О дивный новый мир стриптиза: премьеры сериалов

Межсезонье в телевизионном расписании наложилось на вынужденное посткарантинное затишье в прокате. Смотреть вроде бы нечего. И все же при более детальном изучении ситуации нашлись новые сериалы, на которые стоит обратить внимание.

"Дивный новый мир" (Brave New World)

Антиутопия — жанр нравоучительный. Автор пытается показать обществу, которое во все времена движется к краху, как ужасно станет жить в будущем, порожденном, как казалось, лучшими начинаниями.

"О дивный новый мир", роман Олдоса Хаксли, — классическое произведение в этом жанре. Его вневременной характер очевиднее с каждым десятилетием: пока наш мир становится все более дивным и новым, то есть предсказания писателя воплощаются.

В книге люди поделены на генетически предопределенные касты, постоянно поедают утешительный наркотик — "сому", не стареют и не увядают, моногамия запрещена, потребление и похоть — обязательны, все счастливы. И действительно, уже сегодня налицо кризис традиционной семьи как институции, человек живет все дольше и все меньше подвержен коррозии времени, антидепрессанты — часто панацея и социум все сильнее разделяется внутри себя, пока что, правда, только по экономическому признаку.

1 из 7 Джессика Браун-Финдли в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 2 из 7 Джозеф Морган и Олден Эренрайк в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 3 из 7 Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 4 из 7 Олден Эренрайк в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 5 из 7 Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 6 из 7 Гарри Ллойд в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 7 из 7 Нина Сосанья в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 1 из 7 Джессика Браун-Финдли в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 2 из 7 Джозеф Морган и Олден Эренрайк в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 3 из 7 Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 4 из 7 Олден Эренрайк в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 5 из 7 Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 6 из 7 Гарри Ллойд в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD 7 из 7 Нина Сосанья в сериале "Дивный новый мир" © Предоставлено КиноПоиск HD

Другой вопрос, как этот сюжет трактуют наши современники. Американский сериал "Дивный новый мир", новейшая экранизация Хаксли, конечно, очень ограниченно пересказывает оригинал, упрощает его. И в общем по всем формальным критериям это плохое кино. Но — парадокс — очень увлекательно смотреть, скорее вопреки, а не благодаря авторской задумке.

Герои примерно те же, что в книге. Маркс (Гарри Ллойд, Визерис Таргариен в "Игре престолов") — альфа, на вершине общества. Ленина (Джессика Браун-Финдли) — бета, чуть пониже в социальной иерархии, нежданная возлюбленная Маркса (а единственных супругов в описываемом обществе иметь, напомним, запрещено). К ним присоединяется Джон (Олдон Эйренрайк, "Хан Соло: Звездные войны. Истории"), дикарь, не вписанный в генетическую систему, живущий на отшибе планеты, рожденный не в пробирке, как Маркс с Лениной, а от человека. Он попадает усилиями парочки в неведомый ему мир прогресса, разврата и химического счастья. Все трое проходят через полагающиеся по такому поводу драматические неурядицы.

Закавыка в том, что у этого красочного, с некоторой фантазией поставленного сериала попросту не получается поучать. Хочется даже дожить до тех относительно благословенных времен, когда будут построены такие совершенные города, когда проявления человеческой сексуальности перестанут осуждать все кому не лень, когда отступят болезни и прочие невзгоды.

Даже поселение дикарей, которое вроде бы должно выглядеть как антитеза пластиковым городам сверхлюдей, какое-то приятно "крафтовое" — хочется тоже, как Маркс и Ленина по сюжету, слетать туда однажды на экскурсию. Вместо антиутопии получилась утопия. Просто включаешь себе следующую серию, и все. Как говорится в "Дивном новом мире", "сомы" грамм — и нету драм.

Где смотреть: на "Кинопоиске", уже вышел весь сезон.

"Долина соблазна" (P-Valley)

Нашумевшему этим летом российскому сериалу "Чики" (если еще не видели — сделайте это обязательно) предъявляли претензии, что своенравные главные героини не очень-то похожи на секс-работниц, каковыми их представляют по сюжету. Уж слишком хорошо сохранились для тех чудовищных условий, в которых им приходится выживать столько лет.

Американская "Долина соблазна", конечно, несколько отличается от "Чик". Здесь описывается жизнь афроамериканского стрип-бара, находящегося где-то в глубинах штата Миссисипи, и его сотрудниц. Но неожиданно немало находится общего у этих проектов: они оба показывают нам экзотичную изнанку жизни на юге страны (хоть и страны разные), оба не тонут в смаковании ужасов жизни женщины в жестоком мужском мире, а показывают нам эту жизнь во всем многообразии, со всеми радостями и несправедливостями. Главное же конкурентное достоинство "Долины соблазна" — тотальный реализм в том, как на экране показан стриптиз и его изнанка, а вот "Чики" об этой неприглядной стороне жизни героинь почти всю дорогу малодушно умалчивают.

Конечно, и ситуация у работниц стрип-бара не такая плачевная, как в мире проституции. Героини — все как одна фактурные, не лишенные индивидуальности, каждая со своим печальным багажом за плечами — в кадре раздеваются и танцуют. И это, черт побери, красиво. Все снято в стиле рэп-клипов — ритмичная музыка, зажигательная акробатика на шесте, в воздухе летают купюры. Но вдруг номер прерывается — сценой из прошлого героини с посттравматическим синдромом. И в этом — вся сила сериала.

Авторы не забывают о том, что привело танцовщиц к этой работе, где приходится обнажаться перед незнакомым зрителем. Нам во всех красках показывают закулисье стриптиза, где матери вынуждены выходить к шесту, чтобы прокормить семью, где афроамериканки сталкиваются со всевозможной нетерпимостью и дискриминацией. В общем, потрясающе актуальный сериал, завораживающий своей вполне естественной и обоснованной, даже выстраданной сексуальностью.

1 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 2 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 3 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 4 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 5 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 1 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 2 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 3 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 4 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka 5 из 5 Кадр из сериала "Долина соблазна" © Предоставлено Amediateka

"Долина соблазна" — проект эфирный, новые серии выходят еженедельно, даже критикам его еще не показывали целиком. Особенно волнует судьба администратора заведения, могучего темнокожего трансвестита с накладными ногтями и явным талантом в постановке хореографических номеров своих подопечных.