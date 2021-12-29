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О чём умалчивает CNN: Американский разведчик посетил Украину
29 декабря 2021, 22:25 • 140 • Политика
CNN сообщает, что cамолёт-разведчик США провёл полёт над Восточной Украиной для сбора разведданных. Стало известно, о чём умолчали американские журналисты.
Американский разведывательный самолёт два дня назад совершил первый полёт над территорией Восточной Украины, сообщает телеканал CNN. Американских журналистов тут же поймали на лжи.
Во-первых, самолёт-разведчик был не один. Данные портала по отслеживанию воздушного трафика свидетельствуют, что самолётов было два. Но главное даже не это.
Во-вторых, это был далеко не первый полёт американских воздушных разведчиков над территорией Донбасса. Ещё 11 декабря разведывательный полёт совершил американский самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint. Об этом также свидетельствуют данные портала по отслеживанию воздушного трафика.
- пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
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