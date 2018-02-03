О «глубинном государстве» в недрах США

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Важнейшей политической задачей Трампа является борьба с «глубинным государством» вплоть до его уничтожения

Если попытаться в одной фразе изложить суть политической программы американского президента Дональда Трампа, то можно сказать: «Восстановление американского государства». По его мнению, на протяжении длительного времени происходило разрушение и ослабление американского государства. Причем силы, которые разрушали и ослабляли государство, не были внешними. Они находились (и находятся) внутри Соединенных Штатов и называются «глубинным государством». Внутри американского государства, представленного такими институтами, как президент, Конгресс, правительство, судебная власть, есть еще одно государство. Причем второе («глубинное государство») разъедает и размывает первое. Поэтому без натяжки можно сказать, что важнейшей политической задачей Трампа является борьба с «глубинным государством» вплоть до его уничтожения.

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Термин «глубинное государство» сравнительно новый. Но сам феномен «глубинного государства» существует уже давно, просто под другими названиями. В Англии в начале 18 века появилось масонство, которое стали называть «тайной властью». Она сосуществовала и сосуществует вместе с официальной властью не только в Англии, но также во всех странах Западной Европы и США. О масонском характере власти в тех же США свидетельствует очень красноречивая символика на долларовых купюрах. Ядром «тайной власти» являются «хозяева денег», которые создают сеть своих агентов во всех звеньях официальной (легитимной) власти.

А кто такие «хозяева денег»? - Ростовщики, они же банкиры, которые в результате буржуазных революций сумели отнять у королей и князей право на чеканку монеты и завладели монетными дворами. А затем они стали хозяевами «печатных станков» (на смену чеканке монет в Новое время пришла эмиссия бумажных денег). Напомню, что говорил в позапрошлом веке Ротшильд: «Дайте мне право печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие законы пишет». Появились Центральные банки, получившие статус «независимых» институтов, которые стали выстраивать вертикаль своей власти. Большая часть этой вертикали скрыта от глаз непосвященной публики. А для маскировки реальной власти «хозяев денег» народу были предложены парламенты, которые якобы выражали и реализовывали интересы народа. «Народные избранники» для проформы писали и продолжают писать законы, а «хозяева денег» с помощью продукции своего «печатного станка» покупали и покупают «народных избранников», пишущих законы. И диктуют им, какие законы писать.

Ротшильд: «Дайте мне право печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие законы пишет». Фото: www.globallookpress.com

В Соединенных Штатах Америки подобная теневая, или тайная власть возникла примерно сто лет назад. В конце декабря 1913 года Конгресс США принял закон о Федеральной резервной системе США. Со временем ФРС США стала самым главным Центробанком в мире. Главные акционеры частной корпорации под названием «ФРС» и есть на сегодняшний день настоящие «хозяева денег». Потому что продукцией их «печатного станка» пользуется весь мир. Они и заняты выстраиванием «глубинного государства». Я уже не раз писал, что «хозяева денег» своей высшей и конечной целью ставят завоевание мировой власти. Из «хозяев денег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Возникает вопрос: зачем им нужно «глубинное государство»? Скорее они должны были бы поставить своей целью создание мирового правительства. И мы действительно видим, что строительство такого правительства в полном разгаре, некоторые элементы мирового правительства видны уже невооруженным глазом. Я писал о некоторых таких элементах: Банке международных расчетов (БМР) в Цюрихе, Бильдербергском клубе, Джексон Хоуле (ежегодные встречи руководителей Центробанков разных стран мира), «Группе 30» (G-30) и т.д.

Мой ответ таков: процессы укрепления «глубинного государства» и строительства наднационального правительства идут параллельно, они друг друга подпитывают. Без разрушения национальных государств создание полноценного мирового правительства невозможно. Поэтому главная цель «глубинного государства» - расшатывание, ослабление и, в конечном счете, уничтожение законного государства. «Хозяева денег» выстраивают вертикаль власти и сверху, и снизу.

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Термин «глубинное государство» пришел в английский язык из турецкого (derin devlet), где он использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов. В лексике американских политиков и журналистов термин «глубинное государство» стал широко использоваться с 2014 года, когда Майк Лофгрен, бывший сотрудник аппарата республиканской партии в Конгрессе США определил его как «гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического процесса». Никаких открытий Майк Лофгрен не сделал. Еще верный марксист Владимир Ленин в своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916 год) писал, что сначала происходит сращивание финансового (банковского) и нефинансового (промышленного и торгового) бизнеса, образование на этой основе финансового капитала и финансово-промышленных групп. А затем сращивание финансового капитала и государства. В советское время в курсе политической экономии капитализма такое сращивание называлось «государственно-монополистическим капитализмом» (ГМК).

