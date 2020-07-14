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О единстве русского мира на примере внуков Мстислава Удатного

14 июля 2020, 06:00  •  51 • Аналитика

К сожалению, в ходе многочисленных дискуссий о единстве русского мира я ни разу не слышал о приводимом ниже факте, а именно: князь новгородский и владимиро-суздальский Александр Ярославич Невский и князь галицкий и волынский Лев Данилович (тот самый, чьим именем назван город Львов) — двоюродные братья: их дед, князь новгородский и галицкий Мстислав Удатный, — отец их матерей, Феодосии Мстиславны и Анны Мстиславны соответственно. Я назвал Александра Ярославича первым потому, что он был 1220 года рождения, а Лев Данилович — 1228-го. Интересно отметить, что Александр Невский с 1248 г. являлся последним титулованным Великим князем Киевским, но сам он в Киеве никогда не бывал и киевскими делами не занимался.



Для выявления родственных и наследственных связей целесообразно проследить генеалогию Мстислава Удатного и его знаменитых внуков несколько глубже. Сам Мстислав Удатный по отцовской линии:
— сын Мстислава Ростиславича Храброго, князя смоленского и новгородского, внук Ростислава Мстиславича, князя смоленского, новгородского и киевского;
— правнук Мстислава Владимировича Великого, князя новгородского, ростовского и киевского;
— праправнук Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, черниговского, переяславского и киевского;
— прапраправнук Всеволода Ярославича, князя переяславского, черниговского и киевского;
— прапрапраправнук Ярослава Владимировича Мудрого, последнего правителя единой Киевской Руси.

Мать Мстислава Удатного, Феодосия Глебовна:
— дочь Глеба Ростиславича, князя рязанского;
— внучка Ростислава Ярославича, князя пронского, рязанского и муромского;
— правнучка Ярослава Святославича, князя муромского и черниговского;
— праправнучка князя Святослава Ярославича, князя волынского, черниговского и киевского;
— прапраправнучка упомянутого выше Ярослава Мудрого.

Женился Мстислав на крещеной дочери половецкого хана Марии Котяновне. Таким образом, Александр Невский и Лев Галицкий на четверть были половцами.

Александр Невский по отцовской линии:
— сын Ярослава Всеволодовича, князя переяславского, переяславль-залесского, новгородского, киевского и владимиро-суздальского;
— внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, князя киевского, переяславль-залесского и владимиро-суздальского;
— правнук Юрия Владимировича Долгорукого, князя ростово-суздальского и киевского;
— праправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.

Лев Галицкий по отцовской линии:
— сын Даниила Романовича, князя галицкого, волынского и киевского;
— внук Романа Мстиславича, князя новгородского, волынского, галицкого и киевского;
— правнук Мстислава Изяславича, князя переяславского, волынского и киевского;
— праправнук Изяслава Мстиславича, князя курского, полоцкого и переяславского;
— прапраправнук упомянутого выше Мстислава Великого;
— прапрапраправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.

Таким образом, Александр и Лев — двоюродные братья по матерям, а по отцам они четвероюродные дед и внук соответственно.

От Александра Невского происходят князья Московского княжества.

От Льва Галицкого происходят единые князья Галицко-Волынского княжества, правившие до 1325 г., когда их сменила сначала польская династия Пястов, а с 1340 г. — литовская династия Гедиминовичей. Само княжество прекратило свое существование в 1392 г. в результате его раздела между Польшей (Галиция) и Литвой (Волынь). В 1452 г. Волынь также была включена в состав Польши.
Павел Густерин

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