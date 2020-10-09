О чём Владимир Зеленский договорился с англичанами на самом деле

Издевательские заголовки британских изданий по итогам визита Зеленского на Альбион – вроде «Нищая Украина обеспечит выживание судостроительной отрасли Соединённого королевства», – отражают лишь часть достигнутых сторонами договорённостей. Главное, о чём англичане договорились с Зеленским – о передаче им Николаева в долгосрочную аренду на 50 лет с правом продления в одностороннем порядке. Но и это не всё, англичанам отдадут ещё один украинский порт, то ли на Чёрном море, то ли на Азовском.

А зачем, собственно, британской короне целых два украинских порта? А затем, – отвечают из Лондона, что Николаев англичане не намерены использовать исключительно как военную базу. Для этих целей они подыскивают другой украинский порт (или место, где его можно будет построить с минимальными затратами). Варианты – Ильичёвск, Очаков, Скадовск, возможно – Затока. А в Николаеве англичане собираются возродить судостроительный завод для производства сравнительно небольших военных катеров (как вариант – для поставки в прикаспийские страны и небогатые страны черноморского бассейна). Однако есть информация, что англичане интересуются и Азовским морем, в частности, Геническом и особенно Кирилловкой. От Геническа до Крыма рукой подать (как, впрочем, и от Кирилловки). Возможно, на то и расчёт. Примечательно, что достаточно развитые Бердянск и Мариуполь англичан ничуть не заинтересовали.

Теперь дело за малым – сделку, о которой стороны договорились на словах, придётся каким-то образом юридически оформить. Согласно украинской конституции, на территории страны не могут находиться иностранные военные базы, но в ней ничего не сказано о том, что части страны могут передаваться в концессию иностранным партнёрам. В настоящее время юристы по заданию президентской администрации подыскивают удобные варианты для оформления сделки с англичанами. Курирует всю эту канитель глава президентской администрации Андрей Ермак. Примечательно, что о строительстве крупного порта в Скадовске с Ермаком и Зеленским пытались договориться не только англичане, но и китайцы.