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О чём жалел Ельцин после назначения Путина: "Надо знать характер Бориса Николаевича"
08 августа 2020, 11:15 • 77 • Политика
Соратники Ельцина оценили резкое заявление Лукашенко о Путине и первом президенте России. "Надо знать характер Бориса Николаевича. Единственное, что мне известно, о чём он сожалел, так это о том, что прошёл не очень большой срок и заменён гимн", - рассказал соратник Ельцина.
Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал своим преемником Владимира Путина, не соответствует действительности. Об этом сказал экс-руководитель служб протокола первого президента России Владимир Шевченко.
Он отметил, что Лукашенко действительно часто навещал Ельцина, однако того, что он описал в интервью украинскому журналисту, не было. Шевченко подчеркнул, что с большим уважением относится к белорусскому лидеру, но того иногда слишком заносит.
Соратник Ельцина отметил, что некоторые решения Путина порой смущали первого президента России. Но говорить о том, что Ельцин был прямо недоволен преемником, нельзя.
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