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О фрагментации западного военного блока

30 сентября 2021, 12:50  •  21 • В мире
Избавиться от вассалитета по отношению к Америке Европа не может
Как пишут греческие издания, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение, которое предусматривает «прямую военную помощь Греции со стороны Франции и наоборот в случае нападения третьей страны, даже если эта страна находится в пределах их союзов (как, например, Турция, которая является членом НАТО)».
Греция получит от Франции «в рекордные сроки» боевые фрегаты 3+1 Belhara с полным оснащением средств ПВО и противолодочной борьбы и способностью сбивать воздушные цели на очень больших расстояниях. Фрегаты будут совместимы с истребителями французского производства Rafale, которые ранее Греция закупила у Франции.
Совместные учения Греции и Франции в Средиземном море
Греческие СМИ взахлеб расхваливают сделку, но обходят стороной вопрос о том, что соглашение это беспрецедентно: ведь есть Североатлантический союз (НАТО), а его членами являются и Франция, и Греция, и Турция, и США. В рамках это Союза всем входящим в него странам вроде бы обеспечена военная поддержка.
Так, значит, поддержка всё-таки не обеспечена? И после создания «отдельного» англосаксонского военного блока AUKUS это очевидно для всех? Включая греков, которые на ножах с турками?
Макрон после подписания соглашения с Грецией подчеркнул, что это оно представляет собой «первый смелый шаг к европейской стратегической автономии» в ту пору, когда США заняты противостоянием с Китаем.
О том же говорит и Мицотакис: «Я твердо верю в абсолютную необходимость стратегической автономии Европы. Недавние события ясно продемонстрировали, что мы должны быть готовы и способны делать больше как европейцы в одиночку».
«Недавние события» – это и есть образование межконтинентального англосаксонского блока, поставившее США, Великобританию и Австралию особняком в западном сообществе.
Как пишет греческая газета Vima, цитирующая Мицотакиса, «необходимо немедленно защитить в военном отношении Грецию, которая отдала предпочтение французским фрегатам перед американскими».
Греки закупят у Франции боевые самолеты
«Двустороннее соглашение имеет чисто европейское измерение, поскольку оно является принятием доктрины стратегической автономии Европейского союза двумя странами и является важным шагом в этом направлении», – добавляет греческая Katimerini. И Париж, и Афины при этом заверяют, что «соглашение о стратегическом партнерстве между Грецией и Францией… полностью скоординировано с ЕС и НАТО».
Так ли? Ведь трещина намечается уже и внутри «европейского измерения»: если Макрон говорит, что укрепление партнерства с Грецией «находится в полном соответствии с нашими обязательствами перед ЕС и НАТО», то Мицотакис ему некоторым образом возражает: «Наши две страны создали очень мощный альянс, который выходит за рамки наших взаимных обязательств».
Думается, последнее ближе к истине: французско-греческий альянс выходит за пределы «взаимных обязательств», связывающих государства-члены НАТО. Связь по линии этих обязательств стала ненадёжной. Le Mond отмечает, что соглашение с Афинами – своего рода «утешительный приз» для Парижа; соглашение заключено «после расторжения огромного контракта на подводные лодки на 55 миллиардов евро с Австралией, которая предпочла выбрать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством».
А что такое вообще «стратегическая автономия Европейского союза», если Европа усеяна американскими военными базам и служит хранилищем тактического ядерного оружия США? Позиции государств Европы, членов НАТО и ЕС все больше расходятся. Они расходятся в отношении оценки надёжности американского «ядерного зонтика»; по линии дрейфа Восточной Европы в сторону от «единой европейской семьи», где доминируют Германия и Франция; по отношению к покупкам российского газа; по степени терпимости к вторжению в Европу инокультурных мигрантов.
Расхождений очень много, и немецкая Handelsblatt тревожится: «Европа является кризисным континентом… Она сейчас очень хрупкое образование, ей грозит раскол… В таком состоянии Европа просто не может позволить себе порвать с Америкой, каким бы трудным и унизительным это ни было».
Не может позволить себе и не позволит. Унижения стерпит, демонстрации будет устраивать (как Макрон и Мицотакис), но, пока в Европе и мире не сложится принципиально новое соотношение сил, избавиться от вассального положения по отношению к Америке Европа не сможет.
Заглавное фото: REUTERS/Ludovic Marin/Pool
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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