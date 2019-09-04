О чём звонил колокол?

Память и предупреждение

Прошедшие в Польше 1 сентября мемориальные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны заставляют обратиться не только к воспоминаниям о прошлом, но и к размышлениям о настоящем.

Кто собрался помянуть в Варшаве этот чёрный день? Всего присутствовало более 40 иностранных делегаций, но из политиков первого ряда были лишь вице-президент США Майкл Пенс, президент Польши Анджей Дуда, президент и федеральный канцлер Германии Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель. Остальные делегации, в том числе из Франции и Великобритании, возглавлялись политиками рангом пониже.

Всё мероприятие сопровождал символический жест – каждый из выступавших перед началом своей речи ударял в специально поставленный колокол. Печальное гудение колокола должно было взывать к душам погибших и напоминать о великой мировой беде. Однако была в этом сценарии недоработка. Логика истории подсказывает, что отмечать ударами колокола следовало бы события, которые подготовили Вторую мировую войну.

И в таком случае глава американской делегации Майкл Пенс должен был бы возглавить колокольную эстафету. Ведь Соединённые Штаты финансировали Гитлера и его партию через швейцарские и шведские банки начиная с 1923 года, а с 1926 года – через промышленные концерны. В мае 1933 года президент имперского банка Ялмар Шахт посетил Америку, где прошла его встреча с президентом Франклином Рузвельтом и крупнейшими американскими финансистами. Вскоре в германскую промышленность пришли инвестиции и займы из США на общую сумму свыше миллиарда долларов. «Стандарт ойл» получила контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри». Над «Опелем» с 1929 года и по сей день контроль осуществляет американская корпорация «Дженерал моторс», на заводах которой в Германии производились для немецкой армии грузовики Blitz. Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей Германии.

Благодаря американским капиталам Германия восстановила и усилила свой военно-промышленный потенциал. Американскому империализму нужен был агрессор в Европе, который начал бы бойню за передел мира, и такого агрессора вырастили в лице гитлеровской Германии.

Ещё одним ударом колокола Пенсу следовало бы отметить нападение японцев на флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Рузвельт с нетерпением ждал этого события. Он знал о его подготовке из перехвата шифровок японского посольства в Вашингтоне и приказал вывести современные авианосцы из зоны удара, а остальные корабли вместе с личным составом оставил на расправу японцам. Ему было необходимо грандиозное шоу, чтобы американцы одобрили вступление в войну. Это шоу унесло более 3 тыс. жизней матросов и офицеров американского флота.

Руководителей Великобритании и Франции следовало бы пригласить к колоколу вдвоём, так как именно усилиями этих двух стран агрессия Германии направлялась против СССР.

– Удар колокола за кредиты британского банка Германии в размере свыше миллиарда фунтов стерлингов.

– Удар колокола за Мюнхенский сговор 1938 года, позволивший Германии захватить Чехословакию.

– Удар колокола за срыв переговоров с Советском Союзом о создании единого блока против Германии.

– Удар колокола за обман Польши фальшивым договором о взаимопомощи, который оставил поляков без поддержки при нападении Германии. И уже не одним ударом, а целым перезвоном нужно отметить роль Польши в начале Второй мировой войны. Польские руководители предвоенной эпохи, страдавшие клиническим антикоммунизмом, в упор не видели гибельности политики заигрывания с Гитлером и даже верили, что Гитлер – их союзник.

– Удар колокола за подписание в 1934 году договора о ненападении с нацистской Германией (пакт Пилсудского – Гитлера). Для Третьего рейха этот договор стал дипломатическим прорывом, похоронившим попытки создания в Европе мощного антинацистского альянса.

– Удар колокола за категорический отказ Варшавы пропускать советские войска, готовые прийти на помощь Чехословакии для борьбы с гитлеровской агрессией.

– Удар колокола за Тешинскую Силезию, в которую польская армия ворвалась одновременно с операцией вермахта в Судетах. Поляки не любят вспоминать о том, что этот богатейший и индустриально развитый край был ими оккупирован в полном соответствии с нацистскими образцами и по сговору с Берлином.

Не понятно, почему в колокол звонил президент Германии Штайнмайер. Он представитель власти, унаследовавшей ту же политику лицемерия и подлости. Эта власть не пресекла в 1999 году ликующие вопли немецкого телевидения: «Немецкие люфтваффе снова в небе над Белградом», эта власть поддерживает нацистских ублюдков на Украине и посылает своих солдат помогать США наводить свои порядки по всему свету. Эта власть подводит части бундесвера всё ближе к российским границам. Может быть, вместо Штайнмайера на мемориальных мероприятиях должен был появиться представитель немецкой еврейской общины или уничтоженных Гитлером коммунистов? Их печаль была бы неподдельной.

Ещё долго мог бы звонить колокол о предательствах европейских политиков, которые породили Вторую мировую войну. Однако и перечисленного достаточно, чтобы спросить: кто собрался в Варшаве на траурные мероприятия – наследники жертв агрессии или наследники её инициаторов и соучастников? Хотя в ответе сомнений нет: 1 сентября в Варшаву съехались наследники тех, кто развязали Вторую мировую войну и помогали её развязыванию.

И сегодня, будто не прошло 80 лет, в той же манере людей, не видящих дальше своего носа, они не пригласили президента России на своё «торжество». «Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», – заявил в июле 2019 года вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин.

Ни у кого не хватило способности понять, что Россия измеряет историю войны по своей шкале ценностей и ей нечего делать среди внуков инициаторов той войны. Немецкая и польская делегации возложили к Вечному огню венок с надписью: «Память и предупреждение». В Москве эти слова читаются совсем иначе, чем в Варшаве.