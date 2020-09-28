О Европе придётся забыть: Пушков оставил Лукашенко единственный "вектор"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа стали выходить "жёлтые жилеты". Так белорусский лидер отреагировал на дерзкое предложение француза уйти в отставку.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление и того и другого, указав на важную разницу протестных событий, которые происходят в Белоруссии и во Франции.

"Разница в том, что "жёлтые жилеты" президентству Макрона не угрожали и не угрожают, - отметил политик в своём авторском Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ". - В Белоруссии ситуация иная".

По словам российского сенатора, "логика Макрона нам не близка, но политически понятна". Как считает Пушков, французский лидер через подобный призыв лишь "хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме", а также "напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе".

А вот надежду Минска на "многовекторность" внешней политики, по признанию Пушкова, ему понять трудно. Сенатор справедливо обратил внимание на то, что с Запада Лукашенко сейчас слышит только одно сплошное "нет".

"А после того как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", - высказался Пушков.

То есть, по сути, о европейском направлении теперь Минску и мечтать не стоит, проще забыть. При этом Пушков чётко указал Лукашенко единственно возможный для Белоруссии "вектор" - в сторону России.

"Нет у него (Лукашенко. - Ред.) другого вектора, кроме Союзного государства", - резюмировал Пушков.