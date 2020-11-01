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О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
01 ноября 2020, 08:15 • 144 • Украина
Европейский уровень жизни, о котором грезили активисты «Евромайдана», так и остался недостижим для украинцев. Уже через четыре года после «революции гидности» ВВП страны в долларовом эквиваленте упал на 38%. Причем «крутое пике» украинской экономике продолжается.
Издание «Гордон» отмечает, что о Европе уже можно даже не мечтать. Сделать из Украины Францию или Германию не получится даже через несколько поколений. Сегодня сверхзадачей является догнать по уровню жизни и экономики Белоруссию и Россию.
Украинская деградация
Если посмотреть на отчеты Киева, то официально ВВП «Незалежной» растет. Но незначительный рост наблюдается только если считать в национальной валюте, которая просела от 8,1 гривен за доллар в 2013 году до 28,44 в 2020. В долларовом эквиваленте ВВП на душу населения и по покупательской способности неуклонно падает. Несмотря на то, что радикальные и русофобские настроения все еще очень сильны в Киеве, часть экономистов и политиков отлично понимают, что даже до уровня «неразвитой и обедневшей» России, Украине очень далеко.
Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам нужно минимум 40 лет. Для нас сверхзадача – догнать Белоруссию или Россию, у которой ВВП в три раза больше, чем у нас- отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Согласно прогнозам украинского правительства, ВВП страны в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк отмечает, что экономика «Незалежной» упадет на 3,5%.
Разрушенное производство
Выбраться из кризиса и достичь «домайданного» уровня в экономике быстро не получится. Даже при самом благоприятном сценарии, в котором коррупция исчезает в одно мгновение, а иностранные инвестиции начнут поступать в страну полноценным потоком, понадобятся десятилетия, чтобы выйти на приемлемый экономический уровень. Например, чтобы из экспортера водорослей превратиться в поставщика товаров с высокой добавленной стоимостью, Южной Корее понадобилось 40 лет.
Нам понадобилось 30 лет, чтобы пройти этот путь в обратном направлении- признает Гетманцев.
После 2014 года на Украине закрылись десятки огромных промышленных предприятий: ракетно-космический «Южмаш», концерн «Антонов», Николаевский судостроительный завод, Кременчугский сталелитейный завод, машиностроительный комплекс «Азовмаш», Кременчугский автосборочный завод, Одесский припортовый завод и многие другие. Очевидно, что о столь любимой Европе можно забыть. Украинцы уже начали мечтать о российском уровне жизни. Но с разрушенной производственной базой у Киева практически нет шансов догнать Москву и Минск.
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