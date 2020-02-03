Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ливийский эндшпиль: смогут ли Триполи и Тобрук договориться об условиях мира
"Было неуклюже": Канадской активистке пришлось оправдываться за идею з...
Порядок въезда: вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
"Зажать в тиски": Пентагон привёл в замешательство "сомалийский м...
Главная / Война

О чём Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились в Ялте

03 февраля 2020, 02:09  •  82 • Война
И кто возьмёт на себя ответственность за мир сегодня
Ялтинская (Крымская) конференция 4–11 февраля 1945 г. была второй (после Тегерана-43) по счёту встречей лидеров Большой тройки, но именно там, в Ялте, И.В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве в том виде, который мир и приобрёл после окончания Второй мировой войны.
Очевидные и глубокие противоречия, проистекавшие из различий политического строя и геополитических целей Советского Союза, с одной стороны, США и Великобритании – с другой, не затмили взор союзников по антигитлеровской коалиции на главное предназначение их союза – уничтожение германского милитаризма и нацизма. Они согласовали и детально спланировали сроки, размеры и координацию новых и ещё более мощных ударов для нанесения «в сердце Германии», дабы принудительно осуществить условия безоговорочной капитуляции, которые, как было сказано в коммюнике о конференции, «мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено».
На Ялтинской конференции Большой тройке удалось прийти к согласию по целому ряду принципиально важных проблем.
Германский вопрос. Для создания гарантий того, что «Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира», союзники приняли решение «разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб», «изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию… стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа».
Учитывая уроки межвоенного периода, когда в потерпевшей поражение в Первой мировой войне и униженной Версальским договором Германии возникла плодородная почва для настроений реванша, союзники подтвердили, что после искоренения нацизма и милитаризма страна сможет занять достойное место в сообществе наций. Они подчеркнули, что в их цели «не входит уничтожение германского народа».
В то же время союзники признали справедливым обязать Германию возместить нанесённый ею ущерб вследствие её агрессии против держав антигитлеровской коалиции.
Было принято также принципиальное решение о расчленении Германии на оккупационные зоны. Предложение У. Черчилля об отделении от неё Пруссии и образовании южно-германского государства со столицей в Вене не прошло. Относительно же установления оккупационных зон разногласий не возникло, поскольку вопрос был принципиально урегулирован ещё 12 сентября 1944 г. «Протоколом Соглашения между правительствами СССР, США и Соединённого Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении "Большим Берлином"». Дополнительно договорились лишь выделить отдельную зону Франции.
Польша и польские границы. К границам, начертанным в Версале в 1919 г., стороны не вернулись. В первую очередь это касалось Польши. Её восточная (с Советским Союзом) граница прошла по так называемой линии Керзона. Фактически граница вернулась к начертанию, которое установилось в результате освободительного похода Красной армии в сентябре 1939 г. и возвращения в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Единственным существенным отличием стала уступка Польше значительной части Белостокской области советской Белоруссии.
С начертанием советско-польской границы по «линии Керзона» союзники не спорили. Как писал У. Черчилль, такое решение «основывается не на силе, а на праве, если учесть страдания, перенесенные Россией при защите своей территории от немцев, и её великие подвиги при изгнании немцев и освобождении Польши».
А вот советские предложения относительно западной границы Польши встретили большие возражения. Сталин предложил существенно прирастить территорию этой страны за счёт германских земель. У. Черчилль не согласился: «Польша получит слишком много». Его поддержал Ф. Рузвельт. США и Великобритания не были склонны к большим уступкам уже хотя бы потому, что к этому времени вся польская земля была освобождена Красной армией и там утверждались коммунисты. В конце концов, окончательное решение отложили до следующей конференции, согласившись, что «Польша должна получить существенные приращения своей территории на севере и на западе». Забегая вперёд, отметим, что на Потсдамской конференции Большой тройки в июле–августе 1945 г. западная граница Польши прошла благодаря твёрдой позиции советской делегации по рекам Одер и Западная Нейсе.
Балканский вопрос. Не оспаривая британско-американского контроля над Италией и подтвердив достигнутую на встрече с У. Черчиллем в октябре 1944 г. в Москве договорённость рассматривать Грецию как сугубо британскую сферу влияния, И.В. Сталин высказал твёрдое намерение оставить в поле советских интересов Балканы. В первую очередь это касалось Югославии, с которой в лице И. Броз Тито всего через два месяца был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Относительно Румынии и Болгарии, занятых в ходе боев войсками Красной армии, американская и британская стороны высказывали претензии в связи с тем, что СССР не консультировался с ними по послевоенному устройству этих стран. Советской стороне удалось убедить партнёров решать эти проблемы обычными дипломатическими путями, что, как показали дальнейшие события, оказалось выгодным для Москвы.
