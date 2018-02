О «глубинном государстве» в недрах США

Если попытаться в одной фразе изложить суть политической программы американского президента Дональда Трампа, то можно сказать: «Восстановление американского государства». По его мнению, на протяжении длительного времени происходило разрушение и ослабление американского государства. Причем силы, которые разрушали и ослабляли государство, не были внешними. Они находились (и находятся) внутри Соединенных Штатов и называются «глубинным государством». Внутри американского государства, представленного такими институтами, как президент, Конгресс, правительство, судебная власть, есть еще одно государство. Причем второе («глубинное государство») разъедает и размывает первое. Поэтому без натяжки можно сказать, что важнейшей политической задачей Трампа является борьба с «глубинным государством» вплоть до его уничтожения.

Термин «глубинное государство» сравнительно новый. Но сам феномен «глубинного государства» существует уже давно, просто под другими названиями. В Англии в начале 18 века появилось масонство, которое стали называть «тайной властью». Она сосуществовала и сосуществует вместе с официальной властью не только в Англии, но также во всех странах Западной Европы и США. О масонском характере власти в тех же США свидетельствует очень красноречивая символика на долларовых купюрах. Ядром «тайной власти» являются «хозяева денег», которые создают сеть своих агентов во всех звеньях официальной (легитимной) власти.

А кто такие «хозяева денег»? - Ростовщики, они же банкиры, которые в результате буржуазных революций сумели отнять у королей и князей право на чеканку монеты и завладели монетными дворами. А затем они стали хозяевами «печатных станков» (на смену чеканке монет в Новое время пришла эмиссия бумажных денег). Напомню, что говорил в позапрошлом веке Ротшильд: «Дайте мне право печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие законы пишет». Появились Центральные банки, получившие статус «независимых» институтов, которые стали выстраивать вертикаль своей власти. Большая часть этой вертикали скрыта от глаз непосвященной публики. А для маскировки реальной власти «хозяев денег» народу были предложены парламенты, которые якобы выражали и реализовывали интересы народа. «Народные избранники» для проформы писали и продолжают писать законы, а «хозяева денег» с помощью продукции своего «печатного станка» покупали и покупают «народных избранников», пишущих законы. И диктуют им, какие законы писать.

В Соединенных Штатах Америки подобная теневая, или тайная власть возникла примерно сто лет назад. В конце декабря 1913 года Конгресс США принял закон о Федеральной резервной системе США. Со временем ФРС США стала самым главным Центробанком в мире. Главные акционеры частной корпорации под названием «ФРС» и есть на сегодняшний день настоящие «хозяева денег». Потому что продукцией их «печатного станка» пользуется весь мир. Они и заняты выстраиванием «глубинного государства». Я уже не раз писал, что «хозяева денег» своей высшей и конечной целью ставят завоевание мировой власти. Из «хозяев денег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Возникает вопрос: зачем им нужно «глубинное государство»? Скорее они должны были бы поставить своей целью создание мирового правительства. И мы действительно видим, что строительство такого правительства в полном разгаре, некоторые элементы мирового правительства видны уже невооруженным глазом. Я писал о некоторых таких элементах: Банке международных расчетов (БМР) в Цюрихе, Бильдербергском клубе, Джексон Хоуле (ежегодные встречи руководителей Центробанков разных стран мира), «Группе 30» (G-30) и т.д.

Мой ответ таков: процессы укрепления «глубинного государства» и строительства наднационального правительства идут параллельно, они друг друга подпитывают. Без разрушения национальных государств создание полноценного мирового правительства невозможно. Поэтому главная цель «глубинного государства» - расшатывание, ослабление и, в конечном счете, уничтожение законного государства. «Хозяева денег» выстраивают вертикаль власти и сверху, и снизу.

