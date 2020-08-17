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О чём умалчивают провокаторы в Белоруссии? Риски для простых людей раскрыл журналист
17 августа 2020, 16:10 • 166 • Политика
О чём умалчивают провокаторы забастовок в Белоруссии? В чём заключаются риски для простых людей, рассказал журналист Константин Придыбайло. Он заметил, что в республике многие рабочие исправно получают зарплату, несмотря на то что их заводы-гиганты в целом убыточны. Поэтому те, кто сейчас хочет принять участие в забастовках, не совсем понимают, как именно их организации работают и за счёт чего они сами существуют.
Журналист Константин Придыбайло, освещающий происходящее в Белоруссии с места событий, проанализировал призывы некоторых бунтовщиков к забастовкам. Об этом он высказался в своём Telegram-канале "Придыбайло | Субъективно".
Придыбайло подчеркнул, что сам прожил в республике почти 10 лет и что здесь у него много родственников и друзей. Он заметил, что Беларусь - это социальное государство, в чём есть как свои плюсы, так и минусы.
Безусловный плюс в том, что рабочие исправно получают зарплату, несмотря на то что их заводы-гиганты в целом убыточны. Сотрудники государственных СМИ также имеют стабильный доход, хотя, по сути, практически ничего не зарабатывают.
Поэтому те, кто сейчас хочет принять участие в забастовках на крупных предприятиях и среди журналистов, не совсем понимают, как именно их организации работают и за счёт чего они сами существуют.
Ранее лидер республики Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановку на предприятиях раскачивают "противники страны". Между тем бастующие, по его мнению, должны быть уволены.
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