Фактически в Ялте между сторонами был достигнут компромисс: Западная Европа и Средиземноморье оставались в сфере влияния западных союзников, а Восточная Европа отходила к зоне политического влияния СССР.
Война с Японией и территориальный вопрос на Дальнем Востоке. Понимая, насколько важно, особенно для США, участие Советского Союза в победоносном завершении войны на Дальнем Востоке, И.В. Сталин сумел к выгоде для СССР разрешить вопрос возвращения Южного Сахалина и Курильских островов, утраченных Россией в русско-японскую войну 1904–1905 гг. Согласие на это Ф. Рузвельт и У. Черчилль дали, услышав от советского лидера подтверждение готовности Красной армии в согласованные сроки начать боевые действия против японской Квантунской группировки.
Зелёная неделя в Берлине, антироссийские санкции и Россия
Создание ООН. В Ялте была окончательно сформирована идеология и началась практическая реализация идеи новой международной организации – Организации Объединённых Наций. На переговорах в Ливадийском дворце был назван день её рождения – 25 апреля 1945 г.
В отличие от формально существовавшей Лиги Наций (упразднена в 1946 г.), ООН должна была стать по-настоящему дееспособной и авторитетной в том, что касалось предотвращения попыток каких бы то ни было агрессивных сил нарушить систему мироустройства и международно-правовую систему, заложенные на конференциях Большой тройки. В основу деятельности организации при решении кардинальных вопросов был положен принцип единогласия великих держав – постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето.
И именно к партнёрам России по Большой пятёрке постоянных членов СБ – США, Китаю, Великобритании и Франции обратился Владимир Путин, выступая 23 января в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста, с предложением провести совместный саммит. Ялтинско-Потсдамская система мироустройства оказалась вполне устойчивой, выдержав несколько десятилетий и не дав человечеству скатиться к новой мировой бойне. Сейчас эта система деформирована, будучи атакованной по всем фронтам – от демонтажа систем стратегической стабильности и перекройки границ в Европе до «исторических войн».
К «атакам на Ялту» подключились государства, чьё подчинённое положение в патрон-клиентских отношениях с крупными державами, как и политическая незрелость их правителей, ещё больше расшатывают международно-правовую систему. Это ясно показали события, связанные с 80-летием начала Второй мировой войны и 75-летием освобождения Освенцима.
Москва послала в Вашингтон, Пекин, Лондон, Париж недвусмысленный импульс: им – политическим наследникам Тегерана, Ялты и Потсдама, опираясь на традиции Большой тройки, следует взять на себя ответственность за мир в наши дни, обсудив, а в перспективе и решив важнейшие вопросы мировой повестки дня.
Если Ялта устарела, надо договариваться о новой системе мировых координат, а не крушить миропорядок, доставшийся человечеству очень дорогой ценой.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 21:24
Эрдоган ставит Путину последний «ультиматум» по Сирии
29 января 2020, 14:54
Признали, но не исправили: освободителями Освенцима назвали США
31 января 2020, 12:24
За хлеб и шубы: провинившиеся чиновницы из Керчи уволились
29 января 2020, 21:24
«Так писала пресса»: Кравчук оправдался за слова о Сталине и Гитлере
02 февраля 2020, 09:54
Довоенные «демократии» Скандинавии и Прибалтики
01 февраля 2020, 01:24
Зелёная неделя в Берлине, антироссийские санкции и Россия
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2020, 01:54
«Важный маршрут»: почему Япония отправила свой военный контингент на Ближний Восток
03 февраля 2020, 00:09
Посол РФ считает, что "Балканский поток" создал напряжение в отношениях России и Болг...
03 февраля 2020, 02:09
Граждане Китая не смогут въехать в Россию: Безвизовые турпоездки и выдача рабочих виз...
03 февраля 2020, 01:54
Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing
03 февраля 2020, 02:09
"Было неуклюже": Канадской активистке пришлось оправдываться за идею запрет...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США
27 января 2020, 14:09
Россия справится: В Израиле по Дуде и Зеленскому прозвонил колокол
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
27 января 2020, 17:24
"Верните Техас законному владельцу": Заикнувшийся о Мексике Пушков вызвал ропот в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.