На протяжении последних десятилетий в США и других странах мира выходило большое количество интересных книг, посвященных тому, что в Америке сегодня называют «глубинным государством». Достаточно назвать следующие:

Джон Колеман. Комитет 300. Тайны мирового правительства.

Николас Хаггер. История мирового правительства.

Юстас Муллинс. Секреты Федеральной Резервной Системы.

Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы.

Энтони Саттон. Кто управляет Америкой?

Ральф Эпперсон. Невидимая рука.

Мюррей Ротбард. Показания против Федерального резерва.

Рон Пол. Покончить с ФРС.

Майкл Паренти. Демократия для немногих.

Дэвид Роткопф. Те, кто правит миром.

Список длинный. Я упомянул только те работы, которые были переведены на русский язык и изданы в нашей стране. Тиражи, как правило, мизерные (иногда 2-3 тысячи). А не издано у нас и не переведено на русский язык на порядок больше. Такое ощущение, что наше издательское дело управляется какой-то невидимой рукой. А вместо серьезнейших книг (типа Кэролла Куигли «Трагедия и надежда») полки книжных магазинов заполняются всякой макулатурой, предназначенной для «промывки мозгов». Впрочем, невидимая рука управляет издательским процессом во всем мире. И принадлежит эта рука все тому же «глубинному государству».

Американский Конгресс. Фото: www.globallookpress.com

Главная задача дьявола, как говорят, - доказать, что его нет. Главная задача «глубинного государства» состоит в том, чтобы никто даже не задавал вопроса о его существовании. Один из долгоиграющих проектов ЦРУ США, выполнявшихся по указанию «глубинного правительства», - спецоперация, получившая название «Пересмешник» (Mockingbird). Ее цель – воздействие на СМИ и моральное уничтожение всех тех авторов, которые попытаются раскрывать правду о «глубинном государстве». Именно благодаря этой операции была создана атмосфера ерничанья вокруг темы «тайных операции глубинного государства». Всякие разговоры и публикации на подобную тему стали называть «теорией заговора», а авторов – не вполне психически здоровыми людьми. Операция началась в 1950-х годах, инициированная Кордом Мейером и Алленом В. Даллесом (еще до того, как последний встал во главе ЦРУ). Организация вовлекала ведущих американских журналистов в сетевую деятельность по внедрению взглядов ЦРУ, основывая студенческие, культурные организации и журналы, используя их в качестве прикрытия. По мере своего развития начиналось вовлечение иностранных СМИ и политических организаций, в дополнение деятельности других подразделений ЦРУ. Об операции «Пересмешник» не было известно даже Конгрессу США. Лишь в 70-е годы прошлого века произошли крупные утечки информации и «народные избранники» начали расследование. В 1976 году был подготовлен доклад по результатам расследования, который признал, что операция проводилась на протяжении более двух десятков лет. Казалось бы, «народные избранники» тогда поставили точку на операции. Однако, как мы видим на примере того, как Трамп и люди из его ближайшего окружения, подвергаются массированным сегодня нападкам со стороны ведущих СМИ Америки, операция ЦРУ продолжается. Под каким названием, нам не известно. Если у этой операции сегодня нет названия, я предложил бы ее назвать «Геббельс». Ведущие американские СМИ решают задачу 100-процентной промывки мозгов (brain washing) всего населения США.

Посмотрите, как упорно ведущие американские СМИ (типа Вашингтон пост и Нью-Йорк таймс) отрицают причастность спецслужб к разрушению зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году. Уже семнадцатый год подряд они твердят одну мантру: «Это теракт, спланированный и исполненный мусульманскими фанатиками с Ближнего Востока». Сегодня ни у кого уже не возникает сомнения, что операция под названием «11 сентября 2001 года» - дело рук «глубинного государства». Эта операция показала, что американские спецслужбы действовали очень скоординировано, что ФБР, ЦРУ и другие секретные ведомства, призванные отвечать за безопасность Америки, полностью перешли на службу «хозяевам денег» и топ-менеджерам «глубинного государства».

