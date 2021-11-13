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О чём умолчал Лукашенко: Риски Европы и Минска просчитал Путин

13 ноября 2021, 12:40  •  162 • Политика
Президент России Владимир Путин, комментируя предупреждение белорусского коллеги Александра Лукашенко о перекрытии газа в Европу, заявил, что слышит об этом впервые. Коллега в беседах ни разу об этом не упомянул. В то же время Путин чётко просчитал, какие риски при этом грозят и Европе, и Минску.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть трубопровод и оставить ЕС без газа. Президент России Владимир Путин в интервью ведущему "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину признался, что о подобной угрозе слышит впервые, хотя дважды разговаривал с коллегой за последнее время. О таком Александр Григорьевич и не заговаривал, и даже намёка не дал.
Путин при этом подчеркнул, что подобный шаг с перекрытием газа стал бы нарушением транзитного контракта. Президент России просчитал и риски, которые в таком случае грозили бы и Европе, и Минску, отметив, что Лукашенко, может, наверное, перекрыть поставки, "хотя ничего хорошего это нет, в этом нет".
"Я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он не в сердцах это сказал, - пояснил глава государства. - Такая практика у нас уже есть, но с Украиной, в 2008 году мы столкнулись с таким кризисом".
Путин высказал надежду на то, что до реализации угроз всё же не дойдёт. В то же время обратил внимание на то, что против Минска "всегда применяют и грозятся применением новых санкций". Однако перекрытие поставок "голубого топлива", как подчеркнул Владимир Путин, "нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной".

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