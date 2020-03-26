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О чём в Куршевеле договаривались российские и украинские воротилы?

26 марта 2020, 16:35  •  82 • Украина
Непубличные переговоры между Киевом и Москвой идут уже несколько лет. Мы не раз сообщали, как наводят мосты с российскими властями украинские олигархи Коломойский и Боголюбов – не слишком успешно, зато настойчиво. И вот – новая попытка договориться за закрытыми дверями – на сей раз в курортном Куршевеле, где так любят отдыхать сильные мира сего. И вот ведь казус – не случись пандемии коронавируса, об этих переговорах едва ли стало бы известно. А фокус в том, что переговорщики заразились.
Этой весной на горнолыжном курорте вместе отдыхали россияне (Прохоров, Мазепин и братья Чигиринские) и украинцы (Хорошковский, Скоробогач, Шахов, Хомутынник и Андрей Богдан – бывший глава президентской администрации Владимира Зеленского). Хорошковский вот уже год неустанно наводит мосты между Москвой и Киевом – это подтверждается маршрутами его личного самолёта. Поскольку занять премьерское кресло Хорошковский не смог даже со второй попытки, ему остаётся довольствоваться ролью сводни – или, если угодно, непубличного дипломата. На этот раз – судя по участию Мазепина-старшего, - переговоры могли касаться Одесского припортового завода и транзитной аммиачной трубы от Тольятти до Горловки и далее до Одессы. Напомним, что приватизация завода многократно откладывалась – если верить слухам, в интересах Мазепина. Украинским властям не с руки продавать стратегическое предприятие россиянину, а Мазепину не с руки отказываться от этой сделки – ведь простаивает его аммиакопровод! А Хорошковский, говорят, обещал порадеть. В чём состоял интерес прочих российских и украинских фигурантов куршевельских посиделок, сказать сложно, но не в этом дело. А в том, что Хорошковский, Скоробогач и Шахов по возвращении на Украину оказались в больничных палатах, с подозрением на коронавирус.
Попутно оскандалилась и киевская клиника Eurolab, в которой обычно лечатся влиятельные украинцы, - выяснилось, что врачи скрыли четыре выявленных случая коронавируса (информацию «слила» немецкая клиника, в которой Eurolab подтверждали диагнозы). Среди них фигурирует Андрей Богдан – то ли тот самый, то ли полный тёзка бывшего главы президентской администрации Зеленского. Но тогда совпадает и другая фамилия – Сличная (такая фамилия у бывшей девушки Богдана, с которой они, по слухам, недавно расстались).
Всё же хотелось бы внести ясность – о чём за закрытыми дверями договаривались российские миллиардеры с украинскими политиками, чиновниками и депутатами Рады?

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