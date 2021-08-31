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О чём умолчали оппозиционные СМИ? Лавров заявил о "подлости"

31 августа 2021, 15:05  •  81 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "подлости" либеральной общественности, которая исказила его слова о Сталине. О чём умолчали оппозиционные СМИ?
Ряд средств массовой информации, которые придерживаются оппозиционных взглядов, обвинили Лаврова в оправдании преступлений сталинизма. Поводом послужило заявление министра, в котором он попросил не превращать Иосифа Сталина в "абсолютное зло" и не сравнивать его с Адольфом Гитлером. Глава МИД России напомнил, что предводитель нацистской Германии поставил цель завоевать Европу, а руководитель СССР - её спасти.
Министр назвал подлостью попытку либералов исказить его слова и интерпретировать их в своих политических интересах.
Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче,
- подчеркнул Лавров.
Отметим, что попытку приравнять Сталина к Гитлеру сегодня предпринимает не только русская оппозиция, но и западные страны, которые традиционно враждебно настроены к России. Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в прошлом году обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
Западные политики также часто ставят Москве в вину заключение Пакта Молотова - Риббентропа, совершенно забывая, что аналогичные тайные договоры были у большинства европейских стран, включая Францию и Великобританию.

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