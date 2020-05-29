О «дохлой лошади» и «знатном нефтянике» по фамилии Чубайс • 71 • Аналитика

Фото: kremlin.ru



Нефтянка, сэр!

Слияние бизнеса с властью в России превысило все известные в истории примеры, только простому народу от этого, по всему судя, ни холодно ни жарко. На многие годы вперёд Россия подсела на нефтяную, точнее, нефтегазовую иглу, а разговоры о необходимости слезть с неё давно стали общим местом. Тем не менее, сегодня, оказывается, самое время возобновить их.



Помимо пандемии коронавируса, это подсказывает и долгосрочный откат цен на нефтяном рынке, связанный не только со стагнацией мировой экономики, но и с ценовой войной России и Саудовской Аравии. Складывается впечатление, что эту войну лишь немного притормозило соглашение ОПЕК со всеми возможными плюсами.



Кто первым возобновил дискуссию, уже не вспомнить, но первым, на кого обратили внимание СМИ, оказался, разумеется, Анатолий Борисович. Для российской нефтяной отрасли «приватизатор всея Руси» — человек совсем не посторонний. Это именно он в середине 90-х годов на посту главы Госкомимущества расписал по олигархам нефтяные закрома родины.



Не обошлось, правда, без небольшого прокола, когда крайне привлекательную компанию ЮКОС увела из-под носа у конкурентов молодая бизнес-империя Михаила Ходорковского. С «Газпромом» номер с залоговыми аукционами тогда не удался, но кому теперь легче от того, что естественная газовая монополия до сих пор формально числится за державой. «Роснефть» тоже вроде бы вернулась под государево крыло, да ещё с пополнением от беглых и бывших олигархов.



Кто же на самом деле правит бал в этих бизнес-монстрах, объяснять никому не надо, причём не только в нашей стране. В целом всё в современной России, точнее, почти всё, сложилось по Чубайсу. И вот теперь именно он эффектно сравнивает мировой нефтяной рынок с дохлой лошадью из известной ковбойской поговорки. Он же уверенно заявляет, что для нефтяного рынка обвал цен стал «набатным колоколом».



Как видно, не просто так бывший всесильный вице-премьер и реформатор электроэнергетики в итоге удалился в сверхтехнологичное «Роснано». Там просто гораздо удобнее вести себя а-ля Билл Гейтс и вещать о проблемах технически устаревших отраслей. Ему ли в «Роснано», которая ровным счётом не сделала ничего стоящего для технологического рывка России, не знать, что такое технологическая отсталость!



Тем более что Россия как-то и без «Роснано» вдруг вырвалась в топ-лист стран по уровню цифровизации экономики и сетевого охвата населения. Чубайс не сомневается: «Если лошадь сдохла, надо с неё слезать». Словно в российской нефтянке не работают сотни тысяч сотрудников, высококвалифицированных, между прочим. И словно эта нефтянка уже сегодня ничего, кроме убытков, стране не приносит.



Вот так же когда-то популярные у демократически настроенной публики «яблочники» и всякие разные примкнувшие к ним убеждали нас, что обновлённой России не нужен атом, не нужен космос, да вообще ничего не нужно из того, что дорого обходится. Где сейчас «Яблоко» и где сейчас наши космическая и атомная отрасли?



Соратники и наследники Григория Явлинского разбежались по разным политическим углам, самого же «Я», по большому счёту, не слышно и не видно. А вот Роскосмос и уж тем более Росатом теперь самые что ни на есть локомотивы экономики России 2.0, или, если хотите, — 5G. И исправно обеспечивают заказами среди прочих даже и чубайсовское «Роснано».



Нет, наш экс-приватизатор и экс-реформатор не требует, к примеру, закрыть Западно-Сибирское нефтяное месторождение, зато жёстко требует принимать решение по стратегии…



Россия на игле

Однако шутки в сторону. Слезая с нефтяной иглы, причём как можно раньше, Россия, конечно, здорово может потерять в доходах, но вложения в несырьевые отрасли уже показали свою более высокую эффективность. В том числе и при вложениях через «Роснано», сколько бы ни откусывали там для себя подчинённые Анатолия Борисовича.



Другое дело, что и это не гарантирует прорыва. В современном мире вообще никто ничего и никому не гарантирует. Но приоритеты менять действительно надо. Тут с Чубайсом не поспоришь. Не случайно его так оперативно поддержал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.



Кудрин в лучшие годы Чубайса был скромным клерком в администрации президента Ельцина, но быстро выбился наверх, и теперь он — ещё один из когорты либерал-бюрократов. Именно так метко, по-старинке, назвал нынешнюю деловую элиту кто-то из оппозиционеров. Новый, а теперь уже старый, даже очень старый президент, кажется, нашёл для Кудрина то самое место, где от него пользы хотя бы чуть больше, чем вреда.