Директор ЦРУ Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

В 2016 году Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании несколько раз упомянул термин «глубинное государство». Он обещал своим избирателям, что будет бороться с ним. Но «глубинное государство» само начало активную борьбу с Трампов, поставив задачу не пропустить его в Белый дом. «Глубинное государство» слишком переоценило свои возможности и проиграло этот раунд борьбы. Джордж Сорос, одна из немногих публичных фигур, уполномоченных делать заявления от имени «глубинного государства», объявил Трампу войну. И уже сделал немало для того, чтобы дестабилизировать социально-политическое положение в стране и на волне этой дестабилизации добиться импичмента нового президента или, по крайней мере, полностью парализовать его деятельность. По мнению некоторых экспертов, координатором усилий «глубинного государства» по ослаблению и полной блокировке президента Трампа выступает его предшественник на посту президента США Барак Обама. В отличие от Сороса никаких публичных заявлений он не делает.

Дональд Трамп и его ближайший сподвижник Стив Бэннон (был поначалу главным стратегом президента в Белом доме, но его «задвинули») внесли некоторые уточнения в определение «глубинного государства», данного Майком Лофгреном. Они обратили внимание на то, что важнейшим элементом «глубинного государства» являются специальные службы. Применительно к США это Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности, Финансовая разведка и другие организации, входящие в Разведывательное сообщество США (всего – 17 организаций). Еще в период предвыборной кампании 2016 года было видно, как ведомство под названием ФБР подыгрывало конкуренту Трампа – Хиллари Клинтон. Также после победы Трампа начались сплошные утечки секретной информации из различных организаций Разведывательного сообщества, причем все такие утечки почему-то всегда оказывались своим острием направленными против Трампа или людей из его ближайшего окружения.

Недавно один из лидеров христианских баптистов Франклин Грэм, брат покойного духовника многих президентов США Билли Грэма, рассказал в эфире телеканала Fox News, что в спецслужбах США существует заговор против президента. Как рассказал сам Грэм, речь идет о плане «бескровного свержения» президента США. Для этого, как рассказал Грэм, враги президента готовят почву, используя СМИ, чтобы посеять в умах людей мысли, «что он некомпетентен, что он опасен, вы не можете доверять ему ядерное оружие, он психически неустойчив».

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На днях конгрессмены-республиканцы под руководством главы комитета по разведке нижней палаты парламента Девина Нуньеса заявили о том, что собираются обнародовать аналитическую записку, подготовленную в недрах комитета. В ней они фактически обвиняют ФБР в том, что эта служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за советником кандидата в президенты Трампа, Картером Пейджем. В злоупотреблениях «народные избранники» также считают виновным и Минюст США, которому формально подчиняется спецслужба. Руководство Минюста США выступает категорически против публикации доклада, так как считает, что в этом случае общественности будут раскрыты подробности, касающиеся национальной безопасности и методов агентурной работы. Против публикации доклада категорически выступает и глава ФБР Кристофер Рэй. «Возможность ФБР ознакомиться с документом была ограничена, так как он был получен за сутки до того, как за него проголосовал комитет. Как было сказано после первого ознакомления с документом, мы выражаем серьезную озабоченность по поводу важных упущений, которые существенно влияют на его корректность», - подчеркнул Рэй. Однако публикацию доклада поддерживает президент США Дональд Трамп, и он полон решимости довести дело до его широкого обсуждения в Конгрессе и даже принятия каких-то законодательных мер по недопущению ФБР и Минюстом нарушения американской конституции. Это лишь один фрагмент разворачивающейся войны Трампа с «глубинным государством». Исход ее пока трудно предопределить.

Здесь мне хотелось бы поставить точку на изложении хроники событий, связанных с противостоянием Белого дома и «глубинного государства». Считайте, что все сказанное выше лишь введением в тему, которую я назову «Теневой бюджет Америки». «Глубинное государство» для решения своих амбициозных задач нуждается в надежных людях, технических средствах и конечно же в деньгах.

У законного государства США имеется бюджет, за счет которого функционирует президент и его администрация, правительство с его многочисленными министерствами и ведомствами, Конгресс США (обе палаты), судебная система (вместе с прокуратурой). Мы часто обсуждаем вопросы, относящиеся к федеральному бюджету США. Вопросы налогов, расходов, бюджетного дефицита и способов его закрытия, бюджетного процесса. Вот, в январе в Америке, например, возникла ситуация, которую назвали shutdown. На несколько дней было приостановлено финансирование ряда государственных программ и ряда подразделений федеральных ведомств.

А вот о бюджете глубинного государства мы почти никогда не говорим. Впрочем, не только в России, но даже в Америке далеко не все подозревают о его существовании. Вот об этом бюджете мы и попытаемся с вами порассуждать следующий раз.

Катасонов Валентин