Сообщество предателей и британский бультерьер

Самую большую тревогу по поводу дела Скрипаля должна испытывать армия беглых жуликов, уголовников, идейных переселенцев и шпионов из России, пригревшихся под крылышком британского государства, а если точнее – британских спецслужб. Эта публика обладает обострённым чувством самосохранения и прекрасно понимает, о чём идёт речь. В её среде пишется устная сага о судьбах тех, кто пошёл на сотрудничество с британскими спецслужбами, и о том, чем они закончили. Сагу эту можно было бы начать судьбой бывшего начальника разведки РСХА (Главного управления имперской безопасности Третьего рейха) Вальтера Шелленберга, который после войны под руководством британской СИС написал книгу «Лабиринт», а затем безвременно умер в цветущем возрасте – якобы от рака печени. История эта окутана тайной, но множество аналогичных историй лишь подтверждают хорошо известную истину: британские спецслужбы рассматривают стадо сбившихся вокруг них предателей как расходный материал в войне против главного исторического противника, которым для них уже не первое столетие является Россия.

Доказательство примитивности провокации с отравлением Сергея Скрипаля не стоит ни времени, ни чернил. Эта провокация рассчитана только на внутреннее употребление для взвинчивания антироссийской истерии до ещё более высокой отметки. С российской стороны куда полезнее навсегда отрешиться от мысли о возможности добрососедского сосуществования с Великобританией и принять за реальность наличие в политической фауне злобного бультерьера, которого хозяева науськивают на Россию тогда, когда им это нужно. Сегодня такой случай как раз настал.

Россия вернулась на мировую арену в качестве сильной державы, и прощать ей это на Западе не собираются. Не случайно сразу после сигнального выступления «джентльмена в юбке» (так англичане прозвали Терезу Мэй) сенатор-демократ от штата Нью-Джерси в комитете Сената США по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что Белому дому стоит рассмотреть возможность объявления России государством-спонсором терроризма в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. А верный соратник британской короны Австралия поспешила устами главы МИД Джули Бишоп объявить о возможности расширения санкций против РФ.

Это всего лишь первые проявления уже подготовленного и ждущего своего часа сценария. И сообщество предателей не может избавиться от самых гнетущих ожиданий: сценарий потребует от этого сообщества нового пушечного мяса. Например, только что поступила информация о мистической кончине Николая Глушкова – бывшего подельника Бориса Березовского. Он был обнаружен родственниками со следами удушения на шее. Если иметь в виду, что по Глушкову плакала российская Фемида, приговорившая его к 8 годам заключения заочно, то случай как нельзя более подходящий. В России расправиться не смогли, зато в Великобритании руки дотянулись.

Сложно даже представить, в каком ужасе находится знаменитый писатель Виктор Суворов (от рождения звавшийся Владимиром Резуном), все силы положивший на осквернение своим пером своей бывшей родины. Ненависть и презрение к нему сотрудников ГРУ ему хорошо известны. А с учётом того, что Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания, для СИС грех будет не воспользоваться таким блестящим предлогом. Увы вам, сэр Суворов!

Список лиц, наиболее вероятно готовящихся на отстрел, можно составить достаточно легко. В него наверняка войдут наиболее известные фигуранты из области криминального бизнеса и войны спецслужб. Этого материала у СМИ-5 и МИ-6 более чем достаточно. Главная печаль для этих людей заключается в двух обстоятельствах:

Первое. Начатая британским бультерьером война не закончится завтра. Она будет требовать всё новых и новых дров в раздуваемый костёр ненависти к России. А они, как раз, этим дровами и являются.

Второе. Нет никакой надежды на британский закон, который теоретически мог бы защитить этих людей от преступных посягательств британских же спецслужб. Последним романтиком, верившим в британский закон, был выдающийся биохимик Дэвид Келли, разместивший публикацию, которая уличала британское правительство в распространении лжи о наличии у Ирака химического оружия. На следующий день его нашли в пригороде с перерезанными венами, но без потери крови, и дело тут же прикрыли. Потому что армия Её Величества уже изготовилась к нападению на Ирак, и никакие келли не могли её остановить.

Что уж говорить о жалких русских перебежчиках, не имеющих зачастую даже британского паспорта?

Коснувшись этой темы, нельзя забывать и о мирных российских олигархах, а ос также их семьях или детях, нашедших вторую родину в Туманном также также их семьях, детях и внуках, осевших в туманном Альбионе. Им только кажется, что они в безопасности. Лучшим доказательством того является судьба помянутого выше Бориса Березовского, состоявшего на связи с СИС и ничего скверного против Её Величества не замышлявшего. Он, наверное, верил, что его бурная биография и клиническая русофобия станут для него гарантией от того, чтобы превратиться в «пушечное мясо». Напрасно верил.

И для других не станут. Надо будет – превратят в «мясо» и их. Такие уж нравы у бультерьера. Не оставят в покое русских эмигрантов и в континентальной Европе. Немецкая пресса уже требует бдительности по отношению к ним и суровых мер в адрес российского правительства. Общий посыл: империя зла наступает, её надо срочно остановить.