Алексей Кудрин, как и Анатолий Чубайс, тоже считает, что слезать с иглы в принудительном порядке нет смысла. Кто же в здравом уме откажется от многомиллиардных доходов! Но и всерьёз менять подход к отрасли в плане налогообложения и контроля со стороны государства тоже почему-то не предлагает.



А что предлагает? В принципе ничего особенного – для начала перенести ренту с нефтяной отрасли, от которой такой отдачи, как в два последних десятилетия, ждать уже всё равно не приходится. Куда перенести? В сферу новых технологических решений, в цифру и инновации, но с оговоркой. Делать это можно только в том случае, если Россия сумеет опередить в этом другие страны.



Пока, как надо понимать Алексея Леонидовича, ещё не опередила. И ренту всерьёз брать просто не с чего. О государственных вложениях в НИОКР, которые у нас не идут ни в какое сравнение ни с США, ни с Китаем, Кудрин даже не вспомнил, быть может, потому, что и не знает.



Зато по поводу инноваций руководитель главного контрольного органа страны говорит весьма пространно, но настолько безадресно, что аж скулы сводит. Чего стоит хотя бы вот такой пассаж:



«…внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде. За последние годы разговоры про поддержку частной инициативы превратились в ритуал, однако реального разворота лицом к бизнесу не происходит».

Ну а дальше в издании, которое считает себя чуть ли не самым деловым в России, идёт то самое, ритуальное:



«Это сейчас нужно делать без промедления, и не только в рамках антикризисной политики: на горизонте ближайших трёх-четырех лет мы должны показать реальные результаты по этому направлению».

Так и тянет съязвить: должны, да не обязаны. А можно и ещё честнее: любой каприз за ваши деньги. Или вы, г-н Кудрин даже на посту главы СП РФ всё ещё ждёте технологического прорыва, когда контролируемые вами структуры вкладывают в настоящие технологии сущие копейки?



То же «Роснано» г-на Чубайса уже продемонстрировало всё своё мастерство по части освоения бюджетных миллиардов и свою полную несостоятельность в плане реальной отдачи. Благо ещё у строгих заказчиков из тех же атомной или космической отраслей не очень-то забалуешь. Тем и приходится обходиться нашим самым наукоёмким отраслям.



О медицине в свете последних событий лучше умолчим. Там самая инновационная разработка – это намордник. Между тем в данный конкретный момент частные инновации с госвложениями потягаться не могут по определению. Размах не тот. Но с властных высот того и жди, как скажут своё сакраментальное: «Денег нет».



