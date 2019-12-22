О каких "подковёрных разборках" узнал Зюганов? В соцсетях не исключили досрочных выборов президента России в 2020-м

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил 21 декабря о том, что следующие выборы президента России якобы пройдут не в 2024 году, а уже в сентябре 2020 года. Столь громкое утверждение вызвало повышенный интерес со стороны населения.

В соцсетях уже развернулась активная дискуссия о том, стоит ли доверять прогнозу Зюганова. Многие уверены в том, что политик узнал о неких "подковёрных разборках".

"Что он знает, чего мы не знаем? Какие подковёрные разборки?" - заявила в Twitter пользовательница Наталия (@Nata4468).

Другие не исключают, что коммунист сам рассчитывает вновь побороться за пост главы государства. На предыдущих выборах он отказался от участия в пользу "клубничного олигарха" Павла Грудинина.

"Жаждет порулить!" - предположила Ольга Ткач (@Nk9GEvfUpebP3xN).

При этом комментаторы допускают сценарий с досрочными выборами, но по инициативе президента Владимира Путина, который может выбрать своего преемника.

"Вполне возможны досрочные выборы, но не потому, что хочет ГАЗ, а потому что так сделает ВВП для продавливания своего преемника", - резюмировал пользователь Николай (@Nikolay_345).

Напомним, на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" депутат Государственной думы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что следующие выборы президента России пройдут досрочно. Более того, парламентарий назвал конкретные сроки: сентябрь 2020 года. В связи с этим коммунисты планируют в начале следующего года провести "форум патриотических сил", на котором будет утверждена программа к выборам-2020.

Ранее в рамках традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, которых интересовала тема трансфера политической власти. Сроки полномочий российского лидера на посту главы государства истекают уже в 2024 году, из-за чего возникает некая неопределённость.

Сам Путин не стал долго останавливаться на теме трансфера, предпочитая сфокусироваться на оперативной работе. По мнению президента, многих смущает оговорка про два срока подряд. Поэтому не исключено, что это положение уберут из текста Конституции.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - сказал российский лидер.

Фото: @Nikolay_345/Twitter

Фото: @Nk9GEvfUpebP3xN/Twitter

Фото: @Nata4468/Twitter