О чём жалел Ельцин после назначения Путина: "Надо знать характер Бориса Николаевича"

Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал своим преемником Владимира Путина, не соответствует действительности. Об этом сказал экс-руководитель служб протокола первого президента России Владимир Шевченко.

Он отметил, что Лукашенко действительно часто навещал Ельцина, однако того, что он описал в интервью украинскому журналисту, не было. Шевченко подчеркнул, что с большим уважением относится к белорусскому лидеру, но того иногда слишком заносит.

"Надо знать характер Бориса Николаевича. Единственное, что мне известно, о чём он сожалел, так это о том, что прошёл не очень большой срок и заменён гимн. Вот что действительно было", - сказал Шевченко.

Соратник Ельцина отметил, что некоторые решения Путина порой смущали первого президента России. Но говорить о том, что Ельцин был прямо недоволен преемником, нельзя.