Придётся, похоже, опять надеяться на энтузиазм старых научных кадров и юных программистов-хакеров, готовых, как и прежде, без всякой поддержки сверху продвигать и робототехнику, и 5G вкупе с экологическими новациями, и альтернативную энергетику с разработкой уникальных материалов, хоть полимерных и металлических, хоть композитных. Слияние бизнеса с властью в России превысило все известные в истории примеры, только простому народу от этого, по всему судя, ни холодно ни жарко. На многие годы вперёд Россия подсела на нефтяную, точнее, нефтегазовую иглу, а разговоры о необходимости слезть с неё давно стали общим местом. Тем не менее, сегодня, оказывается, самое время возобновить их.Помимо пандемии коронавируса, это подсказывает и долгосрочный откат цен на нефтяном рынке, связанный не только со стагнацией мировой экономики, но и с ценовой войной России и Саудовской Аравии. Складывается впечатление, что эту войну лишь немного притормозило соглашение ОПЕК со всеми возможными плюсами.Кто первым возобновил дискуссию, уже не вспомнить, но первым, на кого обратили внимание СМИ, оказался, разумеется, Анатолий Борисович. Для российской нефтяной отрасли «приватизатор всея Руси» — человек совсем не посторонний. Это именно он в середине 90-х годов на посту главы Госкомимущества расписал по олигархам нефтяные закрома родины.Не обошлось, правда, без небольшого прокола, когда крайне привлекательную компанию ЮКОС увела из-под носа у конкурентов молодая бизнес-империя Михаила Ходорковского. С «Газпромом» номер с залоговыми аукционами тогда не удался, но кому теперь легче от того, что естественная газовая монополия до сих пор формально числится за державой. «Роснефть» тоже вроде бы вернулась под государево крыло, да ещё с пополнением от беглых и бывших олигархов.Кто же на самом деле правит бал в этих бизнес-монстрах, объяснять никому не надо, причём не только в нашей стране. В целом всё в современной России, точнее, почти всё, сложилось по Чубайсу. И вот теперь именно он эффектно сравнивает мировой нефтяной рынок с дохлой лошадью из известной ковбойской поговорки. Он же уверенно заявляет, что для нефтяного рынка обвал цен стал «набатным колоколом».Как видно, не просто так бывший всесильный вице-премьер и реформатор электроэнергетики в итоге удалился в сверхтехнологичное «Роснано». Там просто гораздо удобнее вести себя а-ля Билл Гейтс и вещать о проблемах технически устаревших отраслей. Ему ли в «Роснано», которая ровным счётом не сделала ничего стоящего для технологического рывка России, не знать, что такое технологическая отсталость!Тем более что Россия как-то и без «Роснано» вдруг вырвалась в топ-лист стран по уровню цифровизации экономики и сетевого охвата населения. Чубайс не сомневается: «Если лошадь сдохла, надо с неё слезать». Словно в российской нефтянке не работают сотни тысяч сотрудников, высококвалифицированных, между прочим. И словно эта нефтянка уже сегодня ничего, кроме убытков, стране не приносит.Вот так же когда-то популярные у демократически настроенной публики «яблочники» и всякие разные примкнувшие к ним убеждали нас, что обновлённой России не нужен атом, не нужен космос, да вообще ничего не нужно из того, что дорого обходится. Где сейчас «Яблоко» и где сейчас наши космическая и атомная отрасли?Соратники и наследники Григория Явлинского разбежались по разным политическим углам, самого же «Я», по большому счёту, не слышно и не видно. А вот Роскосмос и уж тем более Росатом теперь самые что ни на есть локомотивы экономики России 2.0, или, если хотите, — 5G. И исправно обеспечивают заказами среди прочих даже и чубайсовское «Роснано».Нет, наш экс-приватизатор и экс-реформатор не требует, к примеру, закрыть Западно-Сибирское нефтяное месторождение, зато жёстко требует принимать решение по стратегии…Однако шутки в сторону. Слезая с нефтяной иглы, причём как можно раньше, Россия, конечно, здорово может потерять в доходах, но вложения в несырьевые отрасли уже показали свою более высокую эффективность. В том числе и при вложениях через «Роснано», сколько бы ни откусывали там для себя подчинённые Анатолия Борисовича.Другое дело, что и это не гарантирует прорыва. В современном мире вообще никто ничего и никому не гарантирует. Но приоритеты менять действительно надо. Тут с Чубайсом не поспоришь. Не случайно его так оперативно поддержал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.Кудрин в лучшие годы Чубайса был скромным клерком в администрации президента Ельцина, но быстро выбился наверх, и теперь он — ещё один из когорты либерал-бюрократов. Именно так метко, по-старинке, назвал нынешнюю деловую элиту кто-то из оппозиционеров. Новый, а теперь уже старый, даже очень старый президент, кажется, нашёл для Кудрина то самое место, где от него пользы хотя бы чуть больше, чем вреда.Алексей Кудрин, как и Анатолий Чубайс, тоже считает, что слезать с иглы в принудительном порядке нет смысла. Кто же в здравом уме откажется от многомиллиардных доходов! Но и всерьёз менять подход к отрасли в плане налогообложения и контроля со стороны государства тоже почему-то не предлагает.А что предлагает? В принципе ничего особенного – для начала перенести ренту с нефтяной отрасли, от которой такой отдачи, как в два последних десятилетия, ждать уже всё равно не приходится. Куда перенести? В сферу новых технологических решений, в цифру и инновации, но с оговоркой. Делать это можно только в том случае, если Россия сумеет опередить в этом другие страны.Пока, как надо понимать Алексея Леонидовича, ещё не опередила. И ренту всерьёз брать просто не с чего. О государственных вложениях в НИОКР, которые у нас не идут ни в какое сравнение ни с США, ни с Китаем, Кудрин даже не вспомнил, быть может, потому, что и не знает.Зато по поводу инноваций руководитель главного контрольного органа страны говорит весьма пространно, но настолько безадресно, что аж скулы сводит. Чего стоит хотя бы вот такой пассаж:Ну а дальше в издании, которое считает себя чуть ли не самым деловым в России, идёт то самое, ритуальное:Так и тянет съязвить: должны, да не обязаны. А можно и ещё честнее: любой каприз за ваши деньги. Или вы, г-н Кудрин даже на посту главы СП РФ всё ещё ждёте технологического прорыва, когда контролируемые вами структуры вкладывают в настоящие технологии сущие копейки?То же «Роснано» г-на Чубайса уже продемонстрировало всё своё мастерство по части освоения бюджетных миллиардов и свою полную несостоятельность в плане реальной отдачи. Благо ещё у строгих заказчиков из тех же атомной или космической отраслей не очень-то забалуешь. Тем и приходится обходиться нашим самым наукоёмким отраслям.О медицине в свете последних событий лучше умолчим. Там самая инновационная разработка – это намордник. Между тем в данный конкретный момент частные инновации с госвложениями потягаться не могут по определению. Размах не тот. Но с властных высот того и жди, как скажут своё сакраментальное: «Денег нет».Придётся, похоже, опять надеяться на энтузиазм старых научных кадров и юных программистов-хакеров, готовых, как и прежде, без всякой поддержки сверху продвигать и робототехнику, и 5G вкупе с экологическими новациями, и альтернативную энергетику с разработкой уникальных материалов, хоть полимерных и металлических, хоть композитных. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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