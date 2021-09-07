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О чём умолчали американцы после визита Зеленского: Кулеба выдал кулуарные разговоры

07 сентября 2021, 10:15  •  291 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала выдал кулуарные разговоры с американскими партнёрами. В том числе заявил о "сигнале для России", который подали США во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом американские СМИ и политики не рассказали, но их, что называется, с потрохами, выдал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В эфире телеканала ICTV министр озвучил то, что было сказано американскими партнёрами в кулуарах во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.
В частности, Кулеба заявил, что американцы якобы тоже полагают, что "наилучшим сигналом" для России будет увеличение поддержки Киева Вашингтоном. Однако официально эти заявления нигде в американской прессе и политических кругах не подтверждались.
К слову, "сигналом для России" Кулеба назвал выделение американцами военной помощи Украине ровно в тот момент, пока там бы Зеленский с визитом.
Однако политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров полагает, что та самая помощь в виде $60 миллионов "явно разочаровала Зеленского, это было видно по его лицу". Политический эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал уверенность в том, что "это явно не то, на что рассчитывал Киев".

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