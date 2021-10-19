О чём забыл воинственный Эрдоган? Журналист напомнил о праве России

Специальный корреспондент RT Алексей Репин прокомментировал воинственный пассаж президента Турции Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны. Журналист пояснил, с чего тот вдруг "бесится" и напомнил об оставленном самим же Эрдоганом праве России на Константинополь и проливы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте Анголы, заявил, что судьбы человечества, мол, не должна решать "горстка" стран-победителей Второй мировой войны.

"В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - высказался глава государства, бросив увесистый камешек в огород Совета безопасности ООН.

Специальный корреспондент RT Алексей Репин в своём авторском Telegram-канале "Неистовый мольберт", комментируя это заявление Эрдогана, заметил, что его риторика "в последние годы все воинственнее и наглее".

"Турция была союзником нацистской Германии, и проиграла. Сейчас этот факт не устраивает Эрдогана, равно как и тот миропорядок, который был придуман после Второй мировой, - продолжил свою мысль журналист. - А придуман он был, для того, чтобы не допустить Третьей (мировой) войны. Чтобы на планете было верховенство права. Чтобы все страны имели свой голос. Чтобы были инструменты сдерживания любой агрессии. Как они работают - другой вопрос".

Корреспондент предположил, что было бы, если следовать призыву Эрдогана. То бишь отменить все принятые конвенции.

"И что тогда будет вместо международного законодательства? Правильно - только право сильного. Кто сильнее, тот и прав, - поясняет Репин. - Каждый будет иметь право на агрессию, захват территорий, геноцид".

Журналист обращает внимание на тот факт, что "последнее очень вписывается в парадигму турецкой истории: геноцид армян, грабежи, убийства и пленение славян - от Белграда до современного Воронежа, которые длились веками". За заявлением Эрдогана он видит только идею в будущем оправдать войну с Ираном, агрессию против Армении, Сирии, и, может быть, Грузии.

"Только узко мыслит янычар,- резюмирует Репин. - Приоткрыв эту дверь, он оставит России право на Константинополь и проливы. Учитывая то, что Турция безъядерная страна - исход очевиден. Хотите право сильного, гражданин Эрдоган? От вас за пять минут один ремешок останется".