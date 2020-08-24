О «дне» независимости не чокаясь

На Украине сегодня торжественный день: страна по всей контролируемой площади тщательно укутана желто-голубыми флагами.У «патриотов» приподнятое настроение, руководство готовится произносить пафосные речи. Они будут исполнены лжи более, чем речи политиков перед выборами. Потому что будут посвящены Дню независимости Украины.Однако по довольно распространенному мнению, сегодня самое время вспомнить о дне независимости. Так поступил известный украинский журналист из Харькова Алексей Романов.«О дне независимости. От слова "дно". За годы независимости реальный ВВП Украины сократился на 35%. Это наихудший результат в мире за последние четверть века. По данным Всемирного банка. Из 166 стран, где ведется статистика, ВВП снизился только в пяти случаях. Украина в этом скорбном списке неудачников опередила не только Молдову (там падение ВВП - 29%), Грузию (-15,4%), но даже Зимбабве (-2,3%) и Центральноафриканскую Республику (-0,94%). И это не "путинская пропаганда". Это сведения вполне замайданного "Зеркала недели". Данные за 2015 год. Сами понимаете, что с тех пор все стало намного... лучше, ага. Здобулы! Первое место в мире! Правда, с конца.Теперь население. Сначала нас было 52 млн. Это последний год УССР (помните такую?). В 2014 году нас уже стало 43 млн. Это минус 9 млн. Или минус 17 %. Сейчас - формально примерно 38 млн. Это минус 5 млн - Донбасс+Крым. Или еще минус 12 %. И это без учета эмиграции, когда "формально украинцы" фактически живут в Италии, Испании, Польше и России. По полмиллиона - минус каждый год. Полмиллиона - это Мариуполь. Или Николаев. Пол-Донецка, пол-Одессы или пол-Днепра. Каждый год.За Украину теперь всё решают "большие дяди" за границей. Независимость Украины - это когда от нее вообще ничего не зависит. Пишаємось, бо ми того варті. Это праздник со слезами на глазах. В общем, с праздничком. Не чокаясь», - отметил Романов в социальной сети.