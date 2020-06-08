О газе и предательстве: Лондон против Берлина

Член парламента Британии Даниэл Кавчински вменил в вину Германии сотрудничество с Россией по проекту "Северный поток-2", видимо, пытаясь нарастить собственный вес и увеличить значение своей страны. Момент выбран подходящий. США намерены принять новый закон о санкциях в отношении участников строительства газопровода. Лондону, оказавшемуся на периферии глобальной политики после Brexit, нужно старательно демонстрировать свою активность. А то совсем перестанут считаться.

Господин Кавчински ранее уже обсуждал с премьером Борисом Джонсоном возможность "наказать" Москву. Однако в тот раз ничего не получилось. Великобритания находилась в процессе выхода из ЕС, и ей было не до того. Да и формальности мешали. Тем не менее, член британского парламента не теряет надежды и пафосно заявляет о единстве в рамках НАТО и необходимости поддержки американской санкционной политики. Задача максимум – остановить проект, поставить на нем крест. Более того, Дэниел Кавчински почему-то считает, что вполне способен это сделать и сам теперь уже самостоятельный Лондон. Попутно он рискует нажить недоброжелателей в Германии.

Депутат обвиняет суверенную страну в том, что она лишь на бумаге привержена идее единства западного мира. А на деле подпала под влияние Москвы. Стала от нее зависимой в энергетике. Господин Кавчински явно недоговаривает и жонглирует фактами. Газ в Германию, как и в остальную Европу, поступает от разных поставщиков. И ни от одного из них зависимости у покупателей нет. В Берлине, кстати, неоднократно подчеркивали, что "Северный поток-2" – сугубо коммерческий, взаимовыгодный проект. Такой же позиции придерживаются в Москве. Никакой политики, никакой зависимости друг от друга, только бизнес. Впрочем, аргументы такого рода очевидны не для всех. А многие их сознательно не замечают.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik