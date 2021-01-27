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О главном за 35 минут: Песков раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
27 января 2021, 15:55 • 129 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях телефонного разговора Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. 35-минутный разговор шёл по главным темам, а не только о продлении ДСНВ-3.
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена продолжались "чуть больше 35 минут". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он же уточнил, что звонок был с американской стороны, однако инициатива о проведении подобных переговоров между главами государств исходила от Москвы.
Говорили Путин и Байден о главных, актуальных на сегодня вопросах. Лидеры обсудили решение о продлении ДСНВ-3.
"Эксперты работу финализировали, главы государств подтвердили эту договорённость", - отметил Песков.
Раскрыл Песков и другие детали телефонного разговора двух лидеров. Так, Байден поднял тему Алексея Навального. А кроме того, выяснилось, что по Украине у Кремля и Белого дома есть существенные разногласия.
А вот возможность личной встречи Путин и Байден пока не обсуждали.
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