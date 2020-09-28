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О Европе придётся забыть: Пушков оставил Лукашенко единственный "вектор"
28 сентября 2020, 12:55 • 119 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал взаимный обмен мнениями между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу отставки. Политик отметил, что о "многовекторности" Минску стоит забыть, и оставил Лукашенко единственный "вектор" - в направлении России. А вот о европейском направлении теперь Минску можно не мечтать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа стали выходить "жёлтые жилеты". Так белорусский лидер отреагировал на дерзкое предложение француза уйти в отставку.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление и того и другого, указав на важную разницу протестных событий, которые происходят в Белоруссии и во Франции.
"Разница в том, что "жёлтые жилеты" президентству Макрона не угрожали и не угрожают, - отметил политик в своём авторском Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ". - В Белоруссии ситуация иная".
По словам российского сенатора, "логика Макрона нам не близка, но политически понятна". Как считает Пушков, французский лидер через подобный призыв лишь "хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме", а также "напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе".
А вот надежду Минска на "многовекторность" внешней политики, по признанию Пушкова, ему понять трудно. Сенатор справедливо обратил внимание на то, что с Запада Лукашенко сейчас слышит только одно сплошное "нет".
"А после того как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", - высказался Пушков.
То есть, по сути, о европейском направлении теперь Минску и мечтать не стоит, проще забыть. При этом Пушков чётко указал Лукашенко единственно возможный для Белоруссии "вектор" - в сторону России.
"Нет у него (Лукашенко. - Ред.) другого вектора, кроме Союзного государства", - резюмировал Пушков.
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