млрд. евро, что серьёзно повышает ожидания кредиторов данной акции.

Мы срочно готовим вакцину против «Повидла», которая переломит ситуацию в финансовом положении фармацевтических концернов, возглавляемых лучшими сынами рейха. Уже сделаны объявления о том, что придётся дополнительно финансировать систему медицинского страхования за счёт государственного бюджета и физических лиц.

С другой стороны, мы ведём неустанную работу по удалению из информационного поля сообщений, препятствующих созданию правдивой картины борьбы с «Повидлом», но это не всегда удаётся. Так, ренегатствующее руководство Института Роберта Коха, отвечающее за статистику пандемии, сообщило, что на 21 октября с. г. в Германии умерло всего 39 человек в то время, как от других болезней умерло 2500 человек. Общая смертность от вируса «Повидла» за весь период пандемии составила 9875 человек. Это одна сотая от общей смертности населения в Германии. В результате возникают ненужные спекуляции о том, насколько обоснованны наши утверждения о тотальной угрозе вируса «Повидло». В Германии проживает 83 млн. человек, и убыль от вируса 10 тысяч человек не может выглядеть как тотальная угроза; она сопоставима с количеством умерших от того, что они подавились во время еды.

В СМИ проникает угрожающая информация о том, что в ряде районов рейха случаи заражения вообще не регистрируются. Это относится к округу Виттмунд в Нижней Саксонии, где на 100 тыс. жителей за неделю не было зарегистрировано ни одного заражения. Такая же картина сложилась в округе Люхов-Данненберг. Когда такие сообщения дополняются сведениями о том, что из 10 тыс. подготовленных мест для интенсивной терапии в клиниках рейха сегодня задействованы только 6% , это не может не вызвать вопросов о том, кто, зачем и на какие деньги создал такие мощности. Подобные сообщения негативно влияют на ход исполнения операции «Вирус Повидло» и приводят к таким эксцессам, как заявление Союза военных врачей, утверждающих, что активизация нашей информационной работы противоречит интересам рейха. Председатель Союза Штефан Хофмайстер заявил, что «нагнетание страха и угроз являются плохими помощниками в борьбе с "Повидлом"».

Для нейтрализации подобных эксцессов нами использован глава Министерства здоровья рейха Йенс Шпан, который приветствовал ограничения, вводимые в баварском округе Бертесхгарден, и потребовал шире практиковать локдауны, то есть вводить строжайшие ограничительные меры, независимо от мнения общественности. Группенфюрер Йенс Шпан является истинным арийцем. Характер нордический, твёрдый. С друзьями ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имеет. Зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. Достоин повышения.

Кроме того, нами зафиксирован случай предательства интересов рейха в городе Хайнсберге, где в прошлом году произошло первое заболевание вирусом «Повидло». Вирусолог Хендрик Штрек из Хайнсберга с командой врачей-предателей установил, что эти вирусы не могут существовать на поверхностях; все заражения происходят только лично из уст в уста и в тесном общении. Например, на танцах, вечеринках, праздниках с участием большого количества людей. В связи с этим врачи-предатели ставят вопрос: зачем нужны локдауны на предприятиях и в торговле, если заразиться в супермаркете, парикмахерской или в магазине одежды невозможно? Мы локализуем эту информацию, но она начинает просачиваться в социальные сети.

Негативные новости поступают из Италии. Итальянские учёные установили, что смерть при заболевании вирусом «Повидло» происходит не от пневмонии, а от диффузного тромбоза вен в лёгких. Методы лечения в Италии срочно изменены. Наряду с противовирусными и противовоспалительными препаратами системно применяются антикоагулянты, а в аппаратах ИВЛ отпадает необходимость. В результате количество госпитализаций в Италии стало быстро сокращаться, а смертность снизилась. Подобные данные влияют на ход операции «Вирус Повидло» и могут подвергнуть опасности саму идею вакцинации, в которую вложены крупные средства лучших сынов рейха.

Особую опасность для проекта представляет подрывная организация «Думающие поперёк» во главе Михаэлем Балльвегом. За последние полгода эта организация разрослась по всей территории рейха, она в состоянии собирать акции протеста против нашей политики с участием сотен тысяч человек. После того, как в августе с.г. они провели манифестацию, на которую съехался миллион жителей рейха¸ мы приняли меры к её информационной изоляции. Об акции 17 октября в Штутгарте сообщения не размещались, аналитических статей не публиковалось. Совместными усилиями министерства правды и СМИ эффект от данной акции сведён к минимуму. Однако «Думающие поперек» запланировали общефедеральную манифестацию в Лейпциге на 7 ноября и у нас нет уверенности, что её удастся накрыть информационным колпаком.

Считаем, что для нейтрализации негативного эффекта от этой акции, помимо резиновых дубинок и слезоточивых газов, необходимо привлечь дополнительные средства. По нашему убеждению, целесообразна компрометация его руководителей как агентов Путина. Предлагаем провести акцию по отравлению М. Балльвега «Новичком» и вбросить информацию о том, что его отравила Москва как не справившегося с заданием. В качестве главного модератора информационной кампании предлагается А. Навальный.

Начальник канцелярии рейхсфюрера,

министр по особым поручениям группенфюрер Хельге Браун