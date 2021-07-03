О хакерах, гамбургерах, джинсах и учениях НАТО

Или куда русские хакеры не должны соваться

Ведь предупреждал же президент Джо Байден российского президента Владимира Путина, что не будет терпеть больше хакерских атак на Америку. И вот опять!

Джо даже памятку Путину на встрече в Женеве подсунул. А в ней 16 важнейших секторов, начиная с энергетики и кончая водоснабжением, куда русские хакеры не должны соваться. А не то будет как в прошлый раз (в прошлый раз Дональд Трамп вроде бы из-за хакеров выборы проиграл). У Байдена и тени сомнений не было, что это ГРУ российского Генштаба под непосредственным руководством русского президента в американских сетях шурует.

Вообще-то, в этом в Америке мало кто сомневается. Опасность, грозящую со стороны русских хакеров, сознают все. Не зря ФБР бьёт тревогу!

Вот недавно, к примеру, русские хакеры из группы REvil, известной также как группа Sodinokibi, напали на международную IT-компанию Kaseya, производящую программное обеспечение. И накрыли всю ее клиентскую сеть из 200 предприятий. Шутка ли?! Умолкли, так сказать, киберсоловьи на некоторое время. А русские генштабисты занялись вымогательством. Требуют у фирмы 44.9 тыс. долларов. Не больше и не меньше. Прямо как в знаменитом романе: «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой».

Теперь понятно, зачем эти хакеры атаковали в мае крупнейшего в мире производителя мяса американскую компанию JBS и, между прочим, очень основательно ее парализовали: они вымогали гамбургеры и колбасу!

А специалисты компании по кибербезопасности Huntress Labs припоминают, что негодяи из REvil ещё в 2019 году совершили атаки на двадцать пять объектов в Техасе. Надо полагать, вымогали техасские джинсы.

О том, что ГРУ Генштаба давно промышляет вымогательством на рынке киберуслуг в Америке, знают все. У русских есть ресурс «Счастливый блог» (Happy Blog), на котором они грозят опубликовать документы взломанных фирм, если те не согласятся на предъявляемые им условия.

Однако не нужно думать, что русские шпионы ограничиваются вымогательством жратвы и шмоток. Он хитроумны и коварны. Они жестоко ударили демократическую Америку прямо под дых: парализовали компанию Kaseya накануне славного американского праздника – Дня независимости 4 июля. Мол, в гробу мы видали вашу независимость, вот так. И, чтобы доказать это, нанесли американской нации мощный морально-кибернетический удар.

Радует только то, что Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибернетической безопасности (CISA) принимает решительные меры для устранения последствий кибератаки.