О единстве русского мира на примере внуков Мстислава Удатного • 51 • Аналитика

К сожалению, в ходе многочисленных дискуссий о единстве русского мира я ни разу не слышал о приводимом ниже факте, а именно: князь новгородский и владимиро-суздальский Александр Ярославич Невский и князь галицкий и волынский Лев Данилович (тот самый, чьим именем назван город Львов) — двоюродные братья: их дед, князь новгородский и галицкий Мстислав Удатный, — отец их матерей, Феодосии Мстиславны и Анны Мстиславны соответственно. Я назвал Александра Ярославича первым потому, что он был 1220 года рождения, а Лев Данилович — 1228-го. Интересно отметить, что Александр Невский с 1248 г. являлся последним титулованным Великим князем Киевским, но сам он в Киеве никогда не бывал и киевскими делами не занимался.





Для выявления родственных и наследственных связей целесообразно проследить генеалогию Мстислава Удатного и его знаменитых внуков несколько глубже. Сам Мстислав Удатный по отцовской линии:

— сын Мстислава Ростиславича Храброго, князя смоленского и новгородского, внук Ростислава Мстиславича, князя смоленского, новгородского и киевского;

— правнук Мстислава Владимировича Великого, князя новгородского, ростовского и киевского;

— праправнук Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, черниговского, переяславского и киевского;

— прапраправнук Всеволода Ярославича, князя переяславского, черниговского и киевского;

— прапрапраправнук Ярослава Владимировича Мудрого, последнего правителя единой Киевской Руси.



Мать Мстислава Удатного, Феодосия Глебовна:

— дочь Глеба Ростиславича, князя рязанского;

— внучка Ростислава Ярославича, князя пронского, рязанского и муромского;

— правнучка Ярослава Святославича, князя муромского и черниговского;

— праправнучка князя Святослава Ярославича, князя волынского, черниговского и киевского;

— прапраправнучка упомянутого выше Ярослава Мудрого.



Женился Мстислав на крещеной дочери половецкого хана Марии Котяновне. Таким образом, Александр Невский и Лев Галицкий на четверть были половцами.



Александр Невский по отцовской линии:

— сын Ярослава Всеволодовича, князя переяславского, переяславль-залесского, новгородского, киевского и владимиро-суздальского;

— внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, князя киевского, переяславль-залесского и владимиро-суздальского;

— правнук Юрия Владимировича Долгорукого, князя ростово-суздальского и киевского;

— праправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.



Лев Галицкий по отцовской линии:

— сын Даниила Романовича, князя галицкого, волынского и киевского;

— внук Романа Мстиславича, князя новгородского, волынского, галицкого и киевского;

— правнук Мстислава Изяславича, князя переяславского, волынского и киевского;

— праправнук Изяслава Мстиславича, князя курского, полоцкого и переяславского;

— прапраправнук упомянутого выше Мстислава Великого;

— прапрапраправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.



Таким образом, Александр и Лев — двоюродные братья по матерям, а по отцам они четвероюродные дед и внук соответственно.



От Александра Невского происходят князья Московского княжества.



От Льва Галицкого происходят единые князья Галицко-Волынского княжества, правившие до 1325 г., когда их сменила сначала польская династия Пястов, а с 1340 г. — литовская династия Гедиминовичей. Само княжество прекратило свое существование в 1392 г. в результате его раздела между Польшей (Галиция) и Литвой (Волынь). В 1452 г. Волынь также была включена в состав Польши. К сожалению, в ходе многочисленных дискуссий о единстве русского мира я ни разу не слышал о приводимом ниже факте, а именно: князь новгородский и владимиро-суздальский Александр Ярославич Невский и князь галицкий и волынский Лев Данилович (тот самый, чьим именем назван город Львов) — двоюродные братья: их дед, князь новгородский и галицкий Мстислав Удатный, — отец их матерей, Феодосии Мстиславны и Анны Мстиславны соответственно. Я назвал Александра Ярославича первым потому, что он был 1220 года рождения, а Лев Данилович — 1228-го. Интересно отметить, что Александр Невский с 1248 г. являлся последним титулованным Великим князем Киевским, но сам он в Киеве никогда не бывал и киевскими делами не занимался.Для выявления родственных и наследственных связей целесообразно проследить генеалогию Мстислава Удатного и его знаменитых внуков несколько глубже. Сам Мстислав Удатный по отцовской линии:— сын Мстислава Ростиславича Храброго, князя смоленского и новгородского, внук Ростислава Мстиславича, князя смоленского, новгородского и киевского;— правнук Мстислава Владимировича Великого, князя новгородского, ростовского и киевского;— праправнук Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, черниговского, переяславского и киевского;— прапраправнук Всеволода Ярославича, князя переяславского, черниговского и киевского;— прапрапраправнук Ярослава Владимировича Мудрого, последнего правителя единой Киевской Руси.Мать Мстислава Удатного, Феодосия Глебовна:— дочь Глеба Ростиславича, князя рязанского;— внучка Ростислава Ярославича, князя пронского, рязанского и муромского;— правнучка Ярослава Святославича, князя муромского и черниговского;— праправнучка князя Святослава Ярославича, князя волынского, черниговского и киевского;— прапраправнучка упомянутого выше Ярослава Мудрого.Женился Мстислав на крещеной дочери половецкого хана Марии Котяновне. Таким образом, Александр Невский и Лев Галицкий на четверть были половцами.Александр Невский по отцовской линии:— сын Ярослава Всеволодовича, князя переяславского, переяславль-залесского, новгородского, киевского и владимиро-суздальского;— внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, князя киевского, переяславль-залесского и владимиро-суздальского;— правнук Юрия Владимировича Долгорукого, князя ростово-суздальского и киевского;— праправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.Лев Галицкий по отцовской линии:— сын Даниила Романовича, князя галицкого, волынского и киевского;— внук Романа Мстиславича, князя новгородского, волынского, галицкого и киевского;— правнук Мстислава Изяславича, князя переяславского, волынского и киевского;— праправнук Изяслава Мстиславича, князя курского, полоцкого и переяславского;— прапраправнук упомянутого выше Мстислава Великого;— прапрапраправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.Таким образом, Александр и Лев — двоюродные братья по матерям, а по отцам они четвероюродные дед и внук соответственно.От Александра Невского происходят князья Московского княжества.От Льва Галицкого происходят единые князья Галицко-Волынского княжества, правившие до 1325 г., когда их сменила сначала польская династия Пястов, а с 1340 г. — литовская династия Гедиминовичей. Само княжество прекратило свое существование в 1392 г. в результате его раздела между Польшей (Галиция) и Литвой (Волынь). В 1452 г. Волынь также была включена в состав Польши. Павел Густерин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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