О чём Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились в Ялте

И кто возьмёт на себя ответственность за мир сегодня

Ялтинская (Крымская) конференция 4–11 февраля 1945 г. была второй (после Тегерана-43) по счёту встречей лидеров Большой тройки, но именно там, в Ялте, И.В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве в том виде, который мир и приобрёл после окончания Второй мировой войны.

Очевидные и глубокие противоречия, проистекавшие из различий политического строя и геополитических целей Советского Союза, с одной стороны, США и Великобритании – с другой, не затмили взор союзников по антигитлеровской коалиции на главное предназначение их союза – уничтожение германского милитаризма и нацизма. Они согласовали и детально спланировали сроки, размеры и координацию новых и ещё более мощных ударов для нанесения «в сердце Германии», дабы принудительно осуществить условия безоговорочной капитуляции, которые, как было сказано в коммюнике о конференции, «мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено».

На Ялтинской конференции Большой тройке удалось прийти к согласию по целому ряду принципиально важных проблем.

Германский вопрос . Для создания гарантий того, что «Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира», союзники приняли решение «разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб», «изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию… стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа».

Учитывая уроки межвоенного периода, когда в потерпевшей поражение в Первой мировой войне и униженной Версальским договором Германии возникла плодородная почва для настроений реванша, союзники подтвердили, что после искоренения нацизма и милитаризма страна сможет занять достойное место в сообществе наций. Они подчеркнули, что в их цели «не входит уничтожение германского народа».

В то же время союзники признали справедливым обязать Германию возместить нанесённый ею ущерб вследствие её агрессии против держав антигитлеровской коалиции.

Было принято также принципиальное решение о расчленении Германии на оккупационные зоны. Предложение У. Черчилля об отделении от неё Пруссии и образовании южно-германского государства со столицей в Вене не прошло. Относительно же установления оккупационных зон разногласий не возникло, поскольку вопрос был принципиально урегулирован ещё 12 сентября 1944 г. «Протоколом Соглашения между правительствами СССР, США и Соединённого Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении "Большим Берлином"». Дополнительно договорились лишь выделить отдельную зону Франции.

Польша и польские границы . К границам, начертанным в Версале в 1919 г., стороны не вернулись. В первую очередь это касалось Польши. Её восточная (с Советским Союзом) граница прошла по так называемой линии Керзона. Фактически граница вернулась к начертанию, которое установилось в результате освободительного похода Красной армии в сентябре 1939 г. и возвращения в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Единственным существенным отличием стала уступка Польше значительной части Белостокской области советской Белоруссии.

С начертанием советско-польской границы по «линии Керзона» союзники не спорили. Как писал У. Черчилль, такое решение «основывается не на силе, а на праве, если учесть страдания, перенесенные Россией при защите своей территории от немцев, и её великие подвиги при изгнании немцев и освобождении Польши».

А вот советские предложения относительно западной границы Польши встретили большие возражения. Сталин предложил существенно прирастить территорию этой страны за счёт германских земель. У. Черчилль не согласился: «Польша получит слишком много». Его поддержал Ф. Рузвельт. США и Великобритания не были склонны к большим уступкам уже хотя бы потому, что к этому времени вся польская земля была освобождена Красной армией и там утверждались коммунисты. В конце концов, окончательное решение отложили до следующей конференции, согласившись, что «Польша должна получить существенные приращения своей территории на севере и на западе». Забегая вперёд, отметим, что на Потсдамской конференции Большой тройки в июле–августе 1945 г. западная граница Польши прошла благодаря твёрдой позиции советской делегации по рекам Одер и Западная Нейсе.

Балканский вопрос . Не оспаривая британско-американского контроля над Италией и подтвердив достигнутую на встрече с У. Черчиллем в октябре 1944 г. в Москве договорённость рассматривать Грецию как сугубо британскую сферу влияния, И.В. Сталин высказал твёрдое намерение оставить в поле советских интересов Балканы. В первую очередь это касалось Югославии, с которой в лице И. Броз Тито всего через два месяца был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Относительно Румынии и Болгарии, занятых в ходе боев войсками Красной армии, американская и британская стороны высказывали претензии в связи с тем, что СССР не консультировался с ними по послевоенному устройству этих стран. Советской стороне удалось убедить партнёров решать эти проблемы обычными дипломатическими путями, что, как показали дальнейшие события, оказалось выгодным для Москвы.

Фактически в Ялте между сторонами был достигнут компромисс: Западная Европа и Средиземноморье оставались в сфере влияния западных союзников, а Восточная Европа отходила к зоне политического влияния СССР.

Война с Японией и территориальный вопрос на Дальнем Востоке . Понимая, насколько важно, особенно для США, участие Советского Союза в победоносном завершении войны на Дальнем Востоке, И.В. Сталин сумел к выгоде для СССР разрешить вопрос возвращения Южного Сахалина и Курильских островов, утраченных Россией в русско-японскую войну 1904–1905 гг. Согласие на это Ф. Рузвельт и У. Черчилль дали, услышав от советского лидера подтверждение готовности Красной армии в согласованные сроки начать боевые действия против японской Квантунской группировки.

Создание ООН . В Ялте была окончательно сформирована идеология и началась практическая реализация идеи новой международной организации – Организации Объединённых Наций. На переговорах в Ливадийском дворце был назван день её рождения – 25 апреля 1945 г.

В отличие от формально существовавшей Лиги Наций (упразднена в 1946 г.), ООН должна была стать по-настоящему дееспособной и авторитетной в том, что касалось предотвращения попыток каких бы то ни было агрессивных сил нарушить систему мироустройства и международно-правовую систему, заложенные на конференциях Большой тройки. В основу деятельности организации при решении кардинальных вопросов был положен принцип единогласия великих держав – постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето.

И именно к партнёрам России по Большой пятёрке постоянных членов СБ – США, Китаю, Великобритании и Франции обратился Владимир Путин, выступая 23 января в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста, с предложением провести совместный саммит. Ялтинско-Потсдамская система мироустройства оказалась вполне устойчивой, выдержав несколько десятилетий и не дав человечеству скатиться к новой мировой бойне. Сейчас эта система деформирована, будучи атакованной по всем фронтам – от демонтажа систем стратегической стабильности и перекройки границ в Европе до «исторических войн».

К «атакам на Ялту» подключились государства, чьё подчинённое положение в патрон-клиентских отношениях с крупными державами, как и политическая незрелость их правителей, ещё больше расшатывают международно-правовую систему. Это ясно показали события, связанные с 80-летием начала Второй мировой войны и 75-летием освобождения Освенцима.

Москва послала в Вашингтон, Пекин, Лондон, Париж недвусмысленный импульс: им – политическим наследникам Тегерана, Ялты и Потсдама, опираясь на традиции Большой тройки, следует взять на себя ответственность за мир в наши дни, обсудив, а в перспективе и решив важнейшие вопросы мировой повестки дня.