О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине

Так Захарова прокомментировала недавнее заявление министра обороны ФРГ, которое вызвало большой скандал. Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО стоит укрепить свои позиции из-за "российской угрозы". Руководитель военного ведомства добавила, что Берлин должен поддерживать диалог с Москвой, но только "с позиции силы".

Официальный представитель МИД РФ в ответ напомнила, что "отвечать с позиции силы" может только государство, которое самостоятельно реализует свою оборонную стратегию. Что же касается Германии, то она полностью зависит от США. На территории страны располагается крупнейший после Японии американский военный контингент. Здесь хранится ядерное оружие США. А канцлера ФРГ прослушивает американская разведка, что спокойно воспринимается Берлином. В связи с этим Захарова обратилась к Крамп-Карренбауэр "как женщина к женщине": от чьего лица Германия выражает эту самую позицию силы - своего или американского?

О какой "позиции силы" тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона? Судя по тому, как американские послы разговаривают с немецкими коллегами, всё ровно наоборот, - пишет представитель МИД России в Facebook.

Ранее на слова Крамп-Карренбауэр отреагировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он напомнил, что Германия в XX веке уже вела диалог с Россией с позиции силы. Кончилось это всё для неё печально.