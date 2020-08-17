О чём умалчивают провокаторы в Белоруссии? Риски для простых людей раскрыл журналист

Журналист Константин Придыбайло, освещающий происходящее в Белоруссии с места событий, проанализировал призывы некоторых бунтовщиков к забастовкам. Об этом он высказался в своём Telegram-канале "Придыбайло | Субъективно".

Придыбайло подчеркнул, что сам прожил в республике почти 10 лет и что здесь у него много родственников и друзей. Он заметил, что Беларусь - это социальное государство, в чём есть как свои плюсы, так и минусы.

Безусловный плюс в том, что рабочие исправно получают зарплату, несмотря на то что их заводы-гиганты в целом убыточны. Сотрудники государственных СМИ также имеют стабильный доход, хотя, по сути, практически ничего не зарабатывают.

Поэтому те, кто сейчас хочет принять участие в забастовках на крупных предприятиях и среди журналистов, не совсем понимают, как именно их организации работают и за счёт чего они сами существуют.

"Забастовка означает разрыв договора с властями социального государства. Значит, нужен новый договор, например чисто капиталистический. Тогда получается, что если у МАЗа чистых убытков миллионы долларов, то его работники не должны иметь зарплат. Или я не прав?" - написал Придыбайло.

Ранее лидер республики Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановку на предприятиях раскачивают "противники страны". Между тем бастующие, по его мнению, должны быть уволены.